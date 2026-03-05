Cơn ác mộng của bà mẹ bị ung thư phổi khi tới Dubai nghỉ dưỡng trước hóa trị

"Tôi bị đau ngực dữ dội, có lẽ do bệnh ung thư, và sự căng thẳng vì mắc kẹt xa nhà đang khiến các triệu chứng trở nên tồi tệ hơn", Linzi Stone, sống tại Plymouth, nói với Metro. "Tôi cảm thấy sức khỏe đột ngột xấu đi và lo sợ điều có thể xảy ra nếu cần được chăm sóc y tế khẩn cấp".

Người phụ nữ 47 tuổi, đang lưu trú tại khách sạn Palm Atlantis ở Dubai cùng chồng Paul và con gái 11 tuổi Summer, dự kiến trở về nhà hôm 1/3 sau kỳ nghỉ kéo dài một tuần. Tuy nhiên, chuyến bay bị hủy khiến gia đình cô đến nay vẫn chưa biết khi nào có thể quay về Anh.

"Chúng tôi bay hãng Virgin Airways nhưng gần như không nhận được thông tin gì. Vì thế, tôi hoàn toàn không biết bao giờ có thể rời khỏi đất nước này", Stone nói, cho biết tình hình càng thêm áp lực khi khách sạn vẫn tính phí 500 bảng Anh mỗi ngày cho thời gian lưu trú.

Vợ chồng Linzi Stone đang chuẩn bị từ Dubai trở về thì xảy ra xung đột Iran - Mỹ. Ảnh: Metro

Sau khi phát hiện một khối u nổi ở xương đòn vào tháng 1, Stone được bác sĩ chỉ định sinh thiết. Kết quả cho thấy cô có một khối u ở phổi. "Tin dữ khiến tôi hoàn toàn suy sụp, bởi đây là một dạng đột biến có thể xảy ra ở phụ nữ trẻ và cả những người không hút thuốc. Trước đó, tôi vẫn khỏe mạnh, không có vấn đề gì nghiêm trọng", Stone kể.

Người phụ nữ Anh cho biết chuyến nghỉ dưỡng ở Dubai vốn được lên kế hoạch như quãng thời gian thư giãn trước khi bắt đầu hóa trị. "Thế nhưng mọi thứ lại biến thành cơn ác mộng", cô thở dài.

Gia đình Stone lần đầu nhận ra có điều bất thường khi đang ở bể bơi của khách sạn hôm 28/2.

"Ban đầu tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rồi tôi hoảng sợ tột độ khi bạn bè ở quê nhà nhắn tin hỏi có an toàn không. Đúng lúc đó, một thiết bị bay không người lái bị bắn hạ ngay trên đầu chúng tôi, mọi người hoảng loạn và chạy vội vào trong", cô kể. "Suốt ngày hôm đó và cả đêm, chúng tôi liên tục nghe thấy những tiếng nổ lớn, tiếng máy bay trên đầu cùng các cảnh báo dồn dập gửi tới điện thoại".

Từ đó, gia đình cô gần như không được rời khỏi khu vực hồ bơi khách sạn, do du khách được yêu cầu phải ở gần nơi lưu trú. "Mọi thứ thật khó tin và đáng sợ, nhưng điều tồi tệ nhất là thiếu thông tin", Stone nói.

Người phụ nữ cho biết đã liên hệ với Đại sứ quán Anh và hãng hàng không để thông báo về nhu cầu điều trị khẩn cấp của mình, song đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi. "Tôi thực sự không biết phải làm gì tiếp theo. Mọi thứ hoàn toàn rối ren. Tôi cần hóa trị gấp và rất lo sợ tình trạng sức khỏe sẽ xấu đi, chuyển biến nguy kịch khi còn mắc kẹt ở đây", cô nói.

Khách sạn Palm Jumeirah ở Dubai bị trúng tên lửa. Ảnh: Facebook Chris Eubank Jr

Hàng chục nghìn hành khách hàng không đang bị mắc kẹt do cuộc xung đột với Iran lan rộng khắp khu vực Vùng Vịnh. Tuy nhiên, một số người giàu vẫn tìm được đường thoát thân bằng cách chi số tiền lớn cho các chuyến bay hạng sang tới châu Âu, quá cảnh tại những sân bay được xem là an toàn trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Iran.

Nhu cầu thuê chuyên cơ tăng vọt, với mức giá có trường hợp lên tới 175.000 bảng Anh (hơn 233.000 USD), trong bối cảnh các sân bay lớn tại Dubai, Abu Dhabi và Doha (Qatar) buộc phải đóng cửa.

Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper cho biết khoảng 130.000 công dân Anh đã khai báo đang có mặt tại khu vực Trung Đông.

Trong số đó có Harriet Aldridge, người mới chuyển tới Dubai sinh sống. Cô may mắn thoát khỏi một vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào tòa nhà bên cạnh.

Chia sẻ với Metro, cô nói: "36 giờ qua thực sự rất khó tin và căng thẳng. Gia đình tôi sống trong một căn hộ tại khu Town Square, nhưng chúng tôi không cảm thấy an toàn khi chứng kiến tên lửa bị bắn hạ ngay phía trên tòa nhà. May mắn là một người bạn đã chuyển nhà tới Fujairah đề nghị cho chúng tôi ở nhờ nhà cô ấy. Quyết định đó thực sự sáng suốt. Chỉ vài giờ sau, tòa chung cư ngay cạnh bị một máy bay không người lái tấn công nhưng không phát nổ. Thật sự rất đáng sợ", cô kể.

Aldridge cho biết thêm, để giết thời gian khi phải ở trong nhà, cả gia đình cố gắng duy trì nhịp sinh hoạt bình thường. "Thành thật mà nói, mọi thứ giống hệt thời phong tỏa vì dịch bệnh. Chúng tôi xem phim, chơi trò chơi và gọi FaceTime cho người thân ở Anh rất nhiều. May mắn là con gái tôi mới ba tuổi, nên chúng tôi nói với bé rằng những tiếng nổ là do nhân vật Mr Bull trong phim Peppa Pig đang đào đường. Con bé dường như chấp nhận lời giải thích đó", cô tâm sự.