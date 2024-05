Kết quả bất ngờ khi uống cà phê sáng kết hợp với một số gia vị này

Dưới đây là 5 loại gia vị tốt cho sức khỏe bạn nên thử trong cà phê của mình.

Collagen Peptide

Việc kết hợp cà phê với một số gia vị, collagen và các chất thay thế đường sẽ giúp tăng cường sức khỏe, mang lại nhiều lợi ích khác. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Nếu bạn đang muốn tăng lượng protein, hãy cân nhắc thêm collagen peptide vào cà phê của bạn. Collagen peptide là chuỗi axit amin có khả năng hấp thụ cao protein có nguồn gốc từ động vật, chẳng hạn như thịt bò, thịt gia cầm và hải sản.

Bạn có thể được thêm vào đồ uống nóng và lạnh, như cà phê nóng và đá. Tiêu thụ collagen đã được chứng minh là có lợi cho sức khỏe theo nhiều cách.

Các nghiên cứu cho thấy rằng việc tiêu thụ collagen peptide thường xuyên có thể cải thiện mật độ xương và sức khỏe khớp, tăng khối lượng cơ bắp cũng như cải thiện sức khỏe và vẻ ngoài của làn da.

Quế

Quế có hương vị ấm và cay rất hợp với vị đậm đà, hơi đắng của cà phê. Việc thêm một chút quế vào cà phê có thể giúp bạn cắt giảm lượng đường sử dụng trong tách cà phê của mình.

Quế đã được chứng minh là có tác dụng thúc đẩy lượng đường trong máu khỏe mạnh và có lợi cho những người mắc bệnh tiểu đường cũng như tiền tiểu đường.

Quế cũng chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa và chống viêm như coumarin, axit cinnamic, eugenol và cinnamaldehyde, có thể giúp hỗ trợ sức khỏe tổng thể bằng cách giảm viêm và tăng cường khả năng chống oxy hóa tự nhiên của cơ thể.

Chất làm ngọt trái cây Monk

Monk còn được gọi là Luo Han Guo, là chất làm ngọt có nguồn gốc từ quả của cây Siraitia grosvenorii . Nó ngọt hơn 300 lần so với đường sucrose hoặc đường ăn, nhưng không chứa calo và không ảnh hưởng đến lượng đường trong máu.

Monk được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) công nhận là an toàn (GRAS), có nghĩa là chất làm ngọt đã được chứng minh là an toàn cho mục đích sử dụng trong thực phẩm. Do đó, để giảm lượng đường bạn nên thay thế bằng monk vào cà phê.

Bột ca cao

Bột ca cao chứa nhiều hợp chất bảo vệ thực vật và là một trong những nguồn cung cấp chất chống oxy hóa flavonoid tốt nhất mà bạn có thể ăn. Các flavonoid ca cao như catechin, anthocyanin và proanthocyanidin có lợi cho sức khỏe bằng cách giảm viêm, bảo vệ chống lại tổn thương tế bào và hỗ trợ chức năng tim mạch.

Ngoài các hợp chất chống oxy hóa và chống viêm, ca cao còn chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết để điều chỉnh huyết áp khỏe mạnh, chẳng hạn như magiê và kali, khiến bột ca cao trở thành sự lựa chọn tuyệt vời để hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Củ gừng

Gừng có nhiều công dụng ẩm thực và làm thuốc. Gừng chứa hơn 100 hợp chất hoạt động, bao gồm shogaols, gingerols và paradols, có đặc tính tăng cường sức khỏe mạnh mẽ.

Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng tiêu thụ gừng có thể ảnh hưởng tích cực đến lượng đường trong máu, lipid máu, huyết áp và giảm viêm trong cơ thể. Do tác dụng chống viêm mạnh mẽ, thường xuyên thưởng thức gừng có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh do viêm như tiểu đường loại 2, bệnh tim và một số bệnh ung thư.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]