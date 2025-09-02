6 việc nên làm sau khi ngủ dậy để giảm nguy cơ mất trí nhớ

Ảnh: Deposit Photos

Ăn trứng vào bữa sáng

Bắt đầu ngày mới với một bữa sáng giàu dinh dưỡng sẽ tạo tiền đề cho sức khỏe tổng thể, và trứng là một lựa chọn nổi bật.

"Dữ liệu mới cho thấy mối liên hệ giữa việc ăn trứng và việc giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ Alzheimer ở người cao tuổi", Maggie Moon, tiến sĩ dinh dưỡng, chia sẻ. "Nghiên cứu đã chỉ ra rằng các chất dinh dưỡng trong trứng như choline, axit béo omega-3 DHA và lutein giúp hỗ trợ sức khỏe não bộ suốt đời".

Moon nói thêm mặc dù choline rất quan trọng đối với sức khỏe não bộ, 90% người Mỹ không hấp thụ đủ chất dinh dưỡng này. Ăn hai quả trứng cung cấp 50% đến 70% nhu cầu choline hàng ngày của bạn. Ăn trứng vào buổi sáng rất dễ dàng - bạn có thể thưởng thức trứng rán, luộc hoặc làm món trứng ốp la với rau củ.

Uống một tách cà phê buổi sáng

Một tách cà phê buổi sáng không chỉ giúp bạn tỉnh táo. Nghiên cứu cho thấy việc tiêu thụ cà phê vừa phải, khoảng 1 đến 4 tách mỗi ngày, có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. Hỗn hợp chất chống oxy hóa tự nhiên trong cà phê, cùng với tác dụng kích thích của caffeine, đóng vai trò hỗ trợ sức khỏe não bộ.

Các chuyên gia lưu ý việc hạn chế (hoặc thậm chí tránh) bất kỳ loại đường bổ sung nào khi pha chế đồ uống buổi sáng, bởi tiêu thụ quá nhiều đường bổ sung thực sự có thể gây hại thay vì giúp ích cho sức khỏe não bộ.

Giải ô chữ hàng ngày

Việc "tập luyện" cho não bộ cũng quan trọng như việc bắt đầu ngày mới bằng vận động thể chất. "Các trò chơi về chữ hỗ trợ chức năng nhận thức bằng cách kích thích khả năng ghi nhớ, giải quyết vấn đề, giúp não bộ khỏe mạnh", Amy Brownstein, chuyên gia dinh dưỡng Mỹ, giải thích. "Hãy kết hợp các trò chơi chữ như ô chữ hoặc đánh vần vào thói quen sáng của bạn để giúp đầu óc minh mẫn".

Hãy thử dành ra 10 hoặc 15 phút mỗi sáng để giải ô chữ bên tách cà phê hoặc trong khi ăn sáng. Đây là một cam kết nhỏ nhưng có thể mang lại lợi ích lâu dài. Và nếu muốn sự đa dạng, bạn có thể thay ô chữ bằng sudoku, tìm từ hoặc thậm chí là một ứng dụng rèn luyện trí não nhanh chóng.

Đi bộ buổi sáng

Vận động cơ thể vào buổi sáng có thể mang lại điều kỳ diệu cho não bộ. "Đi bộ giúp tăng cường lưu lượng máu lên não, giúp vận chuyển oxy và các chất dinh dưỡng hỗ trợ sức khỏe não bộ", Juliana Crimi, thạc sĩ Khoa học, chuyên gia nghiên cứu, giải thích. "Hoạt động thể chất thường xuyên đã được chứng minh là giúp cải thiện trí nhớ, tư duy và giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer theo thời gian".

Ngoài ra, đi bộ kích thích giải phóng endorphin, giúp bạn có tâm trạng tích cực để đón chào ngày mới. Hãy dành ít nhất 20 đến 30 phút mỗi sáng với tốc độ phù hợp. Cho dù bạn đi dạo quanh khu phố, công viên địa phương hay chỉ đơn giản là quanh sân nhà, sự kết hợp của vận động, không khí trong lành và ánh sáng mặt trời sẽ giúp cải thiện cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Thiền

Tiến sĩ y khoa Moushumi Mukherjee khuyên bạn nên bắt đầu mỗi ngày bằng việc thiền định để hỗ trợ sức khỏe não bộ. Thiền định thường xuyên hỗ trợ trí nhớ và sự tập trung bằng cách giảm căng thẳng và viêm nhiễm, hai yếu tố liên quan đến suy giảm nhận thức. Chỉ cần dành ra 5 đến 10 phút mỗi sáng để thiền định sẽ giúp bạn bắt đầu ngày mới một cách thư thái, đồng thời tăng cường khả năng quản lý các nhiệm vụ cảm xúc và nhận thức của não bộ.

Bạn có thể bắt đầu với thiền chánh niệm cơ bản, tập trung vào hơi thở và buông bỏ những phiền nhiễu. Theo thời gian, bạn có thể nhận thấy rằng ngay cả một khoảng dừng nhỏ mỗi sáng cũng giúp mình cảm thấy vững vàng hơn và thúc đẩy cảm giác minh mẫn lâu dài. Hãy tạo một không gian yên tĩnh trong nhà để kết hợp bài tập hiệu quả này vào thói quen hàng ngày.

Gọi điện cho bạn bè

Kết nối xã hội là chìa khóa cho tuổi thọ và sức khỏe não bộ. Nghiên cứu cho thấy việc duy trì một đời sống xã hội năng động có thể giúp ngăn ngừa bệnh Alzheimer bằng cách giữ cho não bộ luôn hoạt động và giảm thiểu các rủi ro liên quan đến sự cô lập. Bắt đầu buổi sáng bằng một cuộc gọi hoặc tin nhắn ngắn gọn cho một người bạn thân hoặc thành viên gia đình có thể mang lại một chút hạnh phúc và sự kết nối.

Chỉ cần một lời chào hỏi thân thiện hoặc một câu hỏi thăm là đủ để bắt đầu ngày mới của bạn một cách tích cực. Nếu khoảng cách hoặc sự bận rộn là rào cản, hãy cân nhắc việc biến nó thành một thói quen hàng tuần với một hoặc vài người thân yêu. Cùng nhau cười đùa hoặc trò chuyện có thể mang lại điều kỳ diệu cho sức khỏe tinh thần của bạn, đồng thời hỗ trợ mạng lưới giao tiếp lành mạnh trong não bộ.