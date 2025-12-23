Hơn 10 tấn cá khoai Trung Quốc tẩm chất cấm formol đậm đặc chờ lên bàn ăn có thể gây hại cho cơ thể ra sao?

Cá khoai tẩm formol đậm đặc gây nguy hại sức khoẻ con người

Sáng 23/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã phối hợp với Phòng CSGT kiểm tra, bắt giữ xe đầu kéo vận chuyển lượng lớn cá khoai đông lạnh vi phạm nghiêm trọng quy định an toàn thực phẩm.

Theo đó, qua kiểm tra xe xe đầu kéo do tài xế Nguyễn Thanh Phương (44 tuổi, ngụ xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai) điều khiển, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 271 thùng cá khoai ướp đá, tổng trọng lượng hơn 7 tấn.

Lực lượng chức năng kiểm tra lô hàng chứa chất cấm trong bảo quản thực phẩm. Ảnh: CACC

Tài xế Phương khai nhận trước đó vận chuyển hoa quả từ Tiền Giang ra Lạng Sơn. Sau khi giao hàng, Phương được Công ty TNHH Quốc tế Anh Minh VN (Lạng Sơn) thuê chở 372 thùng cá khoai đông lạnh, tổng trọng lượng gần 9,7 tấn, nhập từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Số cá này sẽ giao cho các đầu mối tiêu thụ dọc tuyến Quốc lộ 1A từ Thanh Hóa đến Bình Định với giá cước 20 triệu đồng.

Quá trình di chuyển, Phương đã giao 101 thùng cá (hơn 2 tấn) cho các thương lái tại phường Nam Sầm Sơn và phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Khi tài xế đang tiếp tục giao hàng thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Tổng số cá khoai bị thu giữ trong vụ việc lên tới hơn 10 tấn.

Hơn 10 tấn cá khoai đều chứa formol bảo quản với hàm lượng rất cao. Ảnh: CACC

Kết quả điều tra cho thấy cá khoai nhập từ Trung Quốc giá chỉ khoảng 37.000 đồng/kg. Khi ra thị trường, hàng này được bán giá 130.000 đồng/kg, thấp hơn nhiều so với cá khoai tự nhiên (khoảng 250.000 đồng/kg).

Mẫu cá khoai gửi đến Viện Kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm Quốc gia (Bộ Y tế) cho kết quả tất cả các mẫu đều chứa hàm lượng formol từ 90–105 mg/kg.

Liên quan đến vấn đề này, PGS.TS Trần Hồng Côn, nguyên giảng viên khoa Hóa, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội, cho biết formol (hay formaldehit) là hợp chất độc hại, bị cấm sử dụng trong chế biến, bảo quản thực phẩm.

Trong hợp chất này có chất diệt khuẩn, chống thối, chống ôi, được biết đến như một hóa chất bảo quản trong các phòng thí nghiệm, tuyệt đối cấm dùng trong bảo quản thực phẩm. Tuy nhiên, một số người vì lợi nhuận đã sử dụng formol để tẩm ướp thực phẩm – hành vi gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe con người.

Ăn phải formol có thể dẫn đến tổn thương không hồi phục, đe dọa tính mạng

Theo PGS.TS Trần Hồng Côn, formol có thể xâm nhập cơ thể qua đường tiêu hóa, hô hấp, gây tác hại cấp và mạn tính. Khi hít phải, người dùng có thể bị viêm mũi, viêm phế quản, phù phổi; khi ăn phải, nguy cơ viêm dạ dày, ruột cấp tính, đau bụng, buồn nôn, tổn thương hệ bài tiết và các biến chứng nguy hiểm như phù nề thanh quản, hôn mê.

Ở mức độ nhẹ, ngộ độc biểu hiện bằng đau đầu, mệt mỏi; mức trung bình là khàn giọng, đau tức ngực, ho kéo dài; mức nặng có thể dẫn đến các tổn thương không hồi phục, đe dọa tính mạng.

“Việc nhận biết thực phẩm chứa formol bằng mắt thường gần như không thể, chỉ có thể xác định qua xét nghiệm chuyên môn”, PGS Côn nhấn mạnh.

Đồng quan điểm trên, trao đổi với PV Dân Việt, PGS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội, khuyến cáo người tiêu dùng nên lựa chọn mua thực phẩm tại các địa chỉ uy tín, có nguồn gốc rõ ràng, hạn chế sử dụng các sản phẩm không rõ xuất xứ.

Để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, xử lý nghiêm các hành vi sử dụng hóa chất bảo quản độc hại. Ngăn chặn thực phẩm "ngậm" formol lưu hành trên thị trường là biện pháp cấp thiết để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.

“Đối với người tiêu dùng, lực lượng chức năng đề nghị nói không với các loại thực phẩm có giá rẻ bất thường, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ưu tiên lựa chọn sản phẩm tại các cơ sở uy tín, có đầy đủ giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình”, ông Thịnh nói.