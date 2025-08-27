Hồng táo đang bán nhiều ở chợ Việt được ví 'thuốc bổ tự nhiên': Nên ăn hồng táo tươi hay khô mới tốt cho sức khỏe?

Quả hồng táo tươi có tốt không?

Hồng táo, hay còn gọi là táo tàu tươi, có nguồn gốc từ Trung Quốc. Nhờ hương vị đặc trưng cùng giá trị dinh dưỡng đa dạng, hồng táo hiện có mặt tại nhiều quốc gia như Mỹ, Đài Loan, Hàn Quốc,… những năm gần đây, hồng táo tươi xuất hiện nhiều ở Việt Nam.

Về giá trị dinh dưỡng, trong 100g hồng táo (khoảng 3 quả) có 79 calo, 1g protein, 20g carbohydrate, 10g chất xơ, vitamin C (77% nhu cầu hằng ngay), kali (5%).

Ảnh minh họa

Theo Healthline, do hàm lượng chất xơ cao và lượng calo thấp, hồng táo là món ăn nhẹ lành mạnh. Ngoài ra, loại quả này chứa một số vitamin và khoáng chất, đặc biệt giàu vitamin C có đặc tính chống oxy hóa và tăng cường miễn dịch.

Hồng táo chứa carbohydrate dưới dạng đường tự nhiên, cung cấp năng lượng cho cơ thể. Quả khô có hàm lượng đường và calo cao hơn nhiều so với loại tươi.

Theo PGS.TS.BS. Trần Thái Hà – Trưởng khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu, BV Y học cổ truyền Trung ương, hồng táo có vị thanh, mát, hàm lượng vitamin C cao, dồi dào chất xơ.

Hồng táo thường được dùng để bổ sung vi chất, dinh dưỡng cho cơ thể bằng cách ăn trực tiếp hoặc chế biến như đun lấy nước uống. Người dân có thể sử dụng hồng táo như 1 loại thực phẩm tốt. Tuy nhiên, cần lưu ý đến nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm.

Bất ngờ công dụng của hồng táo với sức khỏe

Ảnh minh họa

Giàu chất chống oxy hóa

Hồng táo rất giàu các hợp chất chống oxy hóa, chủ yếu là flavonoid, polysaccharide và axit triterpenic. Hàm lượng vitamin C cao cũng tác dụng tương tự.

Chất chống oxy hóa có thể ngăn ngừa và đảo ngược tổn thương của các gốc tự do gây ra. Khi dư thừa nghiêm trọng, gốc tự do được cho là nguyên nhân dẫn tới một số tình trạng mạn tính, bao gồm bệnh tim, tiểu đường loại 2 và ung thư.

Hỗ trợ tăng cường đề kháng

Ngoài ra, chất xơ trong hồng táo thúc đẩy sản xuất các tế bào miễn dịch tiêu diệt những yếu tố có hại xâm nhập cơ thể. Trong hồng táo lượng lớn vitamin C hỗ trợ tăng cường sức đề kháng.

Hỗ trợ cải thiện tiêu hóa

Khoảng 50% carbohydrate trong hồng táo đến từ chất xơ - làm tăng tốc độ di chuyển của thức ăn qua đường tiêu hóa và giảm táo bón. Chiết xuất hồng táo bảo vệ niêm mạc dạ dày và ruột, giảm nguy cơ bị loét, chấn thương và lượng vi khuẩn có hại cư trú trong ruột.

Nên ăn hồng táo tươi hay khô?

Theo chuyên gia dinh dưỡng Lưu Băng Băng, Trung Quốc, hồng táo tươi rất giàu vitamin C, chứa 243 mg vitamin C trong 100 g thịt quả, cao hơn hàm lượng chất này trong ổi, dâu tây, đu đủ, nhãn, vải thiều, cam quýt... Vitamin C có khả năng chống oxy hóa, nâng cao miễn dịch và giải độc.

Ảnh minh họa

Hàm lượng đường trong hồng táo tươi cũng tương đối cao, chủ yếu là glucose, tiếp theo là fructose, sucrose và oligosaccharides. Ngoài ra, hồng táo còn chứa các hoạt chất sinh học có thể tăng cường khả năng miễn dịch, co bóp cơ tim và cải thiện dinh dưỡng cho bộ phận này. Những chất này có tác dụng chống oxy hóa, chống khối u, điều hòa miễn dịch, bảo vệ tim mạch và các tác dụng khác.

