Điểm mặt những món ăn có hại ngang thuốc lá

Các nhà nghiên cứu từ Trường Y khoa Charles E. Schmidt thuộc Đại học Florida Atlantic (Mỹ) đã phát hiện ra các món ăn và thức uống tiện lợi thuộc nhóm "thực phẩm siêu chế biến" (UPF) gây ra mức độ viêm cao hơn đáng kể, liên quan đến bệnh tim mạch và ung thư.

Theo SciTech Daily, các tác giả đã phân tích dữ liệu từ 9.254 người Mỹ trưởng thành, bao gồm các thông số liên quan đến chế độ ăn uống, nồng độ protein C phản ứng độ nhạy cao (hs-CRP) và các yếu tố sức khỏe khác.

Trong đó, hs-CRP là một dấu hiệu đáng tin cậy của tình trạng viêm và là yếu tố dự báo mạnh mẽ của bệnh tim mạch.

Các món ăn, đồ uống tiện lợi thuộc nhóm "thực phẩm siêu chế biến" có thể gây hại như thuốc lá - Minh họa AI: Thu Anh

Theo kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí The American Journal of Medicine, những người tiêu thụ nhiều hoặc tương đối nhiều món ăn và thức uống thuộc nhóm UPF - từ 40-79% lượng calo hàng ngày) - có mức hs-CRP cao hơn trung bình 11-14% so với những người tiêu thụ ít nhất.

Nguy cơ này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Người từ 50-59 tuổi có nguy cơ tăng các dấu hiệu viêm cao hơn 26% so với người 18-29 tuổi nếu ăn nhiều UPF.

Béo phì góp phần làm tăng nguy cơ này lên 80% so với những người có cân nặng khỏe mạnh. Những người hiện đang hút thuốc cũng có nguy cơ cao hơn 17% so với những người chưa bao giờ hút thuốc.

Ngoài bệnh tim mạch, viêm mạn tính còn được biết đến là nguyên nhân của ung thư và nhiều bệnh nghiêm trọng khác, mà theo các tác giả kết luận là ngang bằng với tác hại của việc hút thuốc lá.

Tại Mỹ, tỉ lệ ung thư đại trực tràng đang gia tăng mạnh ở nhóm người trẻ tuổi và các tác giả tin rằng các món ăn, uống thuộc nhóm UPF tiện lợi có thể là yếu tố chính thúc đẩy xu hướng đáng ngại này.

UPF là những món ăn và thức uống được cung cấp thông qua quá trình chế biến công nghiệp phức tạp, chứa nhiều đường, chất béo không lành mạnh, phụ gia...

Các món ăn và thức uống thuộc nhóm UPF phổ biến nhất bao gồm: Đồ uống công nghiệp như nước ngọt, nước trái cây đóng hộp có đường; bánh và kẹo đóng gói; đồ ăn nhẹ mặn như snack; thịt chế biến sẵn như xúc xích, thịt nguội, thịt viên đông lạnh; ngũ cốc ăn sáng nhiều đường; mì, bún, phở... ăn liền; suất ăn sẵn đông lạnh; các loại nước sốt công nghiệp như tương ớt, tương cà; bánh mì đóng gói có hạn sử dụng dài; thức ăn nhanh;...