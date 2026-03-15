Quyền lợi BHYT với người bệnh phải điều trị lâu dài

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa cung cấp thông tin về quyền lợi BHYT đối với người mắc bệnh cần điều trị dài ngày.

Một số bệnh lý về máu đòi hỏi quá trình điều trị kéo dài. Ảnh minh hoạ

Theo đó, trả lời thắc mắc của bạn đọc về trường hợp mắc Hemophilia mạn tính phải điều trị lâu dài với chi phí cao và băn khoăn có được BHYT thanh toán 100% hay không, cũng như thủ tục để điều chỉnh quyền lợi, BHXH Việt Nam cho biết mức hưởng BHYT không quy định theo tên bệnh mà căn cứ vào nhóm đối tượng tham gia BHYT.

Người mắc Hemophilia (rối loạn đông máu di truyền) không được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh, trừ khi thuộc các nhóm đối tượng có mức hưởng tương ứng theo quy định.

Theo BHXH Việt Nam, Luật BHYT quy định mức hưởng dựa trên đối tượng tham gia, không căn cứ vào loại bệnh. Tại Điều 12 và Điều 22 của luật này không có quy định riêng về mức hưởng 100% đối với người mắc Hemophilia.

Tuy nhiên, theo Luật BHYT và Điều 18 Nghị định 188/2025/NĐ-CP, quỹ BHYT sẽ thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng khi người tham gia đáp ứng đồng thời hai điều kiện: Tham gia BHYT liên tục từ 5 năm trở lên; số tiền cùng chi trả trong năm tài chính lớn hơn 6 tháng lương cơ sở.

Khi đủ điều kiện này, người bệnh sẽ được hưởng chế độ không phải cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh tại cơ sở y tế cho đến hết ngày 31-12 của năm đó.

Về khả năng tham gia BHYT theo nhóm bảo trợ xã hội, BHXH Việt Nam cho biết cần căn cứ vào các tiêu chí quy định tại Nghị định 20/2021/NĐ-CP. Một số nhóm đối tượng có thể được Nhà nước hỗ trợ BHYT gồm: Người thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo đang nuôi con nhỏ hoặc con đang học tập; người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người phụng dưỡng; người cao tuổi thuộc hộ nghèo đủ điều kiện vào cơ sở trợ giúp xã hội nhưng được chăm sóc tại cộng đồng; người khuyết tật nặng hoặc đặc biệt nặng theo quy định pháp luật.

Người dân có thể liên hệ UBND cấp xã để được xác định có thuộc nhóm đối tượng bảo trợ xã hội hay không.

Hemophilia A và Hemophilia B nằm trong danh mục bệnh phải điều trị lâu dài

Theo Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày ban hành kèm Thông tư 25/2025/TT-BYT của Bộ Y tế, Hemophilia A (thiếu yếu tố VIII di truyền) và Hemophilia B (thiếu yếu tố IX di truyền) nằm trong danh mục bệnh phải điều trị lâu dài.

Trường hợp người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau do mắc bệnh cần điều trị dài ngày, cơ quan BHXH sẽ đóng BHYT cho người bệnh theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 12 Luật BHYT.

BHXH Việt Nam khuyến nghị người bệnh liên hệ cơ quan BHXH nơi đang tham gia BHXH bắt buộc để được xác minh thông tin, hướng dẫn cụ thể về quyền lợi và thủ tục liên quan.