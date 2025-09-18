Đau bụng bên phải và bên trái do những nguyên nhân gì?

Nguyên nhân đau bụng bên phải

Đầy hơi

Từ trẻ nhỏ đến người cao tuổi, bất kỳ ai cũng có thể gặp tình trạng đầy hơi do rối loạn đường ruột. Cơn đau thường xuất hiện dữ dội dưới dạng chuột rút, xảy ra sau bữa ăn gây chướng bụng hoặc sinh nhiều khí.

Sỏi mật

Đau ở vùng bụng bên phải có thể là dấu hiệu của sỏi túi mật. Cơn đau thường bắt đầu ở vùng bụng trên bên phải, dạng chuột rút và có thể kéo dài trong nhiều giờ. Dù dễ bị nhầm với cơn đau do khó tiêu, đây có thể là dấu hiệu cảnh báo sự xuất hiện của sỏi mật.

Ảnh: Deposit Photos

Viêm ruột thừa

Viêm ruột thừa cũng có thể gây đau ở vùng bụng bên phải. Cơn đau khởi phát quanh rốn, sau đó lan xuống vùng bụng dưới và háng khi tình trạng viêm trở nên nghiêm trọng hơn.

Viêm gan

Viêm gan là tình trạng gan bị sưng do nhiễm khuẩn, virus hoặc các nguyên nhân khác. Khi đó, người bệnh có thể cảm thấy đau ở vùng bụng bên phải.

Sỏi thận và nhiễm trùng thận

Ở nhóm tuổi từ 30 đến 60, nhiễm trùng thận do vi khuẩn E.coli có thể gây viêm đường tiết niệu (UTI) và dẫn đến đau. Bên cạnh đó, đây cũng có thể là dấu hiệu của sỏi thận làm tắc dòng chảy của nước tiểu và gây ra những cơn đau dữ dội ở vùng bụng bên phải.

Thoát vị bẹn

Thoát vị bẹn là dạng thoát vị xảy ra ở vùng bụng hoặc háng do thành bụng yếu, khiến mô ruột lòi ra và gây đau. Tình trạng này phổ biến hơn ở trẻ em dưới 5 tuổi và nam giới lớn tuổi.

Nguyên nhân đau bụng bên trái

Trào ngược dạ dày thực quản (GERD)

Bệnh trào ngược dạ dày thực quản có thể gây đau ở bụng trên, đặc biệt là vùng thượng vị. Trong một số trường hợp, cơn đau có thể lan sang bên trái của bụng.

Viêm tụy

Viêm tụy cấp là một trong những nguyên nhân gây đau ở vùng bụng trên bên trái do vị trí gần gan. Cơn đau thường tăng sau khi ăn, uống rượu hoặc tiêu thụ thực phẩm nhiều chất béo.

Lách to

Lách nằm ở bên trái bụng và bình thường có kích thước bằng nắm tay. Tuy nhiên, các bệnh lý như bệnh gan hoặc nhiễm trùng có thể khiến lách phì đại (splenomegaly), gây ra triệu chứng phổ biến là đau bụng trái.

Bệnh viêm ruột

Các bệnh viêm ruột mạn tính như Crohn cũng có thể gây đau bụng bên trái, do ruột chiếm phần lớn khoang bụng.

Ung thư

Dù hiếm gặp, ung thư vẫn là một nguyên nhân tiềm ẩn gây đau bụng bên trái. Các cơ quan trong ổ bụng như tụy, đại tràng hoặc buồng trứng nếu bị tế bào ung thư xâm lấn có thể gây ra triệu chứng đau.