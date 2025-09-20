Hiếm gặp: Bé gái 5 tuổi gãy xương đã được bó bột, bố mẹ vẫn khoét lỗ trên bột để đắp lá

Chân của cháu bé biến dạng trước khi thực hiện phẫu thuật chuyển xương, chỉnh trục

Ngày 18-9, Bệnh viện Việt Đức thông tin, cơ sở này tiếp nhận nhiều trường hợp gặp biến chứng nguy hiểm do tự ý đắp lá chữa vết thương viêm xương, thậm chí là gãy xương.

Đặc biệt, mới đây, khoa Phẫu thuật Hàm mặt, Tạo hình và Thẩm mỹ của bệnh viện tiếp nhận trường hợp khá hy hữu, là bé gái 5 tuổi bị tổn thương vùng xương chày do chấn thương.

Bệnh nhi này bị gãy xương do tai nạn, đã được bó bột tại bệnh viện tuyến tỉnh. Tuy nhiên khi về nhà, gia đình chưa yên tâm nên tiếp tục điều trị bằng cách khoét lỗ trên bột để đắp lá. Hậu quả, xương không thể liền, dẫn đến viêm mạn tính, phải mổ nạo viêm và mất đoạn xương chày.

Tại Bệnh viện Việt Đức, các bác sĩ đã phối hợp giữa chuyên ngành tạo hình và chấn thương chỉnh hình để phẫu thuật: chuyển xương mác có mạch máu nuôi thay thế phần xương chày đã bị mất cho người bệnh.

Các bác sĩ cảnh báo, trong các trường hợp gãy xương hay viêm xương ở trẻ nhỏ, điều quan trọng nhất là đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên môn để được khám và điều trị. Việc khoét bột hoặc đắp lá theo cách dân gian có thể khiến xương không liền được, dẫn đến biến chứng nặng nề, thậm chí ảnh hưởng đến cả khả năng đi lại của trẻ sau này.