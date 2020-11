Hãy chăm đưa 9 loại thực phẩm sau vào bữa ăn để tránh được hiểm họa đau xương khớp lúc về già

Chủ Nhật, ngày 22/11/2020 01:00 AM (GMT+7)

Xương khớp là một phần rất quan trọng trong cơ thể chúng ta, nó cần được nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ và bổ sung đầy đủ dưỡng chất cần thiết.

Chế độ dinh dưỡng hàng ngày đóng một vai trò đặc biệt giúp xương khớp luôn chắc khỏe, dẻo dai và tránh được tình trạng thoái hóa khớp, viêm đa khớp... Chính vì vậy việc lựa chọn thực phẩm tốt cho xương khớp trong bữa ăn hàng ngày sẽ giúp bạn phòng tránh được những bệnh này.

1. Sữa

Sữa và các sản phẩm từ sữa khác như pho mát, paneer… có khả năng tăng cường xương ở mức độ rất lớn. Đặc biệt là sữa, nó giúp rất nhiều trong việc tăng mật độ xương của cơ thể.

2. Khoai lang

Ngoài các chất dinh dưỡng cho xương như canxi, magiê và kali cũng là 2 dưỡng chất cần thiết cho xương của bạn chắc khỏe.

Thiếu magiê khiến cơ thể mất cân bằng vitamin D và ảnh hưởng xấu đến xương. Còn kali giúp trung hòa axit trong cơ thể để ngăn canxi thấm ra khỏi xương. Vì thế, một củ khoai lang nướng cỡ vừa chứa 31mg magiê và 542mg kali là thực phẩm rất tốt cho xương của bạn.

3. Đậu hũ

Đậu hũ hay còn gọi là đậu phụ là một loại thực phẩm chứa lượng lớn canxi, isoflavone, quan trọng trong việc thúc đẩy và hình thành hệ xương chắc khỏe. Đậu phụ là sự lựa chọn phổ biến nếu bạn không sử dụng nhiều các sản phẩm từ sữa. 1 nửa chén đậu phụ có thể đáp ứng khoảng 20% lượng canxi cần thiết, là thực phẩm cho xương khớp khỏe mạnh mà người bệnh không nên bỏ qua.

4. Bắt đầu ngày mới với vị chua

Thêm một quả bưởi vào bữa sáng để đánh thức vị giác. Vitamin C được chứng minh là giúp ngăn ngừa loãng xương. Một quả bưởi hồng hoặc bưởi đỏ có khoảng 91 mg vitamin C, là lượng bạn cần cho cả ngày. Có thể thay bằng một trái cam 83 mg vitamin C.

5. Mận sấy khô

Nghiên cứu cho thấy ăn mận đen khô mỗi ngày không những giúp bạn bổ sung canxi và vitamin D mà còn có thể giúp cơ thể bạn làm chậm quá trình phá vỡ xương trong cơ thể, từ đó giúp cải thiện mật độ của xương.

6. Lòng đỏ trứng

Trứng là một nguồn cung cấp protein dồi dào, đặc biệt là lòng trắng trứng. Tuy nhiên, nếu bạn đang tìm cách để tăng mức độ canxi và vitamin D trong cơ thể, thì lòng đỏ trứng là thực phẩm nên dùng, theo The Times of India.

7. Quả chuối

Chuối chứa nhiều magie và canxi giúp tăng mật độ xương giúp xương chắc khỏe.

8. Chọn một chất làm ngọt thông minh hơn

Không giống như đường trắng tinh chế, mật mía là nguồn cung cấp canxi. Một muỗng canh mật mía chứa 41 mg canxi. Có thể thay mật ong bằng mật mía, cho vào sữa chua hoặc bột yến mạch, nước hoa quả.

9. Trà xanh

Trà xanh là thức uống tuyệt vời, giúp bổ sung nguồn chất chống ôxy hóa và các vitamin phong phú cho cơ thể. Từ lâu trà xanh đã được khoa học chứng minh nhiều công dụng cho sức khỏe: giảm huyết áp, tốt cho tim mạch, ngừa ung thư… Bên cạnh đó trà xanh chứa Polyphenol chống viêm, đẩy lùi thoái hóa khớp. Trà xanh là thực phẩm tốt cho xương khớp mà bạn không nên bỏ qua.

