GÓC KHUẤT "CÔNG NGHỆ" THẨM MỸ (*): Vì lợi nhuận mà bất chấp làm liều

Đó là khẳng định của PGS-TS-BS Lê Hành, Chủ tịch Hội Tạo hình Thẩm mỹ Việt Nam, khi theo dõi loạt bài điều tra GÓC KHUẤT "CÔNG NGHỆ" THẨM MỸ trên Báo Người Lao Động.

Phóng viên: Vì sao trong "thực trạng buồn" của ngành thẩm mỹ vẫn cứ xảy ra, thưa ông?

- PGS-TS-BS Lê Hành: Thực trạng các cơ sở thẩm mỹ vi phạm không phải giờ mới xuất hiện, đã bị Thanh tra Sở Y tế TP HCM kiểm tra, xử lý suốt bao năm qua. Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi ở đây là mức phạt quá nhỏ so với lợi nhuận thu được. Lợi nhuận từ những dịch vụ như lọc máu giá 90-150 triệu hay các gói giảm béo hàng trăm triệu đồng là quá khủng khiếp. Khi mức tiền nộp phạt quá nhỏ so với lợi nhuận, các cơ sở này vẫn làm liều, bất chấp ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí là tính mạng của khách hàng. Đây là một vòng luẩn quẩn rất đáng báo động.

PGS-TS-BS Lê Hành, Chủ tịch Hội Tạo hình Thẩm mỹ Việt Nam

Ông có thể nói rõ hơn về những vi phạm mà các cơ sở này đang mắc phải, đặc biệt là việc quảng cáo và thực hiện các kỹ thuật ngoài phạm vi cho phép như lọc máu, tiêm thuốc giảm cân?

- Theo quy định hiện hành, các cơ sở hành nghề thẩm mỹ phải đăng ký nội dung quảng cáo cho cơ quan quản lý hành nghề của Sở Y tế. Quảng cáo phải đúng với đăng ký, đúng chức năng, đúng phạm vi chuyên môn và năng lực, bằng cấp của họ.

Khi một cơ sở thẩm mỹ tư vấn dịch vụ lọc máu chống đột quỵ hay tiêm thuốc giảm cân chưa được cấp phép sử dụng, rõ ràng là đã vượt quá chức năng và phạm vi chuyên môn. Các kỹ thuật này thường không nằm trong danh mục kỹ thuật được cấp phép cho bệnh viện thẩm mỹ. Họ đang sử dụng từ ngữ không phù hợp, quảng cáo sai sự thật để lừa dối khách hàng. Đây là hành vi bất chấp đạo đức nghề nghiệp, coi thường pháp luật vì lợi nhuận.

Với tình trạng vi phạm tái diễn và mức độ tinh vi như vậy, theo ông, việc quản lý cần phải được siết chặt như thế nào trong thời gian tới?

- Tôi cho rằng cần phải có một cơ chế phối hợp liên ngành chặt chẽ và xử lý quyết liệt hơn.

Thứ nhất, về quản lý quảng cáo trên môi trường số, Sở Y tế cần phối hợp ngay với cơ quan quản lý thông tin truyền thông để rà soát, yêu cầu gỡ bỏ triệt để các quảng cáo sai lệch trên mạng xã hội và các nền tảng khác. Đồng thời, cần phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ nội dung vi phạm và truy trách nhiệm quảng cáo gây hiểu lầm.

Nhân viên “viện giảm béo” Dr Jang Sung Su đang nhận 500.000 đồng tiền đặt cọc của khách. Ảnh: SỸ HƯNG

Thứ hai, phải tăng cường xử phạt và răn đe. Cần áp dụng xử phạt hành chính đối với quảng cáo sai sự thật, ban hành quyết định xử phạt và công khai kết quả xử lý trên cổng thông tin điện tử của sở. Đặc biệt, cần những hình thức xử phạt nặng hơn vì như tôi đã nói, tiền nộp phạt thường quá thấp so với những lợi nhuận mà cơ sở thu được qua quảng cáo.

Thứ ba, về quản lý cơ sở, cần tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất các cơ sở thẩm mỹ và phòng khám giảm béo, không nên chỉ kiểm tra định kỳ. Sở Y tế nên thiết lập tổ công tác chuyên môn để giám sát thường xuyên hoạt động dịch vụ thẩm mỹ trên địa bàn.

Trường hợp các cơ sở này vi phạm nghiêm trọng hoặc tái phạm nhiều lần, chúng ta có nên mạnh tay thu hồi, đình chỉ hoạt động không, thưa ông?

