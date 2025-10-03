Loại quả thanh mát được chuyên gia Mỹ khẳng định tốt như thuốc bổ, đang bán rẻ đầy chợ Việt, đây là cách ăn tốt nhất

Dưa chuột cung cấp các vitamin, khoáng chất và vi chất cần thiết

Bác sĩ Blake Livingood, người có 200.000 người theo dõi trên TikTok, cho biết dưa chuột là một loại quả nhưng được dùng như rau trong ẩm thực hằng ngày. Bác sĩ Livingood khẳng định: “Dưa chuột chứa hầu hết các vitamin, khoáng chất và vi chất cần thiết mỗi ngày”.

Theo vị bác sĩ người Mỹ, các vitamin B1, B2 và B3 trong dưa chuột giúp tăng năng lượng và hỗ trợ nhiều quá trình trong cơ thể. Dưa chuột cung cấp các khoáng chất quan trọng như canxi, magie và phốt pho - những chất mà phần lớn mọi người thường thiếu hụt.

Ảnh minh họa

“Trong khi nhiều loại nước tăng lực tự hào về việc bổ sung vitamin nhóm B và chất điện giải để cải thiện hiệu suất, chúng vẫn không thể sánh được với sự lành mạnh tự nhiên của dưa chuột”, bác sĩ Livingood nói.

Ngoài ra, dưa chuột giàu chất xơ, tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ giảm cân và kiểm soát lượng calo nạp vào cơ thể.

Bác sĩ Livingood khuyên mọi người nên ăn dưa chuột khi cảm thấy mệt mỏi vào cuối ngày, thay vì uống nước tăng lực hoặc đồ uống chứa caffeine.

Dưa chuột ăn bao nhiêu là đủ?

Một số người thắc mắc về việc dưa chuột là quả hay rau, vị bác sĩ giải thích: “Về mặt thực vật học, dưa chuột là quả nhưng trong ẩm thực chúng được coi là rau”.

Ảnh minh họa.

Trả lời câu hỏi có nên ăn cả vỏ hay không, ông cho biết: “Bạn có thể gọt vỏ nhưng chúng tôi khuyên giữ nguyên vỏ để nhận đủ dưỡng chất”.

Để trả lời cho câu hỏi: “Phải ăn bao nhiêu dưa chuột mỗi ngày để đáp ứng lượng dinh dưỡng khuyến nghị”. Bác sĩ Livingood cho rằng: “Chúng tôi khuyến nghị ăn 1/2 đến 1 quả dưa chuột mỗi ngày".

Trang Healthline cũng ủng hộ lời khuyên trên, cho rằng dưa chuột chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi, các hợp chất thực vật và chất chống oxy hóa có thể giúp điều trị và ngăn ngừa một số bệnh. Với đặc tính ít calo, giàu nước và chất xơ hòa tan, dưa chuột là lựa chọn lý tưởng để bổ sung nước và hỗ trợ giảm cân.

Điều gì xảy ra khi bạn ăn quá nhiều dưa chuột?

Không thể phủ nhận lợi ích của dưa chuột bởi trong loại quả này có tính mát, giàu vitamin có lợi cho cơ thể. Tuy nhiên, việc lạm dụng quá nhiều dưa chuột sẽ gây nên những tác dụng phụ khiến bạn không ngờ tới.

Ảnh minh họa.

- Nghiên cứu gần đây cho rằng, những người bị viêm xoang nên hạn chế ăn dưa chuột vì sẽ khiến tình trạng bệnh tăng thêm.

- Chất cucurbitacin trong dưa chuột rất khó tiêu, đặc biệt là đối với những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm. Tình trạng khó tiêu làm bạn bị đầy hơi và phù nề do cơ thể đang cố loại thải các độc tố bằng cách tống đẩy lượng khí gas tích tụ bên trong ra ngoài.

- Vị đắng trong dưa chuột là chất độc: cucurbitacin và triterpenoids tetracycle trong quả dưa chuột. Vì vậy, khi dưa chuột có vị đắng thì không nên ăn.

- Ăn nhiều dưa chuột gây mất nước quá mức. Việc ăn quá nhiều dưa chuột sẽ gây ra tình trạng lợi tiểu quá nhiều và có thể dẫn đến mất nước và chất điện từ cơ thể, gây ra sự mất cân bằng, và thậm chí mất nước trong trường hợp nặng.

- Ăn nhiều có hại cho thận: Dưa chuột giàu kali, ăn nhiều sẽ gây tăng kali máu và có hại cho thận.

- Ăn nhiều gây áp lực cho mạch máu và tim: Dưa chuột chứa 90% là nước. Nạp nhiều thì thể tích máu ròng sẽ cao gây áp lực cho mạch máu và tim.

Những thực phẩm đại kỵ với dưa chuột

Ảnh minh họa.

- Không ăn dưa chuột với cà chua: Người thích salad hay trộn chung 2 loại rau quả này. Tuy nhiên, dưa chuột có enzym phân hủy vitamin C. Cà chua rất giàu vitamin C. Khi kết hợp sẽ gây đầy bụng, khó chịu.

- Không ăn dưa chuột cùng hoa quả giàu vitamin C và dưa chuột: cam, chanh, quýt...

- Không ăn dưa chuột với cần tây, ớt, rau cải, mướp đắng, tiêu sọ xanh... vitamin C sẽ bị tiêu hủy.