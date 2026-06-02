4 thói quen giúp giảm nguy cơ ung thư, nhiều người khỏe mạnh đều có

Cơ thể con người là một cỗ máy tinh vi luôn hoạt động, nhưng ung thư có thể làm gián đoạn sự hoàn hảo đó. Hàng triệu tế bào trong cơ thể chúng ta không ngừng sinh ra và sửa chữa, song sự phát triển không kiểm soát của tế bào ung thư có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.

Thực tế, có những người dường như rất ít khi mắc bệnh nặng. Điều này không hoàn toàn là do may mắn. Quan sát kỹ sẽ thấy, phần lớn họ đều duy trì những thói quen sống khá giống nhau trong nhiều năm.

Những điều tưởng nhỏ nhặt ấy lại chính là “lá chắn” âm thầm giúp cơ thể khỏe mạnh lâu dài.

4 thói quen của người ít mắc ung thư

Ăn uống cân bằng, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn

Ưu tiên thực phẩm tự nhiên

Những người duy trì sức khỏe tốt thường không ăn quá cầu kỳ, nhưng họ có xu hướng ưu tiên thực phẩm gần với trạng thái tự nhiên nhất.

Rau xanh, trái cây tươi, ngũ cốc nguyên hạt, cá, trứng, các loại đậu… thường xuất hiện nhiều hơn trong bữa ăn hằng ngày.

Các thực phẩm này chứa chất xơ, vitamin, khoáng chất và hợp chất chống oxy hóa tự nhiên - những yếu tố giúp cơ thể sửa chữa tế bào và duy trì hệ miễn dịch ổn định.

Ngược lại, thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn nhiều phụ gia, quá ngọt hoặc quá mặn dễ làm tăng gánh nặng chuyển hóa cho cơ thể.

Kiểm soát đường và dầu mỡ

Một chế độ ăn quá nhiều nước ngọt, bánh kẹo, đồ chiên rán kéo dài có thể khiến cơ thể rơi vào trạng thái viêm mạn tính.

Nhiều chuyên gia sức khỏe cho rằng tình trạng viêm kéo dài là một trong những yếu tố làm tăng nguy cơ nhiều bệnh lý nghiêm trọng.

Vì vậy, những người sống khỏe lâu năm thường có xu hướng ăn thanh đạm hơn, ưu tiên hấp, luộc, nấu canh thay vì chiên xào nhiều dầu mỡ.

Ăn đa dạng thay vì chỉ tập trung một món

Không có thực phẩm nào cung cấp đầy đủ mọi dưỡng chất. Những người có sức khỏe tốt thường duy trì thực đơn đa dạng, ăn nhiều màu sắc từ rau củ quả khác nhau. Điều này giúp cơ thể nhận được nhiều loại dưỡng chất và hợp chất thực vật có lợi.

Một đĩa thức ăn “nhiều màu” đôi khi không chỉ đẹp mắt mà còn là cách đơn giản để bảo vệ tế bào khỏi stress oxy hóa.

Không ngồi quá lâu, duy trì vận động đều đặn

Hạn chế ngồi lì nhiều giờ

Ngồi quá lâu khiến tuần hoàn máu chậm lại, ảnh hưởng đến trao đổi chất và hoạt động của hệ miễn dịch.

Đó là lý do nhiều người khỏe mạnh có thói quen đứng dậy đi lại sau mỗi khoảng thời gian làm việc, vươn vai hoặc đi bộ vài phút thay vì ngồi liên tục hàng giờ.

Những chuyển động nhỏ nhưng đều đặn giúp cơ thể duy trì sự linh hoạt và hỗ trợ quá trình đào thải chất cặn bã.

Duy trì vận động aerobic vừa phải

Đi bộ nhanh, đạp xe, bơi lội hay chạy bộ nhẹ đều là những hình thức vận động giúp tăng cường tim mạch và cải thiện miễn dịch.

Điều quan trọng không phải tập quá nặng, mà là duy trì đều đặn.

Nhiều nghiên cứu cho thấy vận động mức độ vừa phải có thể giúp cơ thể kiểm soát viêm tốt hơn, cải thiện tuần hoàn và tăng khả năng tự bảo vệ của hệ miễn dịch.

