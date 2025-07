10 kiểu người dễ mắc bệnh gan nhất

Trong xã hội hiện đại, con người đang phải đối mặt với áp lực tinh thần ngày càng lớn. Nhiều người làm việc mệt mỏi suốt cả ngày, chế độ ăn uống không hợp lý và chỉ đến nửa đêm mới cảm thấy tỉnh táo. Những thói quen sinh hoạt này đã gây tổn hại nghiêm trọng đến chức năng gan. Hệ quả là, số lượng người mắc bệnh gan ngày càng gia tăng.

3 giai đoạn bệnh gan tiến triển

- Viêm gan

Nhiều người có thể gặp phải các triệu chứng như cơ thể mệt mỏi, dễ kiệt sức, ăn uống kém và cảm giác đầy bụng. Họ cũng có thể sợ ăn các món dầu mỡ do chức năng tiêu hóa kém. Ngoài ra, da có thể trở nên xỉn màu, và phần da cùng lòng trắng mắt có thể bị vàng, cho thấy dấu hiệu của vấn đề về gan.

Một trong những dấu hiệu đáng chú ý là gan và lá lách sưng to. Nếu sờ thấy một khối cứng ở vùng bụng trên bên trái, đó có thể là lá lách phì đại. Một số bệnh nhân còn xuất hiện nhiều nốt đỏ giống hình con nhện trên cổ, ngực, mặt và cánh tay, được gọi là "nốt ruồi nhện". Những nốt này có kích cỡ khác nhau, và khi ấn vào nó sẽ mất màu, nhưng khi bỏ tay ra, máu sẽ trở lại làm cho nó có màu sắc.

- Xơ gan

Xơ gan thường biểu hiện dưới dạng cảm giác đau hoặc khó chịu tại khu vực gan. Bên cạnh đó, người bệnh có thể sụt cân, đặc biệt là trong giai đoạn đầu của xơ gan. Một dấu hiệu khác cũng cần lưu ý là da mặt sạm màu, điều này xảy ra do chức năng gan bị rối loạn, dẫn đến sự gia tăng sắc tố melanin trong cơ thể.

- Ung thư gan

Bệnh nhân mắc ung thư gan thường gặp một số triệu chứng điển hình. Đầu tiên là tình trạng phù, thường xuất hiện ở da và gan. Thứ hai, sốt là một triệu chứng phổ biến, với nhiệt độ cơ thể dao động từ 37,5°C đến 38°C, có thể tăng cao hơn 39°C. Cuối cùng, xuất hiện các triệu chứng tiêu hóa như chán ăn, cảm giác đầy bụng sau khi ăn, và có thể kèm theo buồn nôn, nôn hoặc tiêu chảy.

Những người dễ mắc bệnh gan nhất

1. Người thường xuyên thức khuya

Theo Đông y, khi con người nằm ngủ, máu sẽ dồn về gan. Lượng máu chảy qua gan trong thời gian ngủ gấp 7 lần so với khi đứng. Sự gia tăng lưu thông máu trong gan không chỉ giúp tăng cường chức năng tế bào gan mà còn nâng cao khả năng giải độc của cơ quan này. Do đó, việc đảm bảo thời gian và chất lượng giấc ngủ là rất quan trọng, giúp thanh lọc gan, hạ hỏa và từ đó phòng ngừa các bệnh liên quan đến gan.

2. Người hay nhịn tiểu

Chất thải trong cơ thể con người được đào thải qua nước tiểu, mồ hôi và phân. Việc thường xuyên nhịn tiểu khiến độc tố tích tụ trong cơ thể, không có lợi cho sức khỏe gan.

3. Người dễ nổi nóng

Theo quan niệm của Đông y, gan được xem là cơ quan thuộc dương, có xu hướng thích sự thư giãn và không chịu được áp lực. Cảm xúc tức giận thường liên quan trực tiếp đến tình trạng của gan. Ngoài ra, các bệnh lý về gan cũng có thể trở nên nghiêm trọng hơn do sự ứ đọng khí trong gan.

4. Người không ăn sáng

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo rằng, việc ăn sáng có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Bữa sáng không chỉ giúp trung hòa dịch vị mà còn bảo vệ gan, giảm nguy cơ mắc các bệnh như viêm tụy, tiểu đường, sỏi mật và táo bón, cùng nhiều bệnh lý khác.

5. Người dùng thuốc quá nhiều

Việc dùng thuốc giảm đau và các loại thuốc khác trong thời gian dài sẽ làm tăng gánh nặng giải độc cho gan, dẫn đến tổn thương gan. Vì vậy, phải dùng thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ.

6. Người ăn quá nhiều thực phẩm chế biến sẵn

Nhiều loại thực phẩm chế biến sẵn có chứa chất bảo quản, phẩm màu, chất tạo ngọt nhân tạo. Những chất phụ gia này chứa nhiều thành phần hóa học khó phân giải, khi vào cơ thể sẽ tăng gánh nặng cho gan, dễ gây tổn thương gan.

7. Người thích ăn đồ sống

Thực phẩm nấu chưa chín dễ làm tổn thương gan. Nghiên cứu cho thấy hải sản chưa nấu chín có thể mang vi khuẩn và ký sinh trùng, nếu gây viêm dạ dày ruột cấp tính hoặc lỵ, có thể khiến bệnh gan nặng hơn, thậm chí dẫn đến hôn mê gan.

8. Người mê đồ chiên rán

Một nghiên cứu được CBS (Đài truyền hình Mỹ) công bố cho thấy: Ăn đồ chiên rán trong vòng một tháng đã có thể khiến gan xuất hiện thay đổi rõ rệt, bao gồm cả các chỉ số men gan giống như bị viêm gan.

9. Người nghiện rượu

Uống rượu quá mức sẽ làm giảm khả năng lọc máu của gan, gây tổn thương gan và dẫn đến nhiều bệnh tật, thậm chí gây nhiễm độc gan, kích thích viêm gan.

10. Người thường xuyên ăn quá nhiều

Ăn uống vô độ không chỉ gây tổn thương hệ tiêu hóa mà còn khiến lượng gốc tự do trong cơ thể tăng cao. Gan có vai trò quan trọng trong việc xử lý các gốc tự do. Gốc tự do càng nhiều, chức năng gan càng bị suy yếu nghiêm trọng.