- Hoàn toàn cần thiết. Đối với các trường hợp vi phạm nặng hoặc tái phạm, cần phải áp dụng biện pháp nghiêm khắc như thu hồi, đình chỉ hoạt động. Thậm chí, cần tước giấy phép hành nghề đối với cơ sở vi phạm nghiêm trọng và đi kèm với đó là xử lý trách nhiệm người phụ trách chuyên môn và cá nhân liên quan.

Về phía người tiêu dùng, họ cần làm gì để tự bảo vệ mình trước ma trận quảng cáo và chiêu trò "vẽ bệnh" của các cơ sở thẩm mỹ?

- Người dân cần phải tỉnh táo và thận trọng. Trước khi quyết định sử dụng bất kỳ dịch vụ thẩm mỹ nào, đặc biệt là các dịch vụ có xâm lấn hoặc liên quan đến sức khỏe như lọc máu, tiêm thuốc, cần thực hiện các bước kiểm tra sau:

Kiểm tra giấy phép: Khách hàng nên kiểm tra, đối chiếu giấy phép hoạt động của cơ sở với danh sách công khai trên website Sở Y tế. Đồng thời, yêu cầu xem chứng chỉ, số giấy phép hành nghề và tên người chịu trách nhiệm chuyên môn. Yêu cầu văn bản rõ ràng: Yêu cầu hợp đồng và bảng giá chi tiết bằng văn bản. Xác minh người thực hiện: Cần xác minh ai là người trực tiếp thực hiện thủ thuật và họ có chứng chỉ gì. Hỏi rõ về quy trình khám sàng lọc trước điều trị và các rủi ro, biến chứng có thể xảy ra. Lưu giữ chứng cứ: Khách hàng cần ghi chép và lưu giữ chứng cứ như hợp đồng, hóa đơn, ảnh, video và đặc biệt là tin nhắn quảng cáo. Đây là cơ sở để tố cáo sau này.

Chúng ta cũng cần tuyên truyền tới người dân về rủi ro của các dịch vụ quảng cáo quá lời, khuyến cáo người dân chọn cơ sở y tế chuyên khoa được cấp phép, có uy tín.

Xin cảm ơn ông.

Xử lý nghiêm sai phạm, tăng cường quản lý Ngày 29-10, liên quan đến loạt bài điều tra GÓC KHUẤT "CÔNG NGHỆ" THẨM MỸ trên Báo Người Lao Động, TS-BS Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) - cho biết đã yêu cầu Sở Y tế TP HCM xác minh, làm rõ, xử lý nghiêm các trường hợp, đơn vị vi phạm. Theo Bộ Y tế, thời gian gần đây, bộ ghi nhận nhiều vi phạm trong hoạt động khám, chữa bệnh, đặc biệt tại các phòng khám tư nhân. Nhiều cơ sở không đủ điều kiện hành nghề về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực hoặc thuê người khác đứng tên giấy phép. Một số cơ sở thẩm mỹ, dịch vụ làm đẹp, phòng khám có bác sĩ nước ngoài tham gia hoạt động có dấu hiệu vi phạm như: Cung cấp dịch vụ ngoài phạm vi cho phép, quảng cáo sai sự thật, gây hiểu nhầm cho người bệnh. Đáng lo ngại, có cơ sở lợi dụng danh nghĩa "chuyên gia nước ngoài" không rõ lai lịch để khám, chữa bệnh trái quy định; tư vấn, chỉ định điều trị không hợp lý; thực hiện thủ thuật xâm lấn, thu tiền sai quy định, kê chi phí không minh bạch. Bộ Y tế đã chỉ đạo các Sở Y tế tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động khám, chữa bệnh. Trong đó, tập trung tuyên truyền, hướng dẫn các quy định pháp luật, quy chế chuyên môn và quy trình kỹ thuật đến từng cơ sở trên địa bàn. Các địa phương được yêu cầu công khai danh sách cơ sở khám, chữa bệnh đã được cấp phép cùng phạm vi chuyên môn, thời gian hoạt động, danh sách người hành nghề; niêm yết rõ giá dịch vụ để người dân giám sát, phản ánh khi có sai phạm. Bộ cũng yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về cấp mới, gia hạn, đình chỉ, thu hồi giấy phép hành nghề; tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động thực hành khám, chữa bệnh tại các cơ sở được công bố đủ điều kiện hướng dẫn thực hành. Cùng với đó, các Sở Y tế phải vận hành hiệu quả đường dây nóng, nền tảng mạng xã hội và hệ thống tiếp nhận phản ánh trực tuyến; phối hợp cơ quan công an, quản lý thị trường thanh tra, kiểm tra các cơ sở hành nghề. Các trường hợp vi phạm sẽ bị công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, nêu rõ tính chất, mức độ và hình thức xử phạt để người dân biết, theo dõi và lựa chọn cơ sở khám, chữa bệnh an toàn, hợp pháp. N.Dung