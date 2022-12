Loại rau được mệnh danh “rau vua”, ăn thường xuyên giúp ngăn ngừa ung thư đại tràng

Cải bó xôi có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe.

Cải bó xôi là một trong những siêu thực phẩm đối với sức khỏe con người. Nó có rất nhiều tác dụng thần kỳ trong việc điều trị và phòng ngừa ung thư, một trong số đó phải kể tới ung thư đại tràng.

Cải bó xôi có thể ngăn ngừa ung thư đại tràng

Một thí nghiệm ở Mỹ chỉ ra rằng, ăn rau và chất xơ có thể giảm một nửa nguy cơ ung thư ruột kết, đại tràng ở mức độ nhất định.

Để hiểu sâu hơn về chế độ ăn uống ảnh hưởng tới hệ vi sinh vật đường ruột như thế nào, một nhóm các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Khoa học Y tế A&M Texas, Mỹ đã tiến hành nghiên cứu về mối quan hệ giữa cải bó xôi và sức khỏe đường ruột, gen và mối liên quan tới ung thư ở chuột. Nghiên cứu này được công bố trên Tạp chí về Vi khuẩn đường ruột.

Trong quá trình nghiên cứu, mọi người tìm thấy các chất chống ung thư đáng kể trong ruột kết và ruột non của chuột, sau khi cho chúng ăn cải bó xôi liên tục trong 26 tuần.

Ngoài ra, các nhà nghiên cứu còn phát hiện ra cải bó xôi đã ức chế sự phát triển của khối u trong đường ruột, thay đổi gen, đóng vai trò nhất định trong việc phòng ngừa ung thư.

Các nhà nghiên cứu tin rằng, việc tiêu thụ cải bó xôi đóng vai trò trong ung thư ruột. Điều này cũng cung cấp một định hướng rõ ràng cho nhóm nghiên cứu để thực hiện các thử nghiệm tiếp theo ở người.

Điều đáng chú ý là mặc dù cải bó xôi có vai trò ngăn ngừa ung thư ruột, nhưng điều đó không có nghĩa là nên ăn quá nhiều loại rau này. Kết luận dựa trên cơ thể chuột, còn con người cần ăn bao nhiêu là hợp lý vẫn cần có thêm bằng chứng.

Bên cạnh đó, trong thực tế nhiều người chế biến cải bó xôi bằng cách luộc. Cách chế biến này có làm mất đi nhiều chất dinh dưỡng.

Một số nhà nghiên cứu đã so sánh hàm lượng vitamin C của cải bó xôi bằng các phương pháp nấu ăn khác nhau, họ phát hiện ra dù chiên hay luộc thì hàm lượng vitamin C đều giảm hơn một chút trước khi nấu, luộc giảm 36,1% và chiên giảm 25,4%. Do đó, để giữ lại tối đa các chất dinh dưỡng có trong cải bó xôi, nên ăn nó ở dạng salad hoặc làm sinh tố.

Cách phòng ngừa ung thư đại tràng

Theo dữ liệu về ung thư toàn cầu năm 2020 do Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) của Tổ chức Y tế Thế giới công bố, số người mắc bệnh ung thư ruột kết dự kiến ​​sẽ tăng thêm 1,93 triệu người vào năm 2020, tức là chỉ đứng sau ung thư vú và ung thư phổi.

Giáo sư Lin Lizhu – phó chủ tịch Bệnh viện trực thuộc Đại học Y học Cổ truyền Quảng Châu, Trung Quốc, chỉ ra rằng, xu hướng mắc ung thư đại tràng ở người trẻ tuổi ngày càng trở nên rõ ràng. Hầu hết các nguyên nhân đều có liên quan tới chế độ ăn uống không lành mạnh, ô nhiễm không khí và nước, cùng các vấn đề khác.

Trong đó, người bị tiêu chảy hoặc táo bón mãn tính lâu ngày, người có tiền sử cắt ruột thừa mãn tính, viêm ruột thừa, người có tiền sử polyp đường ruột lại càng là nhóm nguy cơ cao mắc ung thư ruột.

Để phòng ngừa ung thư đại tràng, trước tiên bạn phải thực hiện 3 việc sau:

- Cắt polyp sớm

Giáo sư Lin Lizhu chỉ ra rằng, sự xuất hiện của ung thư đại tràng là một quá trình rất dài. Hầu hết quá trình ung thư đều bắt đầu từ một khối polyp nhỏ, từ

từ phát triển thành polyp có cuống, cuối cùng dần tiến triển thành ung thư.

Nếu phát hiện các khối polyp trong đường ruột, hay trong đại tràng, đó là một “quả bom ẩn”. Để tránh nó phát nổ, một khi phát hiện các khối polyp này, cần phải điều trị càng sớm càng tốt.

Cắt bỏ nội soi tại thời điểm phát hiện có thể làm giảm đáng kể khối u trở nên ác tính.

- Đừng bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo

Ung thư đại tràng giai đoạn đầu không có triệu chứng rõ ràng nên nhiều người bỏ lỡ cơ hội phát hiện bệnh sớm để rồi ân hận sau này.

Trên thực tế, do đường ruột và hậu môn có mối liên hệ chặt chẽ với nhau nên các triệu chứng có thể được chia thành đại tiện bất thường và các biểu hiện liên quan khác.

Ví dụ: Có máu trong phân, đau bâm ỉ kéo dài và có cảm giác ngứa ran ở bụng, thay đổi hình dạng phân, đau hậu môn hoặc đại tiện không tự chủ…, đó đều là cảnh báo sớm ung thư ở đường ruột.

- Nội soi để tầm soát ung thư

Nội soi đại tràng là một trong những cách tầm soát ung thư hiệu quả. 50 tuổi là độ tuổi nên bắt đầu khám sàng lọc và nội soi đại tràng.

Nếu kết quả nội soi bình thường thì không cần tái khám trong vòng 5 năm. Kiểm tra tổng quát polyp tăng sản, có thể kiểm tra lại sau 1 năm. Nếu u tuyến ống được chẩn đoán, nên tái khám sau 1 năm.

Đối với những người có nguy cơ mắc ung thư đại tràng cao nên đi khám định kỳ 3 năm một lần.

Nguồn: https://baogiaothong.vn/loai-rau-duoc-menh-danh-rau-vua-an-thuong-xuyen-giup-ngan-ngua-ung-thu-dai-trang-d576841.html