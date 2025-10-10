Có mắc bệnh tiểu đường hay không, nhìn cách uống nước là biết?: Bạn có bao nhiêu triệu chứng giống như này?

"Tôi uống nước mỗi ngày nhưng không bao giờ hết khát. Tôi có bị tiểu đường không ?" Đây là nỗi băn khoăn gần đây của T.D.

Mỗi ngày anh D. đều cảm thấy khát nước vô cùng. Dù uống bao nhiêu nước, anh vẫn luôn cảm thấy khát không chịu nổi. Tuy nhiên, cân nặng của anh dần sụt giảm khiến anh ngày càng lo lắng. Vì vậy, anh quyết định đến bệnh viện kiểm tra và phát hiện mình bị tiểu đường.

Tiểu đường (đái tháo đường) là một căn bệnh thường không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Nhiều người chỉ được chẩn đoán khi khám sức khỏe hoặc khi xuất hiện một số triệu chứng bất thường.

Ảnh minh hoạ

Tuy nhiên, một số bệnh nhân tiểu đường thường bỏ qua những tín hiệu cơ thể tinh tế, nghĩ rằng những triệu chứng này chỉ là những vấn đề nhỏ trong cuộc sống, hoặc thậm chí nghĩ rằng uống quá nhiều nước và cảm thấy khát là do thời tiết khô hanh hoặc công việc bận rộn.

Theo các bác sĩ chuyên khoa các triệu chứng ban đầu của bệnh tiểu đường thường biểu hiện thông qua hành động đơn giản là uống nước , đặc biệt là sau bữa ăn. Nhu cầu nước của cơ thể bất thường, và một số triệu chứng rõ ràng sẽ xuất hiện.

Nếu bạn có các triệu chứng tương tự hoặc lo lắng về việc mình có bị tiểu đường hay không, bác sĩ sẽ nhắc bạn rằng có 3 triệu chứng rõ ràng khi uống nước, điều này có nghĩa là bạn có thể cần đến bệnh viện càng sớm càng tốt để kiểm tra lượng đường trong máu và xác nhận xem bạn có bị tiểu đường hay không.

3 triệu chứng điển hình của người mắc bệnh tiểu đường

Luôn cảm thấy khát ngay cả khi đã uống nhiều nước

Khát nước là một trong những triệu chứng phổ biến nhất ở bệnh nhân tiểu đường, đặc biệt là khi bệnh không được kiểm soát. Người bệnh sẽ luôn cảm thấy khát nước. Tại sao cơ thể lại phản ứng như vậy?

Để duy trì sự cân bằng nước trong cơ thể, cơ thể bài tiết lượng đường dư thừa bằng cách tăng lượng nước tiểu. Đi tiểu nhiều gây mất nước, khiến cơ thể bị mất nước và gây khát nước.

Luôn cảm thấy khát ngay cả khi đã uống nhiều nước. Ảnh minh hoạ

Đặc biệt là trong giai đoạn đầu của bệnh tiểu đường, cảm giác khát nước này thường rất rõ ràng. Ngay cả khi bạn đã uống rất nhiều nước, bạn vẫn cảm thấy khát và muốn uống lại ngay sau khi uống nước. Đây là một triệu chứng điển hình.

Nếu bạn thấy mình thường xuyên gặp phải tình trạng này, đặc biệt là khi đi kèm với việc đi tiểu nhiều, thì bạn cần đặc biệt cảnh giác. Lúc này, tốt nhất bạn nên đến bệnh viện để kiểm tra lượng đường trong máu nhằm loại trừ khả năng mắc bệnh tiểu đường.

Sụt cân

Sụt cân cũng là một triệu chứng điển hình của bệnh tiểu đường. Đặc biệt khi bệnh tiểu đường không được kiểm soát hiệu quả, cân nặng của người bệnh thường giảm đáng kể. Tại sao bệnh nhân tiểu đường lại bị sụt cân?

