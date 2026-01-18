Mắc ung thư gan nhưng tự uống thuốc rối loạn dạ dày, người đàn ông 52 tuổi hối hận muộn màng

Ung thư gan bị bỏ sót vì nhầm là rối loạn dạ dày

Ung thư gan từ lâu đã được xem là một trong những “kẻ giết người thầm lặng” nguy hiểm nhất, bởi bệnh thường tiến triển âm thầm, khó phát hiện sớm. Trường hợp của ông Chen (52 tuổi, Trung Quốc) qua đời chỉ sau 4 tháng kể từ khi phát bệnh là một ví dụ điển hình.

Những dấu hiệu đầu tiên của ung thư gan ở ông Chen xuất hiện bằng các cơn đau âm ỉ, kéo dài ở vùng bụng bên phải. Ban đầu, ông chủ quan cho rằng đây chỉ là rối loạn dạ dày thông thường nên tự mua thuốc uống, hy vọng vài ngày sẽ khỏi.

Tuy nhiên, suốt hơn một tháng dùng thuốc, cơn đau không những không thuyên giảm mà còn xuất hiện ngày càng thường xuyên và dữ dội hơn, buộc ông phải đến bệnh viện thăm khám.

Sau khi thực hiện các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh cần thiết, bác sĩ kết luận ông Chen mắc ung thư gan giai đoạn cuối, khối u đã tiến triển nặng, cơ hội điều trị rất hạn chế.

Trong quá trình trao đổi, phân tích về tiền sử và thói quen sinh hoạt, ông Chen không giấu được sự hối hận. Nhiều năm liền, ông bỏ ngoài tai những lời khuyên của người thân vì cho rằng bản thân “rất khỏe mạnh” nên vẫn hút thuốc lá mỗi ngày, thường xuyên ăn uống thịnh soạn muộn sau giờ làm việc và ít quan tâm đến việc khám sức khỏe định kỳ.

Chỉ đến khi nằm trên giường bệnh vì ung thư gan, ông mới thấm thía rằng, nếu thay đổi những thói quen xấu này sớm hơn, có thể bi kịch đã không xảy ra.

Nguyên nhân gây ung thư gan

Ung thư gan có thể do các nguyên nhân như:

Viêm gan B và C mạn tính: Viêm gan B, C làm tổn thương gan lâu dài, dẫn đến xơ gan và ung thư gan. Đặc biệt, người nhiễm siêu vi viêm gan B, C có nguy cơ mắc ung thư gan cao gấp 15-20 lần so với người không nhiễm.

Uống rượu bia quá mức: Uống rượu nhiều làm tổn hại tế bào gan, gây xơ gan và tăng nguy cơ ung thư.

Chế độ ăn thiếu dinh dưỡng và béo phì: Chế độ ăn nhiều chất béo, ít chất xơ, dẫn đến gan nhiễm mỡ và ung thư gan.

Hóa chất độc hại: Tiếp xúc với hóa chất như aflatoxin (có trong thực phẩm mốc) và một số hóa chất công nghiệp.

Di truyền và tiền sử gia đình: Yếu tố di truyền có thể tăng nguy cơ dẫn đến ung thư gan.

Dấu hiệu ung thư gan sớm

Đau bụng hoặc đau hạ sườn phải: Đau âm ỉ hoặc đau nhói, đặc biệt khi ấn vào vùng gan.

Mệt mỏi kéo dài: Mệt mỏi không rõ nguyên nhân, thậm chí khi không làm việc vất vả.

Chán ăn và sụt cân nhanh: Mất cảm giác thèm ăn, sụt cân nhanh không rõ lý do.

Vàng da và vàng mắt: Làn da và mắt chuyển sang màu vàng, biểu hiện của việc gan không hoạt động bình thường.

Đầy bụng, khó tiêu: Cảm giác đầy bụng, khó tiêu, đặc biệt sau bữa ăn.

Các dấu hiệu ung thư gan khi bệnh đã tiến triển

Phù nề (Báng bụng): Tích tụ dịch trong bụng, gây sưng to, thường là dấu hiệu của gan đã bị tổn thương nặng.

Chảy máu và dễ bị bầm tím: Dễ bị bầm tím và chảy máu khi có tác động nhẹ do gan không thể sản xuất đủ các yếu tố đông máu cũng như giảm số lượng tiểu cầu.

Xuất huyết tiêu hoá: bệnh nhân nôn ra máu hoặc đi cầu phân đen

Sốt và nhiễm trùng: Sốt kéo dài và dễ bị nhiễm trùng do suy giảm chức năng gan.

Thay đổi tinh thần hoặc tri giác: Suy giảm chức năng gan dẫn đến tích tụ các độc tố trong máu, có thể gây rối loạn thần kinh.

Làm gì để phòng ngừa ung thư gan?

Mặc dù không phải tất cả các trường hợp ung thư gan đều có thể phòng ngừa được, nhưng một số biện pháp nhất định có thể làm giảm đáng kể nguy cơ:

Tiêm vắc-xin: Tiêm vắc-xin phòng viêm gan B có thể làm giảm nguy cơ ung thư gan ở trẻ em. Với người lớn, hiện vẫn chưa có xác minh chính xác việc tiêm vắc-xin có làm giảm nguy cơ ung thư gan hay không.

Phòng tránh viêm gan C: Phòng ngừa nhiễm viêm gan C là rất quan trọng vì đây là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư gan. Do đó, bạn cần tránh dùng chung kim tiêm và đảm bảo quá trình truyền máu an toàn.

Hạn chế uống rượu: Uống quá nhiều rượu có thể dẫn đến tổn thương gan và làm tăng nguy cơ ung thư gan.

Kiểm soát cân nặng, tránh béo phì: Béo phì và bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD) có liên quan đến việc tăng nguy cơ ung thư gan.

Tránh tiếp xúc với Aflatoxin: Các độc tố này do một số loại nấm mốc trong thực phẩm tạo ra, có thể làm tăng nguy cơ ung thư gan.