7 lần sảy thai, lần thứ 8 sinh con: Kì tích từ ca song thai không tim

Tiền sử sản khoa của chị T. là chuỗi ngày nặng nề với 3 lần thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), 2 lần thai lưu và 5 lần sảy thai liên tiếp. Mỗi lần mang thai là một lần hi vọng được thắp lên, rồi lại tắt lịm. Khi ánh sáng làm mẹ vừa le lói ở lần mang thai này, chị lại tiếp tục đối diện với thử thách nghiệt ngã: hội chứng song thai không tim – một biến chứng hiếm gặp nhưng đặc biệt nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, chị T. còn mang chuyển đoạn cân bằng giữa nhiễm sắc thể số 3 và số 7 – yếu tố không ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của mẹ, nhưng tiềm ẩn nguy cơ cao gây sảy thai, thai lưu hoặc bất thường thai nhi. Trong lần khám thai định kì, các bác sĩ phát hiện chị mang song thai một bánh rau hai buồng ối, trong đó một thai không có tim. Nỗi lo sợ một lần nữa bủa vây gia đình, buộc vợ chồng chị phải tìm đến Trung tâm can thiệp bào thai, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội để được theo dõi chuyên sâu.

Các bác sĩ phẫu thuật lấy thai cho sản phụ.

Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán thai kì ở tuần 16 tuần 4 ngày, theo dõi hội chứng TRAPS (song thai không tim). Thai có tim phải đảm nhận việc bơm máu nuôi cả khối thai không tim, dẫn đến nguy cơ quá tải tuần hoàn, có thể đe dọa trực tiếp đến sự sống của thai nhi khỏe mạnh nếu không được can thiệp kịp thời.

Sau khi hội chẩn kĩ lưỡng, các bác sĩ đã quyết định thực hiện can thiệp nội soi để ngắt nguồn nuôi dưỡng khối thai không tim – một thủ thuật đòi hỏi độ chính xác cao và kinh nghiệm chuyên sâu. Ca phẫu thuật diễn ra thành công, mạch nuôi của khối thai không tim bị cắt hoàn toàn, tạo điều kiện cho thai còn lại tiếp tục phát triển ổn định.

Nhưng hành trình giữ con vẫn chưa dừng lại. Suốt thai kì nguy cơ cao, chị T. được theo dõi chặt chẽ. Mỗi lần khám thai là một lần hồi hộp, bởi phía sau từng nhịp tim thai là kí ức của những lần mất con chưa kịp thành hình. Niềm vui xen lẫn nỗi lo, hi vọng đi cùng sợ hãi, tất cả đan xen trong từng ngày chờ đợi.

Đến tuần 37 tuần 5 ngày, khi xuất hiện cơn co tử cung, chị nhập viện trong tâm trạng vừa lo lắng vừa mong chờ. Ca mổ lấy thai được thực hiện thành công, một bé gái nặng 2.400g cất tiếng khóc chào đời khỏe mạnh. Đó không chỉ là khoảnh khắc một sinh linh ra đời, mà còn là giây phút người mẹ lần đầu tiên được ôm con sau 7 lần mang thai dang dở.

Hạnh phúc được làm mẹ sau nhiều lần sảy thai.

Tiếng khóc của em bé vang lên, khép lại hành trình nhiều năm đẫm nước mắt, mở ra một chương mới trọn vẹn hơn cho gia đình nhỏ. Sau tất cả, điều đọng lại không chỉ là thành tựu của y học hiện đại, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của niềm tin và tình mẫu tử.

Cuộc đời đôi khi đặt con người trước những thử thách tưởng như không thể vượt qua. Nhưng chính trong những tháng ngày chông chênh nhất, con người lại học được cách kiên cường hơn, bền bỉ hơn để đi tới tận cùng của hi vọng. Và đôi khi, hạnh phúc không đến sớm, nhưng khi đến, lại đủ đầy để xoa dịu tất cả những mất mát đã từng đi qua.

Không chỉ là câu chuyện của nghị lực người mẹ, ca bệnh còn là minh chứng rõ nét cho sức mạnh của y học hiện đại và tấm lòng tận tụy của người thầy thuốc. Từ những chẩn đoán chính xác, quyết định can thiệp kịp thời đến quá trình theo dõi sát sao suốt thai kì nguy cơ cao, mỗi bước đi đều đòi hỏi trình độ chuyên môn vững vàng và sự dấn thân đầy trách nhiệm. Đằng sau ca can thiệp thành công ấy không chỉ là kĩ thuật, mà còn là sự thấu cảm, kiên trì và niềm tin mà các bác sĩ đã trao gửi cho người bệnh. Chính sự kết hợp giữa trí tuệ y khoa và trái tim nhân hậu ấy đã góp phần giữ lại một nhịp tim mong manh, để rồi viết tiếp một cái kết trọn vẹn cho hành trình làm mẹ tưởng chừng không thể.