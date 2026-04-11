Có thể phát hiện ung thư qua giọng nói?

Viết trên tạp chí y học Frontiers in Digital Health, nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi tiến sĩ Phillip Jenkins, từ Đại học Khoa học và y tế Oregon (Mỹ) đã vạch ra một hướng đi tiềm năng để chẩn đoán sớm bệnh ung thư thanh quản, ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Công trình thuộc khuôn khổ dự án "Bridge2AI-Voice" của Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH).

Những thay đổi nhỏ trong giọng nói có thể phản ánh dấu hiệu sớm của ung thư thanh quản - Minh họa AI: Thu Anh

Theo SciTech Daily, các tác giả đã kiểm tra âm sắc, cao độ, âm lượng và độ rõ ràng trong giọng nói của 306 người trên khắp Bắc Mỹ, thông qua 12.523 bản ghi âm.

Chỉ một phần trong số các bản ghi âm này đến từ những người được chẩn đoán mắc ung thư thanh quản, tổn thương lành tính dây thanh hoặc các rối loạn giọng nói khác như chứng khó nói co thắt và liệt dây thanh một bên.

Sự khác biệt rõ rệt đã xuất hiện về tỉ lệ hài âm trên nhiễu và cao độ giữa nam giới khỏe mạnh và nam giới gặp những vấn đề khác nhau về dây thanh, bao gồm ung thư thanh quản.

Hài âm là những âm thanh có chu kỳ, đều đặn và ổn định do dây thanh rung động bình thường tạo ra; trong khi các âm thanh nhiễu hỗn loạn và không có chu kỳ, xuất hiện khi luồng không khí đi qua dây thanh bị xáo trộn.

Vì vậy, lượng âm thanh nhiễu nhiều có thể phản ánh tổn thương dây thanh. Đó có thể là tổn thương vô hại như u lành hoặc polyp, nhưng cũng có thể là ung thư thanh quản.

Theo các tác giả, cách hữu hiệu nhất để tận dụng phát hiện này là tạo ra một công cụ AI giúp sàng lọc các dấu hiệu cảnh báo sớm của ung thư thông qua phân tích giọng nói.

“Để chuyển từ nghiên cứu này sang một công cụ AI nhận diện tổn thương dây thanh, chúng tôi sẽ huấn luyện các mô hình bằng cách sử dụng một tập dữ liệu ghi âm giọng nói lớn hơn nữa, được các chuyên gia dán nhãn" - tiến sĩ Jenkins cho biết.