Hơn 160 học sinh mắc cúm A, trường học ở Nghệ An cho gần 400 em nghỉ học

Chiều 11/11, trao đổi với PV VietNamNet, ông Lô Văn Thiệp, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Con Cuông (xã Con Cuông, tỉnh Nghệ An) cho biết, nhà trường vừa cho gần 400 học sinh nghỉ học để phòng tránh dịch cúm A.

Theo lãnh đạo nhà trường, hơn một tuần trước, một số học sinh ở trường này xuất hiện triệu chứng đau đầu, sốt cao… song các em đều nghĩ là cảm cúm thông thường nên chỉ dùng thuốc. Sau vài ngày, số học sinh xuất hiện các triệu chứng tương tự tăng nhanh.

Học sinh mắc cúm A có các triệu chứng như mắt đỏ, chảy nước mắt, đau đầu, sốt cao, nôn...

Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Con Cuông đã tổ chức dọn dẹp vệ sinh, khử khuẩn. Ảnh: CTV

Qua nắm bắt sơ bộ, hiện đã có hơn 160 học sinh của trường mắc dịch cúm A. Dịch bùng phát nhanh, nhà trường đã phối hợp với Trung tâm Y tế Con Cuông tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ khuôn viên, khu nội trú, nhà ăn và khu sinh hoạt tập thể. Toàn bộ học sinh được nghỉ học, về nhà điều trị và theo dõi sức khỏe.

“Dịch cúm A lan nhanh nên chúng tôi đã cho 388 học sinh trong toàn trường nghỉ học. Chúng tôi đang cho giáo viên chủ nhiệm nắm bắt tình hình. Những học sinh nghỉ học tại nhà sẽ được tổ chức dạy bù sau khi sức khoẻ ổn định", ông Thiệp nói.

Theo ông Thiệp, học sinh trong trường đã nghỉ học hai ngày nay (10 và 11/11). Hiện tại trường vẫn chưa ấn định thời điểm đón học sinh đi học trở lại. "Thứ 6 tuần này, nếu sức khỏe các em ổn định thì nhà trường sẽ thông báo cho học sinh quay lại trường để học tập", ông Thiệp thông tin.