Khi lượng đường trong máu quá cao, cơ thể không thể sử dụng glucose hiệu quả làm nguồn năng lượng. Do hoạt động của insulin bị suy yếu , glucose không thể được hấp thụ hoàn toàn vào tế bào, khiến tế bào rơi vào trạng thái "đói".

Sụt cân cũng là một triệu chứng điển hình của bệnh tiểu đường. Ảnh minh hoạ

Để đáp ứng nhu cầu năng lượng, cơ thể bắt đầu phân hủy mô mỡ và mô cơ để tạo ra các nguồn năng lượng thay thế. Sự tiêu thụ năng lượng do rối loạn chuyển hóa này khiến bệnh nhân tiểu đường sụt cân.

Quá trình giảm cân này thường diễn ra từ từ và có thể không rõ ràng lúc đầu, nhưng khi tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng hơn, tốc độ giảm cân sẽ tăng nhanh. Nếu bệnh nhân không được điều trị kịp thời, tình trạng sụt cân kéo dài sẽ dẫn đến suy dinh dưỡng và ảnh hưởng nghiêm trọng hơn đến sức khỏe thể chất.

Do ảnh hưởng của bệnh tiểu đường đến quá trình chuyển hóa chất béo, bệnh nhân có thể cảm thấy mệt mỏi, yếu ớt, sức lực giảm sút và thậm chí suy nhược toàn thân.

Do đó, nếu bạn bị sụt cân không rõ lý do trong thời gian ngắn, kèm theo các triệu chứng như khát nước, bạn cần phải chú ý. Lúc này, bạn nên đến bệnh viện để xét nghiệm đường huyết càng sớm càng tốt để phát hiện sớm bệnh tiểu đường và có biện pháp can thiệp kịp thời.

Gây mờ mắt

Khi lượng đường trong máu tăng cao, bệnh nhân tiểu đường cũng sẽ gặp phải một loạt các triệu chứng khó chịu . Lượng đường trong máu cao không chỉ gây khát nước và sụt cân mà còn có thể gây ra một loạt các vấn đề khác.

Lượng đường trong máu tăng cao ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình trao đổi chất bình thường của cơ thể, khiến năng lượng không thể đi vào tế bào một cách trơn tru và gây ra tình trạng mệt mỏi toàn thân.

Trong trường hợp này, bệnh nhân tiểu đường có thể cảm thấy thèm ăn hơn nhưng vẫn cảm thấy mệt mỏi, và ngay cả những hoạt động đơn giản hàng ngày cũng trở nên khó khăn. Lượng đường trong máu cao cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của mắt và gây mờ mắt.

Nguyên nhân là do lượng đường trong máu cao có thể gây phù nề thủy tinh thể, ảnh hưởng đến độ rõ nét của thị lực. Nếu không được kiểm soát trong thời gian dài, thậm chí có thể gây ra bệnh võng mạc tiểu đường và cuối cùng dẫn đến mù lòa.

Nếu bạn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi và yếu ớt trong cuộc sống hàng ngày, hoặc thị lực thường mờ , đặc biệt là sau bữa ăn hoặc sau thời gian dài không ăn, thì đây có thể là dấu hiệu của lượng đường trong máu cao.

Nếu được chẩn đoán và điều trị sớm, bệnh nhân tiểu đường có thể duy trì chất lượng cuộc sống bình thường và giảm nguy cơ biến chứng như bệnh tim mạch, bệnh thận và bệnh về mắt.

Phát hiện sớm - giảm biến chứng nguy hiểm

Đối với bệnh nhân tiểu đường, ngoài việc kiểm tra lượng đường trong máu thường xuyên, họ cũng nên chú ý đến một số thay đổi nhỏ trong cơ thể như khát nước, sụt cân và lượng đường trong máu tăng cao để phát hiện kịp thời các vấn đề và có biện pháp đối phó hiệu quả.

