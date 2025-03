Nhiễm cúm A, người phụ nữ bị sảy thai đôi 21 tuần

Trong những tuần vừa qua, Viện Y học Nhiệt đới (trước là Trung tâm Bệnh nhiệt đới), Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận và điều trị cho nhiều phụ nữ mang thai mắc cúm. Trong số đó, có một số ca trở nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ của cả mẹ và con.

Bệnh nhân NTĐ, 35 tuổi, Hải Dương, mang thai đôi tuần 21 nhưng do nhiễm cúm A, tiến triển biến chứng nên không giữ được con. Cụ thể, trước 2 tuần nhập viện, bệnh nhân sốt, ho, test dương tính với cúm A, tự điều trị tại nhà và đã cắt sốt. Sau đó bệnh nhân sốt cao trở lại, liên tục có những cơn đau, gò tử cung và ho. Nhập viện tỉnh cấp cứu và được xử lý cho ra thai do không giữ được.

Bác sĩ thăm khám cho sản phụ mắc cúm A.

Tuy nhiên, tiếp đó tình trạng trở nên nguy kịch, bệnh nhân được xử trí cầm máu và chuyển cấp cứu tới Bệnh viện Bạch Mai. Tại Viện Y học Nhiệt đới, nơi tiếp nhận sau khi phân luồng, đánh giá bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn, sảy thai đôi 21 tuần và được điều trị tích cực.

Điều đáng nói, sản phụ không tiêm vắc-xin phòng bệnh, do chủ quan về nguy cơ nhiễm, mắc cúm A.

Cúm có thể gây biến chứng nguy hiểm ở sản phụ và thai nhi

Cúm mùa (cúm A/H1N1, A/H3N2, cúm B) là bệnh truyền nhiễm do nhóm virus cúm Influenza gây ra và thường xảy ra vào thời điểm giao mùa thu đông hoặc đông xuân. Bệnh tiến triển lành tính, nhưng ở trẻ nhỏ dưới 5 tuổi, người trên 65 tuổi, phụ nữ có thai, người có bệnh nền, suy giảm miễn dịch… những biến chứng nặng vẫn có thể xảy ra.

Phụ nữ mang thai khó tránh khỏi các bệnh truyền nhiễm, đặc biệt cúm, do thời kỳ thai sản có nhiều thay đổi về cơ thể. Nội tiết, hệ thống miễn dịch bị suy giảm so với người bình thường, dẫn đến mẹ bầu rất nhạy cảm với các tác nhân gây bệnh.

“Virus cúm khiến thai nhi có nguy cơ cao bị dị tật (đặc biệt trong vòng 3 tháng đầu của thai kỳ). Thậm chí, khi sốt cao kết hợp với độc tính virus, mẹ bầu có thể bị kích thích co bóp tử cung gây sảy thai, sinh non, thai chết lưu… Ngoài ra, mẹ bầu bị cúm cũng có thể dẫn đến dị tật bẩm sinh ở thai nhi như tim bẩm sinh, sứt môi - hở hàm ếch, khiếm khuyết cơ thể, rối loạn tâm thần do não bị tổn thương… Tuy nhiên, không phải phụ nữ mang thai nào mắc bệnh cúm cũng ảnh hưởng xấu đến thai nhi. Việc dùng thuốc đúng cũng rất quan trọng khi mẹ bầu mắc cúm. Tuyệt đối, phụ nữ mang thai không được tự ý dùng thuốc. Do đó, để đảm bảo an toàn, mẹ bầu cần đến các cơ sở y tế để khám ngay khi có những triệu chứng như sốt, ho, hắt hơi, nghẹt mũi, đau đầu”, PGS. TS Đỗ Duy Cường, Viện Y học Nhiệt đới chia sẻ.

“Đặc biệt, vắc-xin phòng cúm an toàn với phụ nữ mang thai. Các bà mẹ tương lai nên chủ động tiêm phòng chống cúm trước khi mang bầu hoặc trong thời gian mang thai vẫn có thể tiêm phòng cúm mà không ảnh hưởng tới thai nhi”, PGS Cường nhấn mạnh.

Các bác sĩ khuyến cáo, bệnh cúm đang có chiều hướng gia tăng trong cộng đồng, mẹ bầu nên hạn chế tiếp xúc chỗ đông người và nên đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà. Ăn uống đầy đủ dưỡng chất, bổ sung vitamin, khoáng chất theo lời khuyên của bác sĩ. Vệ sinh thân thể và nhà cửa sạch sẽ, thông thoáng khí nơi ở, giữ ấm cơ thể khi trời lạnh. Duy trì vận động hợp lý và thói quen sinh hoạt, ăn uống điều độ, đảm bảo để tăng sức đề kháng.