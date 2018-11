Loại quả giúp quý ông phục hồi "phong độ"

Thứ Bảy, ngày 10/11/2018 17:00 PM (GMT+7)

Ngọt và “tràn ngập” nước, dưa hấu đã “đóng gói” vô số chất chống oxy hóa đầy uy lực vốn có trong tự nhiên. Do vậy, dưa hấu đang vào mùa giá rẻ, dại gì không mua để thưởng thức?

Dưa hấu được xem là nhà máy tổng hợp vitamin C và vitamin A , nhất là bậc “tiền bối” của vitamin A là beta-carotene. Ngoài những chất trên, dưa hấu còn chứa rất nhiều chất lyopene, khi những chất kể trên được đưa vào cơ thể, chúng sẽ “hô biến” những gốc tự do vốn gây hại cho cơ thể.

Gốc tự do là những vật chất trong cơ thể có thể thực hiện sự “hủy diệt hàng loạt” vì thế sẽ gây tác hại trầm trọng cho cơ thể. Gốc tự do có thể thực hiện quá trình oxy hóa cholesterol, làm cho cholesterol dễ dàng bám vào các thành mạch máu từ đó gây ra những phiền toái cho cơ thể mà “nghiệt ngã” nhất là những cơn nhồi máu cơ tim và đột quỵ.

Những nghiên cứu gần đây còn cho thấy rằng gốc tự do làm cho bệnh hen suyễn càng trở nên trầm trọng do chúng có thể làm hẹp khí quản. Gốc tự do cũng “hùa” theo sự viêm ở những bệnh nhân bị viêm khớp, thấp khớp và càng làm cho khớp trở nên mệt mỏi hơn. Gốc tự do cũng có thể gây tổn hại những tế bào ở màng ruột, từ đó dẫn đến ung thư ruột.

Thật là may mắn, vitamin C và beta-carotene vốn có nhiều trong dưa hấu có khả năng “giải tán” các gốc tự do trong cơ thể và cũng có thể hồi phục những tổn hại của cơ thể do gốc tự do gây ra. Nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy nếu sử dụng các loại thực phẩm có chứa hàm lượng vitamin C và beta-carotene cao thì sẽ làm giảm tần suất rủi ro các bệnh tim mạch, hỗ trợ những bệnh nhân hen suyễn, cải thiện những bệnh về khớp… Một chén dưa hấu đã chứa khoảng 24,3% lượng vitamin C và 11,1% lượng vitamin A cần thiết cho 1 ngày

Một chất kháng oxy hóa nổi tiếng khác có rất nhiều trong dưa hấu là lycopene , chất này “kiêm” thêm một dược tính “ăn tiền” khác là tính kháng ung thư. Không như những loại dinh dưỡng thực vật (phytonutrients) khác vốn chỉ được nghiên cứu trên súc vật, lycopen đã được “vinh hạnh” thử nghiệm trên người và đã được chứng minh rằng lycopene có khả năng kháng rất nhiều loại ung thư, những dạng ung thư mà lycopene là “khắc tinh” bao gồm ung thư tiền liệt tuyến, ung thư nhũ hoa, ung thư nội mạc tử cung, ung thư phổi, ung thư đại tràng…

Một nghiên cứu được xuất bản trong chuyên san “American Journal of Clinical Nutrition” cho thấy rằng những người bị polyp đại tràng thì có hàm lượng lycopene trong máu thấp hơn 35% so với những người không bị polyp, còn hàm lượng của beta-carotene trong máu của những bệnh nhân bị polyp đại tràng thấp hơn những người không bị polyp tới 25,5%.

Dưa hấu cũng là nguồn cung cấp năng lượng cho cơ thể do có chứa nhiều vitamin nhóm B vốn là những loại vitamin có chức năng tạo năng lượng cho cơ thể. Dưa hấu được cho là lại thực phẩm chứa rất nhiều vitamin B1 và B6, ngoài ra còn có thêm magnesium và potassium (kali). Dưa hấu chứa nhiều nước và lượng calorie thấp hơn nhiều so với những loại trái cây khác. Một chén dưa hấu chỉ chứa khoảng 48cal, rất lý tưởng cho những người muốn có thân hình “gọn ghẽ”.

Một tin vô cùng hân hoan cho giới mày râu là dưa hấu có thể giúp cho quý ông phục hồi “phong độ” nhờ vào một hợp chất hiện diện trong dưa hấu có tên là citrulline. Nhờ vào một số enzyme có trong cơ thể, chất citrulline sẽ được chuyển hóa thành arginine. Arginine vốn dĩ là một amino acid có tác dụng rất tốt trên hệ tuần hoàn, tim mạch…

Arginine trong cơ thể sẽ là cộng sự đắc lực cho chất nitric oxide vốn có tác dụng làm giãn mạch, có nghĩa là tác động theo một cơ chế tương tự như Viagra nên có tác dụng hỗ trợ sự rối loạn cương dương cũng như ngăn ngừa cái kẻ “phá bĩnh” hạnh phúc lứa đôi này. Vậy thì quý ông còn ngại gì mà không ăn dưa hấu để có sức mà….chiến đấu?