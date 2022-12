Đừng quên làm "chuyện ấy" khi trời lạnh

Quan hệ tình dục khi trời lạnh mang lại nhiều lợi ích về sức khỏe như tăng đề kháng, ngủ ngon, tiết các hormone giảm nguy cơ trầm cảm...

1. Chống trầm cảm và căng thẳng

Theo BS. Nguyễn Đình Liên (Khoa Ngoại Tiết niệu nam học - Bệnh viện E), thời tiết lạnh, trời nhanh tối trong mùa đông khiến cho con người dễ bị stress, trầm cảm.

Trong khi đó, quan hệ tình dục giúp giải phóng endorphin, serotonin và oxytocin là các "hormone hạnh phúc". Những hormone này chịu trách nhiệm cho tâm lý thoải mái và hạnh phúc, từ đó làm giảm hormone gây căng thẳng, là liều thuốc tự nhiên và an toàn giúp cho các cặp đôi cảm thấy hạnh phúc hơn.

2. Tăng cường hệ miễn dịch, phòng cảm lạnh

Các nhà nghiên cứu ở Pennsylvania cho biết, trong quá trình quan hệ tình dục, các kháng thể được hình thành giúp cơ thể chống lại nhiễm khuẩn. Việc tiếp xúc cơ thể thường xuyên trong mùa đông tạo ra kháng thể chống lại bệnh tật, nâng cao khả năng miễn dịch của cơ thể và hỗ trợ điều trị bệnh. Theo đó, lượng kháng thể IgA tăng lên giúp ngăn ngừa các bệnh lý thường gặp như cảm cúm, cảm lạnh.

Quan hệ tình dục khi trời lạnh mang lại nhiều lợi ích đối với sức khỏe.

Các nhà nghiên cứu cũng lưu ý rằng, những người quan hệ tình dục hai lần một tuần vào mùa đông có khả năng giải phóng các kháng nguyên như globulin miễn dịch chống lại cảm lạnh và cúm cao hơn.

3. Quan hệ tình dục khi trời lạnh giúp ngủ sâu giấc

Các nhà khoa học cho rằng giấc ngủ cũng thay đổi theo thời tiết. Cụ thể, con người khó chìm vào giấc ngủ hơn vào mùa đông, đặc biệt là thời điểm từ tháng 12 đến tháng 3 năm sau.

Sự thân mật vào mùa đông là một cách hiệu quả để chống lại chứng mất ngủ, vì não giải phóng các chất hóa học như serotonin trong quá trình thân mật để giúp thư giãn, xoa dịu thần kinh và cảm thấy buồn ngủ. Các hormone hạnh phúc được tiết ra sau khi thăng hoa cũng làm cho giấc ngủ trở nên chất lượng hơn.

4. Giúp trẻ hóa và phục hồi làn da

Thời tiết hanh hao của mùa đông cùng với việc ngại uống nước khi trời lạnh khiến cho da bị khô là một trong những nguyên nhân chính đẩy nhanh quá trình lão hóa.

Ngoài việc tăng cường hệ thống miễn dịch, quan hệ tình dục trong mùa đông giúp sản xuất collagen, là loại protein chính trong cơ, da, dây chằng, sụn và xương để trẻ hóa làn da và phục hồi vẻ rạng rỡ của nó.

5. Để "yêu" an toàn trong mùa lạnh

Thời tiết lạnh khiến hệ thống mao mạch vùng bụng dưới bị tắc nghẽn gây cản trở cho việc tiết dịch nhờn ở âm đạo và khiến phụ nữ khó đạt cực khoái hơn.

Với nam giới, nhiệt độ thấp khiến việc cương cứng cũng gặp khó khăn do máu được dồn đến chậm hơn, vì máu đổ về các cơ quan khác để giữ ấm cơ thể. Vì vậy, để "cuộc yêu" an toàn và chất lượng cần lưu ý:

Nên khởi động cơ thể trước, giữ ấm những phần quan trọng. Trời lạnh nên đi tất và đắp chăn cả trong khi "yêu" và sau khi đã hoàn thành chuyện ấy. Khi đó, cuộc yêu sẽ thuận lợi hơn và tránh những chấn thương cũng như đau cơ sau khi quan hệ. Việc đi tất giúp giãn mạch máu cũng như ổn định quá trình lưu thông máu trong cơ thể, yếu tố quyết định trong chuyện chăn gối. Không chỉ vậy, đi tất làm cho đôi bàn chân ấm áp cũng khiến cơ thể thư giãn và thoải mái hơn khi “yêu”, đặc biệt là đối với phụ nữ.

Đi tất giúp thư giãn và thoải mái hơn khi "yêu" trong mùa lạnh.

Không quan hệ quá khuya hoặc sáng sớm: Thời điểm đêm khuya hoặc sáng sớm, có những ngày nhiệt độ xuống rất thấp. Để an toàn, không nên quan hệ tình dục vào những thời điểm này vì có nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe. Thay vào đó, nên quan hệ tình dục lúc mới đi ngủ hoặc có thể quan hệ vào ban ngày nếu có điều kiện.

Không nên tắm trước và ngay sau khi "yêu": Nhiều người có thói quen tắm trước hoặc ngay sau khi yêu để giữ vệ sinh. Nhưng thực ra đây lại là một thói quen không tốt, nhất là khi thời tiết lạnh. Có thể tắm trước khi bắt đầu khoảng 30 phút đến 1 giờ.

Sau khi quan hệ cũng không nên tắm ngay vì lúc này nhịp tim đập nhanh hơn bình thường do hoạt động gắng sức. Tắm ngay có thể sẽ gặp tình trạng co rút đột ngột hoặc tai biến co mạch máu tức thời…

Với những người khó ngủ, cũng không cần phải tắm sau khi quan hệ mà nên vệ sinh, lau sạch bằng khăn mềm và tắm lại vào sáng hôm sau. Như vậy sẽ không bị mất giấc ngủ.

Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/dung-quen-lam-chuyen-ay-khi-troi-lanh-169221224215319857.htmNguồn: https://suckhoedoisong.vn/dung-quen-lam-chuyen-ay-khi-troi-lanh-169221224215319857.htm