Trong khi hồng táo khô, hầu hết các chất dinh dưỡng như đường, protein, chất béo, cellulose, các loại khoáng chất, một số vitamin không bền với nhiệt, chất chống oxy hóa... đều được cô đặc và giữ lại trong thịt quả. Còn vitamin C tan trong nước bị mất đi trong quá trình sản xuất táo đỏ. Do vậy, hàm lượng vitamin C trong táo đỏ chỉ khoảng 14 mg/100g, ít hơn nhiều so với hồng táo tươi.

Bù lại táo đỏ khô có hàm lượng kali, canxi, sắt, đồng, magie, selen, mangan và các khoáng chất khác cao hơn hồng táo tươi. Trong đó, hàm lượng kali là 524 mg/100 g, gấp đôi so với chuối.

Theo dữ liệu thử nghiệm từ Bảng thành phần thực phẩm Trung Quốc, hàm lượng sắt trong táo đỏ khô là khoảng 2 mg/100g, trong hồng táo tươi chỉ 1,2 mg/100g. Tuy nhiên, hàm lượng sắt này rất thấp so với gan và máu động vật. Ví dụ chất sắt trong gan lợn là 22,6 mg/100g, hàm lượng sắt trong máu vịt là 30,4 mg/100g.

Cách ăn hồng táo tốt nhất cho sức khỏe

Để tận dụng tối đa các lợi ích sức khỏe từ hồng táo, bạn có thể áp dụng các cách sau:

- Ăn trực tiếp: Hồng táo tươi hoặc khô đều rất tiện lợi và giữ lại nhiều dưỡng chất.

- Ngâm nước ấm: Pha hồng táo khô trong nước ấm uống thay trà giúp giải độc và bổ huyết.

- Chế biến cùng các món ăn: Hồng táo thường được thêm vào các món thuốc bắc, món hầm hoặc chè để tăng hương vị và bổ dưỡng.

- Dùng làm nguyên liệu làm đẹp: Nghiền hồng táo thành mặt nạ dưỡng da giúp làm dịu và cung cấp dưỡng chất cho da.

Lưu ý: Người bị tiểu đường nên sử dụng hồng táo với liều lượng hợp lý do hàm lượng đường tự nhiên trong quả.

Cách chọn hồng táo tươi ngon và tốt nhất cho sức khỏe

Ảnh minh họa

Về màu sắc của hồng táo

Nhiều người thường nghĩ rằng hồng táo màu nâu đỏ toàn bộ sẽ ngọt hơn, nhưng thực tế không hoàn toàn đúng. Màu sắc của hồng táo phụ thuộc vào nhiều yếu tố như giống loài, điều kiện sinh trưởng và độ chín. Vì vậy, những quả có màu sắc hỗn hợp cũng có thể rất ngọt và giòn.

Về hình dáng

Để chọn được quả hồng táo tươi ngon, bạn hãy quan sát kỹ bề ngoài của quả. Những quả hồng táo căng mọng, vỏ bóng mịn thường là những quả tươi ngon nhất. Vỏ quả căng bóng cho thấy bên trong quả còn rất nhiều nước và chất dinh dưỡng. Ngược lại, những quả có vỏ nhăn nheo, xỉn màu thường đã để lâu, mất đi độ tươi ngon và có thể bị hỏng.

Dùng tay bóp thử

Độ cứng của quả hồng táo là một dấu hiệu quan trọng để đánh giá chất lượng bên trong. Quả hồng táo tươi ngon thường có thịt chắc, giòn và ngọt. Khi bóp nhẹ, bạn sẽ cảm nhận được độ đàn hồi của thịt quả. Nếu quả quá mềm, có thể thịt bên trong đã bị dập nát hoặc lên men, không còn giữ được độ giòn ngọt tự nhiên.

Nói cách khác, tác dụng bổ máu của táo đỏ, hồng táo không quá lý tưởng. Trong khi đó, hồng táo rất giàu vitamin C, có thể giúp thúc đẩy quá trình hấp thụ sắt.

Vì vậy, theo chuyên gia dinh dưỡng Lưu Băng Băng, táo đỏ và hồng táo có các giá trị dinh dưỡng riêng, đều mang lại lợi ích cho sức khỏe, là những món ăn nhẹ lành mạnh. Tùy vào mục đích sử dụng, bạn có thể lựa chọn loại táo phù hợp.

Lưu ý, dù táo đỏ tốt cho sức khỏe, loại quả này khá ngọt. Nếu ăn nhiều có thể dẫn đến tăng cân ngoài ý muốn. Mỗi ngày, một người khỏe mạnh chỉ nên ăn khoảng 5 trái hồng táo hoặc 3 trái táo đỏ khô.