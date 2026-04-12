Gây ngộ độc thực phẩm cho 108 người, bị phạt 32 triệu đồng

Một trường hợp ngộ độc điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu do ăn bánh mì tại cơ sở kinh doanh của bà Tuyên.

Tin từ UBND phường Vũng Tàu ngày 12/4 cho biết, nơi đây vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với bà Lê Nguyễn Thị Thanh Tuyên - chủ tiệm bánh mì tại địa chỉ 57/4 Triệu Việt Vương, phường Vũng Tàu.

Với ba lỗi vi phạm hành chính và hai tình tiết tăng nặng, chủ tiệm bánh mì này bị xử phạt 32 triệu đồng.

Những lỗi gồm: sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm; chủ cơ sở không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm; kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Chủ tiệm bánh mì trên cũng có nhiều tình tiết tăng nặng như vi phạm hành chính có quy mô lớn; vi phạm hành chính đối với nhiều người, trẻ em, người già, người khuyết tật, phụ nữ mang thai.

Quyết định xử phạt hành chính cũng buộc chủ tiệm bánh mì phải đình chỉ toàn bộ hoạt động kinh doanh của cơ sở 3 tháng.

Trước đó, từ ngày 4 đến 11/3, Trạm Y tế phường Vũng Tàu ghi nhận 108 người ăn bánh mì ở tiệm trên đã phải nhập viện cấp cứu. Hiện tình trạng sức khỏe của các trường hợp này đã ổn định.

Theo kết quả Sở Y tế TPHCM công bố vào ngày 9/3, kết quả phân tích của 28/51 mẫu (tỉ lệ 54,9%) cho ra kết quả dương tính với vi khuẩn Salmonella - là tác nhân gây nhiễm khuẩn đường tiêu hóa phổ biến liên quan đến thực phẩm.