Giữ cơ bắp khi tuổi tác tăng lên

Sau tuổi trung niên, khối cơ bắt đầu suy giảm tự nhiên. Trong khi đó, cơ bắp đóng vai trò quan trọng trong chuyển hóa năng lượng và ổn định đường huyết. Vì vậy, ngoài đi bộ hay tập cardio, nhiều chuyên gia khuyến khích bổ sung các bài tập sức mạnh nhẹ nhàng như squat, tập dây kháng lực hoặc nâng tạ nhẹ.

Giữ được khối cơ cũng đồng nghĩa với việc cơ thể duy trì sức bền và khả năng chống chọi bệnh tật tốt hơn.

Biết giải tỏa cảm xúc, tránh để stress kéo dài

Không để áp lực tích tụ quá lâu

Căng thẳng kéo dài có thể ảnh hưởng đến hormone và làm suy giảm miễn dịch.

Những người có tinh thần ổn định thường luôn có cách riêng để “xả áp lực”: đi bộ, đọc sách, nghe nhạc, làm vườn, thiền hoặc đơn giản là trò chuyện với người thân.

Điều quan trọng là không để cảm xúc tiêu cực bị dồn nén quá lâu.

Giữ tinh thần lạc quan

Tâm trạng tích cực không thể giúp “miễn nhiễm” bệnh tật, nhưng lại góp phần giúp cơ thể vận hành ổn định hơn.

Người lạc quan thường ngủ ngon hơn, ít căng thẳng kéo dài và dễ phục hồi tinh thần sau biến cố.

Đó cũng là lý do nhiều chuyên gia sức khỏe cho rằng trạng thái tinh thần tốt là một phần quan trọng của khả năng tự chữa lành.

Duy trì các mối quan hệ tích cực

Sự cô đơn kéo dài đã được chứng minh có liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe.

Ngược lại, việc duy trì kết nối với gia đình, bạn bè và có người để sẻ chia giúp giảm áp lực tâm lý đáng kể.

Một bữa cơm ấm cúng, một cuộc trò chuyện chân thành đôi khi cũng là “liều thuốc” giúp cơ thể nhẹ nhõm hơn.

Ngủ đúng giờ, duy trì nhịp sinh hoạt ổn định

Đi ngủ và thức dậy tương đối cố định

Cơ thể con người hoạt động theo đồng hồ sinh học. Việc thức khuya liên tục hoặc ngủ thất thường dễ làm rối loạn nhiều quá trình sinh học quan trọng.

Những người khỏe mạnh lâu năm thường giữ nhịp sinh hoạt khá ổn định, không thức quá khuya và cố gắng ngủ đúng giờ.

Ngủ đủ và ngủ sâu

Giấc ngủ là khoảng thời gian cơ thể tự sửa chữa và phục hồi.

Khi ngủ không đủ, hệ miễn dịch cũng hoạt động kém hiệu quả hơn. Nhiều người trẻ chủ quan với chuyện thức khuya, nhưng sau tuổi 40 - 50, cơ thể thường bắt đầu “trả tín hiệu” rõ rệt hơn.

Một giấc ngủ chất lượng vẫn là cách chăm sóc sức khỏe đơn giản nhưng hiệu quả nhất.

Tạo môi trường ngủ dễ chịu

Phòng ngủ yên tĩnh, ánh sáng dịu, nhiệt độ phù hợp và hạn chế dùng điện thoại trước khi ngủ đều giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Những thay đổi nhỏ này tưởng đơn giản nhưng có thể giúp cơ thể bước vào trạng thái nghỉ ngơi sâu hơn.

Sức khỏe không đến từ một ngày cố gắng

Nhiều người nghĩ sức khỏe phụ thuộc chủ yếu vào gene hoặc may mắn. Nhưng thực tế, phần lớn lại được tạo nên từ những lựa chọn nhỏ lặp đi lặp lại mỗi ngày.

Ăn lành mạnh hơn một chút.

Đi bộ thêm vài nghìn bước.

Ngủ sớm hơn nửa tiếng.

Giảm bớt căng thẳng.

Những thay đổi tưởng rất nhỏ ấy, theo thời gian, có thể tạo ra khác biệt lớn cho cơ thể.

Không ai đảm bảo tránh được hoàn toàn bệnh tật. Nhưng một lối sống khoa học chắc chắn sẽ giúp cơ thể có thêm “sức đề kháng” để đi đường dài khỏe mạnh hơn.