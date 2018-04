Đau đầu thường xuyên, phụ nữ trẻ bị xuất huyết não ồ ạt

Thứ Ba, ngày 24/04/2018 11:10 AM (GMT+7)

Vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện E vừa cứu sống thành công một ca bệnh khó bị xuất huyết não hố sau do vỡ dị dạng thông động tĩnh mạch não. Bệnh nhân may mắn đó là chị P.T.T (25 tuổi, ở Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Trước đó, cách đây mấy tháng, bệnh nhân xuất hiện đau đầu không rõ nguyên nhân, đã uống thuốc giảm đau nhưng không đỡ. Đến ngày 9/4, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau đầu đột ngột, lơ mơ, nôn nhiều, sau đó ý thức chậm dần, hôn mê.

Chị P.T.T (25 tuổi, ở Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Bệnh nhân được chụp CT sọ não thấy hình ảnh xuất huyết não hố sau. Ngay lập tức các bác sĩ Ngoại Thần kinh, Hồi sức tích cực và Chẩn đoán hình ảnh hội chẩn và chỉ định cho bệnh nhân chụp dựng hình mạch não thấy hình xuất huyết vùng cầu não lệch phải kích thước 25x14mm, chảy máu vào não thất và các bể quanh cầu não do dị dạng mạch (AVM) vùng cầu não. Các bác sĩ kết luận, bệnh nhân bị dị dạng động tĩnh mạch vùng cầu não (sàn não thất IV) có chảy máu não thất. Dị dạng động tĩnh mạch (AVM) là dị dạng mạch máu bẩm sinh nguy hiểm nhất.

Theo ThS.BS Đỗ Quốc Phong – Khoa Hồi sức tích cực - BV E, dị dạng AVM vô cùng nguy hiểm bởi 2 lý do: Thứ nhất, vùng dị dạng chảy máu ngay cạnh vùng thân não (bao gồm trung tâm điều hành tim mạch, hô hấp, thân nhiệt – là những trung tâm điều phối mọi hoạt động sinh tồn cơ bản của cơ thể). Thứ hai, vùng hố sau đó ngay gần lỗ chẩm là nơi điều phối của não đối với tất cả các hoạt động cơ thể. Vì vậy, chỉ cần một chảy máu kích thước nhỏ cũng gây ảnh hưởng đến chi phối của não bộ lên hoạt động cơ thể.

Ngày 11/4, một kíp bác sĩ của khoa Chẩn đoán hình ảnh và khoa Hồi sức tích cực - Bệnh viện E đã phối hợp với khoa Chẩn đoán hình ảnh – Bệnh viện Bạch Mai thực hiện can thiệp chụp và nút tắc dị dạng động tĩnh mạch não bằng keo sinh học cho bệnh nhân. Các bác sĩ đã tiến hành nút siêu chọn lọc các nhánh mạch nuôi khối dị dạng. Quá trình can thiệp diễn ra thuận lợi.

Sau 1 ngày, bệnh nhân được chỉ định chup MRI sọ não kiểm tra lại thấy không có hình ảnh nhồi máu xuất huyết mới, khối dị dạng bị tắc hoàn toàn, các mạch máu não lưu thông tốt. Hiện tại bệnh nhân tỉnh, tri giác cải thiện, không liệt khu trú, đỡ đau đầu…

Theo GS.TS Lê Ngọc Thành – Giám đốc Bệnh viện E, việc cứu sống thành công bệnh nhân xuất huyết não hố sau do vỡ dị dạng thông động tĩnh mạch kích thước lớn bằng can thiệp nút mạch siêu chọn lọc do các bác sĩ Bệnh viện E phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai thực hiện đã mở ra cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân. Bệnh viện E bước đầu triển khai nhiều kỹ thuật can thiệp mạch, trong đó có can thiệp mạch não, nút mạch bằng hạt hóa chất, hạt phóng xạ điều trị ung thư gan…

ThS Phong cảnh báo: Đau đầu ở người trẻ có rất nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân do dị dạng mạch máu não. Vì vậy, khi xuất hiện những cơn đau đầu thường xuyên người bệnh nên đến bệnh viện để được khám, chụp chiếu, chẩn đoán và điều trị sớm, tránh hệ lụy chảy máu não, thậm chí tử vong.