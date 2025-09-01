Giám đốc BV Bạch Mai hướng dẫn cách giữ sức khoẻ khi xem diễu binh, diễu hành

Theo các chuyên gia y tế, khi tham gia các sự kiện đông người, đứng lâu trong thời tiết nắng nóng, người dân có thể đối mặt với các nguy cơ sau và cần biết cách phòng tránh, xử lý:

Say nắng, say nóng

Nguyên nhân: Phơi mình quá lâu dưới nắng nóng, mất nước.

Triệu chứng: Mệt mỏi, hoa mắt chóng mặt, nhức đầu, da nóng và khô, buồn nôn, có thể sốt cao, mê sảng, thậm chí ngất xỉu.

Xe y tế phục vụ lễ diễu binh, diễu hành.

Cách phòng tránh:

- Mặc quần áo rộng rãi, thoáng mát, đội mũ rộng vành, sử dụng khẩu trang chống nắng, đeo kính râm.

- Uống đủ nước (nước lọc, nước điện giải oresol), tránh xa các loại nước có cồn hoặc chất kích thích vì chúng làm cơ thể mất nước nhanh hơn.

- Tranh thủ tìm các điểm có bóng râm để nghỉ ngơi giữa chừng.

Sơ cứu nhanh: Ngay lập tức di chuyển nạn nhân vào chỗ râm mát, thoáng gió. Cởi bớt quần áo, chườm mát bằng khăn ướt vào các vị trí như trán, nách, bẹn. Cho uống nước mát từ từ. Nếu tình trạng không cải thiện hoặc có dấu hiệu nặng (co giật, bất tỉnh), cần gọi ngay cho tổng đài cấp cứu 115 hoặc đội y tế lưu động gần nhất.

Ngất xỉu do đứng lâu, mệt mỏi:

Nguyên nhân: Tuần hoàn máu kém, hạ huyết áp tư thế.

Cách phòng tránh: Tránh đứng một chỗ quá lâu, thỉnh thoảng nên co duỗi chân, đi lại nhẹ nhàng (nếu không gian cho phép). Người có tiền sử huyết áp thấp nên ăn sáng đầy đủ trước khi đi.

Sơ cứu nhanh: Đỡ người bị ngất nằm xuống chỗ thoáng, nâng cao hai chân để máu dồn về não. Nới lỏng quần áo. Gọi hỗ trợ từ lực lượng y tế hoặc an ninh tại chỗ.

Hạ đường huyết:

Nguyên nhân: Nhịn đói, bỏ bữa khi đi sớm.

Triệu chứng: Vã mồ hôi, run chân tay, bủn rủn, choáng váng.

Cách phòng tránh: Ăn sáng đầy đủ. Mang theo một ít kẹo ngọt, bánh biscuit, nước ngọt để ăn uống nếu cảm thấy đói.

Sơ cứu nhanh: Cho người bệnh uống ngay một cốc nước đường, nước ngọt hoặc ngậm kẹo. Nghỉ ngơi và gọi hỗ trợ y tế.

Dị ứng, khó thở:

Khẩu trang không chỉ phòng nắng mà còn giúp hạn chế bụi mịn và các tác nhân gây dị ứng đường hô hấp. Người có cơ địa dị ứng, hen suyễn nên mang theo thuốc xịt cắt cơn bên người.

Chuyên gia y tế nhấn mạnh: “Quan trọng nhất là phải chủ động phòng ngừa. Người dân nên theo dõi dự báo thời tiết, chuẩn bị đầy đủ nước uống, trang phục và một ít đồ ăn nhẹ. Hãy lắng nghe cơ thể mình, nếu cảm thấy mệt, choáng váng thì cần tìm cách nghỉ ngơi ngay lập tức và nhờ sự giúp đỡ từ những người xung quanh hoặc lực lượng an ninh, y tế tại điểm trực."

Chống lạnh, cảm do mưa và thời tiết thay đổi:

Nguyên nhân: Bị ướt do mưa đột xuất, ngồi hoặc đứng lâu trong không gian ẩm ướt, gió lạnh dẫn đến hạ thân nhiệt, cảm lạnh.

Triệu chứng: Run rẩy, da tái xanh hoặc nổi da gà, môi tái, người mệt mỏi, hắt hơi, sổ mũi. Nặng hơn có thể lừ đừ, nói lắp, thở chậm, rối loạn ý thức (dấu hiệu của hạ thân nhiệt).

Cách phòng tránh:

- Theo dõi dự báo thời tiết trước khi ra khỏi nhà. Luôn mang theo áo mưa, dù hoặc áo khoác chống nước cỡ nhỏ gọn.

- Ưu tiên mặc quần áo thoáng khí nhưng nhanh khô, tránh mặc đồ cotton dày dễ thấm nước và lâu khô.

- Mang theo một chiếc khăn nhỏ, khăn giấy để lau khô người kịp thời nếu chẳng may bị ướt.

- Chuẩn bị một túi nilon hoặc bao đựng đồ để bảo vệ điện thoại, giấy tờ không bị ướt.

Sơ cứu nhanh:

- Nhanh chóng di chuyển vào nơi trú ẩn khô ráo, tránh gió lùa.

- Cởi bỏ ngay quần áo ướt và thay bằng quần áo khô nếu có mang theo. Dùng khăn khô lau người thật kỹ.

- Nếu run lạnh, hãy ủ ấm ngay lập tức bằng chăn, áo khoác dày hoặc nhiều lớp áo mỏng. Uống ngay một ly nước ấm, trà gừng ấm hoặc nước đường ấm để làm ấm cơ thể từ bên trong.

- Theo dõi sát tình trạng. Nếu người bệnh ngừng run nhưng có biểu hiện lờ đờ, mệt mỏi bất thường, cần gọi cấp cứu 115 ngay vì đó có thể là dấu hiệu hạ thân nhiệt nặng.

Bác sĩ cũng lưu ý thêm: "Thời tiết Hà Nội có thể thay đổi bất chợt. Một cơn mưa rào có thể khiến nhiệt độ giảm nhanh. Việc chuẩn bị áo mưa và một bộ quần áo khô dự phòng trong balo là vô cùng cần thiết, đặc biệt đối với người cao tuổi và trẻ nhỏ, những đối tượng rất dễ bị nhiễm lạnh."