Có những dấu hiệu này bổ sung canxi ngay kẻo "hối không kịp"

Thứ Sáu, ngày 06/03/2020 01:00 AM (GMT+7)

Thiếu canxi có thể khiến cơ thể gặp nhiều vấn đề sức khỏe như loãng xương, mật độ xương thấp… Trong một số trường hợp nặng, nó có thể dẫn tới những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như bệnh tim, viêm khớp.

Ảnh minh họa: Internet

Hệ miễn dịch suy yếu, dễ mắc bệnh

Nếu bạn thường xuyên mắc các bệnh như ho, cảm cúm, nhiễm trùng… thì đây cũng được coi là một trong những dấu hiệu cho thấy bạn đang thiếu hụt canxi. Canxi tham gia vào nhiều hoạt động của cơ thể, đóng vai trò không nhỏ trong việc duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh, giúp ngăn ngừa virus, vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể. Thiếu canxi khiến cơ thể yếu đi, sức đề kháng kém, dễ mắc bệnh hơn.

Mệt mỏi, stress, mất ngủ

Các nhà khoa học cho biết rằng, canxi giống như một loại thuốc ăn thần tự nhiên, giúp điều chỉnh tâm trạng của bạn. Vì vậy, nếu lượng canxi trong cơ thể càng ít thì bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi, chán nản, dễ nổi cáu…. Thiếu canxi cũng làm cho bạn cảm thấy thiếu năng lượng, chậm chạp….

Mất ngủ cũng là một trong những dấu hiệu cho thấy cơ thể đang thiếu hụt canxi bởi canxi có vai trò quan trọng trong việc sản xuất melatonin, loại hormone giúp con người ngủ ngon. Do đó, nếu cơ thể thiếu canxi, bạn khó có thể ngủ sâu giấc.

Đau răng

Xương và răng lưu trữ phần lớn canxi trong cơ thể. Vì vậy, bộ phận này thường bị thiếu canxi đầu tiên. Khi thiếu canxi rằng sẽ ngả vàng, dễ sâu và tổn thương, tăng nguy cơ mắc bệnh nha chu.

Móng tay dễ gãy

Móng tay cần một lượng canxi nhất định để duy trì và phát triển. Người bị thiếu canxi thường gặp tình trạng móng tay giòn, yếu và dễ gãy.

Da khô

Thiếu canxi trong cơ thể khiến da bị khô và bong tróc. Hạ canxi trong máu hoặc thiếu canxi trong cơ thể có liên quan đến các bệnh về da như chàm, vẩy nến.

Chứng dị cảm

Chứng dị cảm bao gồm các triệu chứng thần kinh liên quan đến tình trạng thiếu canxi trầm trọng. Những triệu chứng như cảm thấy ngứa ran, cảm giác châm chích quanh miệng, ngón tay và ngón chân, chấn động cơ, giảm trí nhớ và gây ảo giác.

Khó khăn khi nuốt

Thiếu canxi cũng có thể dẫn đến tình trạng khó nuốt. Cảm giác này xảy ra do cơ bắp trong cổ họng bị co thắt. Trong trường hợp nghiêm trọng hơn có thể dẫn đến co thắt trong thanh quản và thay đổi giọng nói.

Chuột rút

Thiếu canxi dễ bị chuột rút ở đùi, bắp chân, cánh tay và bắp tay chủ yếu vào ban đêm, sau đó dẫn đến tình trạng đau cơ khi di chuyển và đi bộ. Thiếu canxi còn gây ra cơn co thắt cơ bắp khắp cơ thể.

Giảm trí nhớ

Thiếu canxi trong cơ thể dẫn tới giảm trí nhớ. Điều này xảy ra vì lượng canxi thấp trong cơ thể thấp có ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động của hệ thần kinh.

Trẻ khóc đêm, còi xương

Ở trẻ em, việc thiếu canxi ảnh hưởng rất lớn đến quá trình phát triển… Trẻ thiếu canxi máu, nhẹ thì khóc đêm, khó ngủ, ăn kém, hay cáu gắt, khó tập trung, học tập sa sút, nặng có thể dẫn đến tình trạng co giật các cơ. Nếu thiếu canxi kéo dài sẽ dẫn đến còi xương, khung xương cong, chân vòng kiềng… Bé gái thiếu canxi sẽ chậm dậy thì hơn, gây ra những rối loạn nội tiết tố, kinh nguyệt không đều.

