7 lý do nên uống nước lá húng quế vào buổi sáng

Các nghiên cứu hiện đại đã chỉ ra rằng húng quế rất giàu hợp chất hoạt tính sinh học với đặc tính chống oxy hóa, chống viêm và kháng khuẩn. Chính vì vậy, việc uống nước lá húng quế vào buổi sáng khi bụng đói được xem là một thói quen chăm sóc sức khỏe đơn giản nhưng mang lại nhiều lợi ích lâu dài, từ tăng cường miễn dịch đến hỗ trợ giải độc cơ thể.

1. Cách pha chế nước lá húng quế đúng cách

Để giữ được tối đa hoạt chất có lợi trong lá húng quế, cách pha chế cần đơn giản và hạn chế tác động nhiệt mạnh.

Cách thực hiện:

- Lấy 4–5 lá húng quế tươi.

- Rửa sạch để loại bỏ bụi bẩn.

- Có thể ngâm qua đêm trong nước hoặc ngâm trong nước ấm từ 5–10 phút.

- Lọc bỏ lá và uống ngay khi thức dậy.

Nước lá húng quế nên được uống khi bụng đói để hỗ trợ hấp thu tối ưu các hợp chất sinh học.

Lá húng quế.

2. Lợi ích khi uống nước lá húng quế ngay khi thức dậy vào buổi sáng

2.1. Nước lá húng quế tăng cường hệ miễn dịch tự nhiên

Theo Toi, uống nước lá húng quế vào buổi sáng giúp cơ thể ngăn ngừa các bệnh nhiễm trùng theo mùa. Lá húng quế giàu vitamin C, kẽm cùng nhiều hợp chất hoạt tính sinh học có vai trò hỗ trợ chức năng miễn dịch.

Một số nghiên cứu cho thấy húng quế có khả năng tăng cường đáp ứng miễn dịch, giúp cơ thể phản ứng tốt hơn trước các tác nhân gây bệnh từ môi trường bên ngoài.

2.2. Hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh

Lá húng quế có tác dụng kích thích tiêu hóa và sở hữu đặc tính chống loét. Các nghiên cứu cho thấy nước lá húng quế có thể giúp:

- Giảm đầy hơi.

- Hạn chế trào ngược axit.

- Cải thiện sức khỏe đường ruột...

Uống nước lá húng quế buổi sáng có thể hỗ trợ hấp thu chất dinh dưỡng hiệu quả hơn trong suốt cả ngày.

2.3. Giảm căng thẳng và hỗ trợ cân bằng tinh thần

Húng quế được xếp vào nhóm thảo dược thích nghi (adaptogen) – những chất giúp cơ thể thích ứng với căng thẳng. Nghiên cứu cho thấy lá húng quế có thể làm giảm mức cortisol, hormone liên quan trực tiếp đến stress và lo âu.

Bắt đầu ngày mới bằng nước lá húng quế có thể giúp ổn định tâm trạng, tạo cảm giác bình tĩnh và cân bằng tinh thần.

Nước lá húng quế - thức uống thảo dược tốt cho sức khỏe.

2.4. Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Các hợp chất hoạt tính sinh học trong lá húng quế có khả năng:

- Hỗ trợ chuyển hóa lipid.

- Góp phần giảm cholesterol.

- Hỗ trợ kiểm soát cân nặng...

Nhờ đó, uống nước lá húng quế vào buổi sáng có thể giúp tăng cường trao đổi chất nhẹ nhàng, từ đó hỗ trợ sức khỏe tim mạch một cách tự nhiên.

2.5. Cải thiện sức khỏe đường hô hấp

Lá húng quế có đặc tính chống viêm, giúp bảo vệ niêm mạc đường hô hấp. Các nghiên cứu cho thấy nước lá húng quế có thể:

- Giúp đường thở thông thoáng hơn.

- Hỗ trợ giảm các triệu chứng cảm lạnh, ho.

- Có lợi cho người bị hen suyễn…

Việc sử dụng nước lá húng quế đều đặn có thể giúp giảm tần suất các vấn đề hô hấp thường gặp.

2.6. Hỗ trợ điều chỉnh lượng đường trong máu

Một số nghiên cứu cho thấy húng quế có thể cải thiện độ nhạy insulin, đặc biệt có lợi cho người mắc tiểu đường type 2. Uống nước húng quế khi bụng đói vào buổi sáng có thể góp phần duy trì lượng đường huyết ổn định.

2.7. Hỗ trợ loại bỏ độc tố khỏi cơ thể

Lá húng quế chứa nhiều chất chống oxy hóa và hợp chất chống viêm, giúp:

- Trung hòa các gốc tự do.

- Hỗ trợ quá trình loại bỏ độc tố...

Uống nước húng quế vào buổi sáng có thể trở thành một thói quen giải độc tự nhiên, góp phần hỗ trợ chức năng gan và thận.

Lưu ý, bài viết này chỉ mang tính chất thông tin tham khảo, không thay thế cho tư vấn y tế chuyên môn. Phụ nữ mang thai, cho con bú, người đang sử dụng thuốc điều trị… nên tham khảo ý kiến chuyên gia y tế trước khi sử dụng nước lá húng quế.