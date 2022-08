Kết hôn 7 năm nhưng người phụ nữ chưa một lần làm “chuyện ấy” thành công

Bác sĩ Phan Chí Thành (Bệnh viện Phụ sản Trung ương) vừa chia sẻ về một trường hợp đã kết hôn 7 năm nhưng chưa một lần làm “chuyện ấy” thành công.

Đó là trường hợp chị H. 35 tuổi, Hà Nội. Chị H. đã có 2 con, công việc ổn định. Nhìn bề ngoài ai cũng nghĩ chị rất hạnh phúc với hai đứa con chăm ngoan, học giỏi và người chồng thành công.

(Ảnh minh họa).

Thế nhưng, ít ai biết được, vợ chồng chị H. đã lấy nhau được 7 năm, nhưng chưa một lần quan hệ thành công. 2 vợ chồng chị T. phải áp dụng phương pháp bơm tinh trùng vào buồng tử cung để thụ thai và có được 2 cháu nhỏ.

Gần đây, chồng chị H. có người thứ 3 nhưng chị H. nghĩ là do mình.

Sau khi thăm khám, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc chứng co thắt âm đạo, do đó mỗi khi quan hệ âm đạo co cứng lại ảnh hưởng rất lớn đến “cuộc yêu”.

“Có thể hình dung như cơ ở cánh tay, bình thường nó rất mềm nhưng khi gồng lên sẽ căng cứng. Với bệnh lý này cũng như vậy. Việc âm đạo co cứng lại sẽ bít hết “lối vào”. Lúc này phía người đàn ông sẽ cảm thấy như đang làm chuyện ấy với bức tường. Còn phía người phụ nữ sẽ phải chịu đau đớn nếu cứ miễn cưỡng tiếp tục”, BS Thành phân tích.

Theo bác sĩ Thành, nguyên nhân gây co thắt âm đạo có thể do cơ sàn chậu của chị em bị rối loạn dẫn đến co thắt không kiểm soát. Ngoài ra, khi chị em mắc các bệnh phụ khoa như viêm nhiễm, u xơ tử cung, lạc nội mạc tử cung... cũng có thể dẫn tới các cơn co thắt.

Có nhiều trường hợp chị em chưa làm gì đã sợ, vì có quá nhiều thông tin từ bố mẹ hay bạn bè chia sẻ là quan hệ lần đầu rất đau. Ngoài ra, có thể do áp lực căng thẳng khi vừa quan hệ vừa lo dính bầu. Tất cả những điều này đều dẫn đến lo lắng thái quá, căng thẳng và có thể gây co thắt âm đạo.

Để xử lý co thắt âm đạo chị em có thể thực hiện các bài tập về cơ xương sàn chậu như bài tập Kegel bằng cách siết chặt các cơ để ngăn dòng chảy khi bạn đi tiểu với các thao tác: Trong 2 ngày đầu tiên cần bóp các cơ, giữ chúng trong 2 đến 10 giây, thư giãn các cơ. Làm khoảng 20 động tác mỗi lần, có thể thực hiện chúng nhiều lần trong ngày.

Sau vài ngày, dùng tay chạm vào bên trong âm đạo trong khi thực hiện bài tập (nên cắt sạch móng tay và sử dụng một loại gell bôi trơn). Bắt đầu với một ngón tay rồi đến 2 ngón tay, chị em cảm thấy cơ âm đạo đang siết chặt lấy ngón tay và có thể rút ra nếu cảm thấy không thoải mái. Sau một thời gian, có thể đưa các dụng cụ kiểm tra co thắt âm đạo trong 10 hoặc 15 phút để giúp cơ quen với áp lực.

- Dùng thuốc an thần cũng là phương pháp tốt giúp giải mẫn cảm thoàn thể, tuy nhiên việc dùng thuốc phải có sự chỉ định, tư vấn và hướng dẫn của bác sĩ.

- Dùng dụng cụ chuyên dụng: Việc điều trị có thể dùng dụng cụ nong âm đạo từ đường kính nhỏ, rồi tăng dần, dưới sự giúp đỡ của bác sĩ, người phụ nữ sẽ tự mình đặt ống nong vào âm đạo, từ tốn, nhẹ nhành để có thể yên tâm cả về thể chất lẫn tâm lý.

Bác sĩ khuyến cáo, với chị em xác định khó quan hệ, đau rát nên đi khám để được điều trị sớm.

