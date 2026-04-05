Ung thư dạ dày âm thầm ở giai đoạn đầu, 5 dấu hiệu cảnh báo không nên bỏ qua

Trên phạm vi toàn cầu, ung thư dạ dày đứng thứ 5 về mức độ phổ biến, theo Quỹ Nghiên cứu Ung thư Thế giới. Điều này cho thấy căn bệnh không hề hiếm gặp nhưng lại dễ bị bỏ sót ở giai đoạn sớm.

Theo Hindustan Times, bác sĩ Kundan, chuyên gia tư vấn ung thư ngoại khoa tại Bệnh viện Manipal (Ấn Độ), đã lý giải vì sao ung thư dạ dày ở giai đoạn đầu thường khó nhận biết đồng thời đưa ra những dấu hiệu mà mỗi người cần chú ý.

Vì sao ung thư dạ dày âm thầm ở giai đoạn đầu?

Theo bác sĩ Kundan Singh, dạ dày là cơ quan có khả năng co giãn linh hoạt, vì vậy khối u có thể phát triển trong một thời gian dài mà không gây ra các triệu chứng rõ rệt như đau dữ dội hay tắc nghẽn. Đây chính là lý do khiến bệnh dễ bị bỏ qua trong giai đoạn đầu.

Đau bụng vùng thượng vị có thể liên quan tới vấn đề ở dạ dày. Ảnh minh họa: AI

Nhiều người thường nhầm lẫn các dấu hiệu ban đầu của ung thư dạ dày với những vấn đề tiêu hóa quen thuộc. Những biểu hiện như cảm giác bụng căng tức, đầy hơi hoặc đột nhiên chán ăn thường không được chú ý đúng mức. Các triệu chứng này diễn ra âm ỉ, không đủ nghiêm trọng khiến người bệnh đi khám ngay.

Bên cạnh đó, khi xuất hiện cảm giác khó chịu, một số người có xu hướng tự mua thuốc điều trị nhanh hoặc dùng thuốc trung hòa axit để giảm triệu chứng. Điều này có thể khiến các dấu hiệu tạm thời biến mất nhưng vô tình làm chậm quá trình phát hiện bệnh. Khi các triệu chứng trở nên rõ ràng hơn thì bệnh thường đã tiến triển đến giai đoạn muộn, gây khó khăn cho việc điều trị.

Những dấu hiệu cảnh báo

Bác sĩ Kundan nhấn mạnh có một số dấu hiệu quan trọng giúp nhận biết sớm những bất thường ở dạ dày. Nếu xuất hiện các biểu hiện dưới đây, người bệnh không nên chủ quan:

Nhanh no: Người bệnh có thể cảm thấy no căng dù chỉ dùng một lượng thức ăn rất nhỏ. Đây là dấu hiệu bất thường cho thấy dạ dày có thể đang gặp vấn đề.

Ợ nóng hoặc khó tiêu dai dẳng: Nếu tình trạng này không cải thiện dù đã sử dụng các loại thuốc thông thường, mọi người cần đặc biệt lưu ý.

Đau âm ỉ vùng bụng trên: Cơn đau thường kéo dài, không liên quan rõ ràng đến loại thực phẩm cụ thể và có xu hướng tái diễn nhiều lần.

Sụt cân không rõ nguyên nhân: Việc giảm cân nhanh mà không thay đổi chế độ ăn uống hay sinh hoạt có thể là biểu hiện của bệnh lý nghiêm trọng.

Phân sẫm màu: Nếu phân có màu đen giống như hắc ín hoặc lẫn máu, đây có thể là biểu hiện của chảy máu trong đường tiêu hóa.

Bác sĩ khuyến cáo rằng nếu các triệu chứng trên kéo dài hơn hai tuần, người bệnh nên đi khám sớm. Các phương pháp như nội soi dạ dày và kiểm tra liên quan sẽ giúp xác định chính xác nguyên nhân và có hướng điều trị kịp thời.