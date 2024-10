Lạ lùng cơ sở khám bệnh trong tiệm hớt tóc, 'bác sĩ' khám bệnh có chuyên ngành văn hóa

Ngày 1-10, ông Trần Quang Khâm, Chánh thanh tra Sở Y tế tỉnh Gia Lai, cho biết vừa phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh tiến hành kiểm tra đột xuất tại cơ sở PK ĐHY TP. Hồ Chí Minh (địa chỉ 75 Nguyễn Tất Thành, phường Hoa Lư, TP. Pleiku), phát hiện khám chữa bệnh không phép, người không có bằng cấp tự nhận là bác sĩ.

Cơ sở khám bệnh trong tiệm cắt tóc. Ảnh: NN.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vụ việc, yêu cầu cơ sở khám bệnh này chấm dứt ngay hành vi vi phạm, dừng tất cả hoạt động liên quan đến lĩnh vực khám chữa bệnh và tháo gỡ toàn bộ biển hiệu khám chữa bệnh.

Hiện tại, đơn vị đã mời chủ cơ sở lên làm việc và thu thập hồ sơ, tài liệu liên quan để xử lý, xử phạt theo quy định.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở PK ĐHY TP. Hồ Chí Minh đang hoạt động bình thường, ở bên trong tiệm hớt tóc. Tại đây, một người đàn ông mặc áo blue tự xưng là bác sĩ Võ Minh Thanh phụ trách khám bệnh cho khách hàng, tư vấn điều trị suy giãn tĩnh mạch, tiêm xơ và laser sóng cao tần.

Đoàn kiểm tra yêu cầu cung cấp các thông cá nhân, giấy phép hành nghề thì người này tỏ thái độ bất hợp tác. Đến khi đoàn kiểm tra mời Công an phường Hoa Lư đến để phối hợp kiểm tra làm rõ, người này mới thành thật khai rõ.

Đoàn kiểm tra phát hiện ông Võ Minh C, học chuyên ngành văn hóa nhưng lại mặc áo blue, thực hiện tư vấn, khám bệnh. Ảnh: NN.

Cụ thể, người tự xưng là bác sĩ Võ Minh Thanh khai tên thật là Võ Minh C (28 tuổi, ngụ xã Cư An, huyện Đắk Pơ). Ông C cho biết mình tốt nghiệp chuyên ngành văn hóa, không có bằng cấp hành nghề y.

Ông C được giao phụ trách tư vấn, khám bệnh theo hướng dẫn của bà LTT (chủ quản lý cơ sở). Ông C mới làm việc được một tháng nay, mức lương 5,5 triệu đồng/tháng.

Bệnh nhân tố cáo "tiền mất" mà bệnh không lành Bà NTTT (ngụ phường Tây Sơn, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) là bệnh nhân đã khám tại cơ sở PK ĐHY TP. Hồ Chí Minh, đóng tiền gần 10 triệu đồng nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Nghi ngờ cơ sở khám bệnh này thực hiện không đúng chức năng nên bà T đã tố cáo đến Sở Y tế tỉnh Gia Lai. Theo bà T, hai vợ chồng bà được bác sĩ Võ Minh Thanh khám và đưa ra phác đồ điều trị bốn lần, giá tiền 18 triệu đồng và đã nộp 9,2 triệu đồng.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]