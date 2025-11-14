Lời cảnh tỉnh từ cô gái 20 tuổi bị đột quỵ

Tháng 6/2025, Esther Littlewood đang xem tivi thì bất ngờ đau đầu dữ dội, nhưng cô không cho đó là điều nghiêm trọng. Sau khi uống một viên paracetamol để giảm triệu chứng, Littlewood - cô học viên cảnh sát 20 tuổi sống ở thị trấn Matlock, hạt Derbyshire - trở về phòng để chợp mắt. Thế nhưng chỉ vài giờ sau, bạn trai phát hiện cô nằm bất động trên giường và lập tức đưa tới cấp cứu ở Bệnh viện Hoàng gia Chesterfield, hạt Derbyshire, nơi các bác sĩ buộc phải cho cô vào trạng thái hôn mê nhân tạo.

Kết quả xét nghiệm sau đó đã hé lộ nguyên nhân thực sự của cơn đau đầu: một cơn đột quỵ do lỗ hổng bẩm sinh trong tim mà trước đây cô chưa được chẩn đoán, được gọi là lỗ bầu dục thông liên nhĩ (patent foramen ovale).

Esther Littlewood phải nằm viện 12 ngày sau cơn đột quỵ. Ảnh: Kennedy News & Media

Kết quả chụp chiếu cho thấy một lỗ nhỏ giống như van trong buồng tim phía trên của Littlewood đã khiến cục máu đông lọt qua và di chuyển lên não. Tỉnh lại sau hôn mê và sau 12 ngày nằm viện, cô được xuất viện, chờ đợi phẫu thuật để đóng lỗ hổng trong tim.

Trước khi gặp biến cố, Littlewood vốn rất năng động và khỏe mạnh. Cô đã vượt qua mọi bài kiểm tra để được nhận vào lực lượng cảnh sát và dự kiến sẽ bắt đầu công việc vào tháng 8.

Cô kể: "Làm cảnh sát luôn là đam mê của tôi. Quá trình tuyển chọn rất khắt khe, nhưng tôi vô cùng háo hức được bắt đầu. Tôi đã tập chạy mỗi ngày để chuẩn bị cho các bài kiểm tra, khi đó tôi thật sự khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng".

Hiện tại, cô gái trẻ kêu gọi mọi người đừng xem nhẹ những dấu hiệu mơ hồ của đột quỵ, đồng thời mong muốn nâng cao nhận thức về tình trạng bệnh lý lỗ bầu dục thông liên nhĩ (patent foramen ovale).

"Khi bị đột quỵ, bạn nghĩ mình sẽ thấy những dấu hiệu trên mặt hoặc cánh tay, nhưng dấu hiệu duy nhất tôi có chỉ là đau đầu. Các bác sĩ nói rằng việc bị đột quỵ khi tuổi còn trẻ như vậy là rất hiếm gặp. Nhưng nếu phẫu thuật, nguy cơ bị đột quỵ lần nữa là gần như không thể", cô cho hay.

Littlewood chuẩn bị gia nhập lực lượng cảnh sát từ tháng 3/2026. Ảnh: Kennedy News and Media

Từ chính trải nghiệm kinh hoàng, Littlewood - người dự kiến sẽ gia nhập lực lượng cảnh sát vào tháng 3 tới - kêu gọi mọi người hãy đi khám ngay nếu đột nhiên bị "đau đầu dữ dội".

"Tôi đã không tin nổi khi bác sĩ nói mình bị đột quỵ. Nếu bạn thấy cơn đau đầu quá mạnh và khác thường, hãy gọi ngay cho cấp cứu. Hãy chú ý đến các triệu chứng đó, xác định rõ vị trí cơn đau xuất phát. Nếu bạn cảm thấy đau ở một bên hoặc sau đầu, hãy đi khám ngay", cô cảnh sát tương lai cho biết.

Lỗ bầu dục thông liên nhĩ thường tự đóng lại sau khi sinh. Trong quá trình phát triển trong bụng mẹ, một vạt mô hoạt động như van một chiều, giúp máu giàu oxy lưu thông trong cơ thể thai nhi mà không cần đi qua phổi. Theo thời gian, van này sẽ khép lại ở hầu hết mọi người, nhưng trong một số trường hợp, quá trình này không diễn ra.