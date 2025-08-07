Chơi vật tay với bạn, nam sinh bị gãy xương

Nam sinh 18 tuổi (ở Hà Nội) được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hà Đông sau khi bị đau dữ dội vùng cánh tay phải do chơi vật tay. Kết quả chụp X-quang xác định xương cánh tay bị gãy.

Chơi vật tay với bạn, nam thanh niên phải nhập viện điều trị. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ Nguyễn Trọng Nghĩa, Khoa Chấn thương chỉnh hình, cho biết vật tay là trò chơi tưởng đơn giản nhưng dễ gây chấn thương do lực xoắn mạnh tác động lên đoạn giữa thân xương - nơi có rãnh xoắn và thần kinh quay đi qua.

Đây không phải là trường hợp đầu tiên gặp chấn thương nghiêm trọng do vật tay. Các bác sĩ từng ghi nhận những ca gãy xương cánh tay, trật khớp vai, thậm chí liệt vận động tạm thời sau khi chơi trò chơi này.

"Vật tay là trò chơi quen thuộc với giới trẻ, tưởng đơn giản nhưng nếu sai kỹ thuật, dùng lực quá mạnh hoặc đột ngột rất dễ gây gãy xương, nguy cơ tổn thương thần kinh. Nếu chấn thương lan rộng, người chơi có thể bị yếu hoặc liệt cơ duỗi cổ tay, ngón tay"- bác sĩ Nghĩa cảnh báo.

Bác sĩ Nghĩa cho biết gãy xương khi vật tay thường do cơ chế xoắn vặn. Ổ gãy dạng chéo vát, có thể kèm mảnh rời. Người chơi thường dồn lực lớn lên cánh tay khi khuỷu gập cố định, khiến vùng 1/3 dưới xương cánh tay, nơi chuyển tiếp giữa thiết diện tròn và tam giác, chịu áp lực lớn, dễ gãy.

Hình ảnh phim chụp X-quang cho thấy xương cánh tay bị gãy

Một số trường hợp còn cố tình thay đổi hướng xoắn hoặc tăng, giảm lực đột ngột để gây bất ngờ cho đối phương, càng làm tăng nguy cơ chấn thương.

Các bác sĩ khuyến cáo vật tay là môn thể thao đối kháng, người chơi cần nắm kỹ thuật, hiểu rõ giới hạn sức lực. Trước khi chơi nên khởi động kỹ, giữ đúng tư thế, kiểm soát lực tay và tránh các động tác xoắn mạnh hoặc thay đổi lực đột ngột.

Nếu xuất hiện cơn đau bất thường, cần dừng ngay và đến cơ sở y tế để được kiểm tra, tránh biến chứng nguy hiểm.