Bạn đã bắt đầu chú ý đến thói quen uống rượu và thay đổi cân nặng của mình, cũng như thực hiện các biện pháp kịp thời để ngăn ngừa bệnh tiểu đường chưa?

Bệnh tiểu đường không chỉ là vấn đề lối sống mà còn liên quan đến việc quản lý toàn diện các hệ thống cơ thể, từ chế độ ăn uống và tập luyện đến kiểm soát cảm xúc và kiểm soát thuốc. Việc điều trị bệnh tiểu đường đòi hỏi bệnh nhân phải cân nhắc toàn diện nhiều yếu tố.

Việc phát hiện và quản lý sớm không chỉ giúp bệnh nhân kiểm soát đường huyết mà còn giảm đáng kể các biến chứng do tiểu đường gây ra như bệnh võng mạc, bệnh thận, bệnh thần kinh, v.v. Những biến chứng này có thể ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân, thậm chí gây nguy hiểm đến tính mạng. Do đó, việc điều trị và quản lý kịp thời là vô cùng quan trọng.

Phòng ngừa tránh bệnh tiểu đường trầm trọng hơn như thế nào?

Uống nước đúng cách

Lượng nước uống hàng ngày cần được kiểm soát trong phạm vi phù hợp để tránh uống quá nhiều cùng một lúc. Chất lượng nước cũng quan trọng không kém. Tránh uống nước có quá nhiều tạp chất hoặc ô nhiễm.

Cố gắng chia đều lượng nước uống trong ngày và tránh uống quá nhiều nước ngay sau bữa ăn. Điều này sẽ hỗ trợ tiêu hóa và ngăn ngừa quá tải đường tiêu hóa.

Đối với bệnh nhân tiểu đường, uống nước đúng cách không chỉ là giải khát mà còn là một phần đảm bảo hoạt động bình thường của quá trình trao đổi chất trong cơ thể. Việc chú ý đến chất lượng và thời điểm uống nước có thể giúp phòng tránh hiệu quả một số nguy cơ tiềm ẩn cho sức khỏe.

Tránh thức khuya

Bệnh nhân tiểu đường nên tránh thức khuya và đảm bảo ngủ đủ giấc, đặc biệt là trong giai đoạn đầu của bệnh. Giấc ngủ ngon có thể giúp giảm căng thẳng về thể chất và thúc đẩy quá trình phục hồi.

Việc điều trị bệnh tiểu đường đòi hỏi sự hợp tác giữa bệnh nhân và bác sĩ. Bệnh nhân không chỉ cần tuân thủ nghiêm ngặt phác đồ điều trị của bác sĩ và uống thuốc đúng giờ mà còn cần chủ động tìm hiểu tình trạng bệnh và tích cực tham gia vào quá trình điều trị.

Chế độ ăn hợp lý

Chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát bệnh tiểu đường. Thông qua chế độ ăn uống hợp lý và lựa chọn thực phẩm, bệnh nhân tiểu đường có thể kiểm soát hiệu quả sự biến động đường huyết. Chế độ ăn ít đường, nhiều chất xơ, ít chất béo có thể giúp duy trì lượng đường trong máu ổn định.

Kiểm soát tâm lý

Kiểm soát bệnh tiểu đường không chỉ là một thách thức về thể chất mà còn liên quan đến căng thẳng tâm lý. Lượng đường trong máu cao kéo dài, việc theo dõi đường huyết thường xuyên, dùng thuốc và kiểm soát chế độ ăn uống có thể khiến bệnh nhân tiểu đường cảm thấy lo lắng, chán nản hoặc bất lực.

Một số bệnh nhân có thể có tâm lý tuyệt vọng khi thử mọi phương pháp điều trị y tế, thử các bài thuốc dân gian hoặc thuốc không rõ nguồn gốc, hoặc trở nên hoài nghi về lời khuyên của bác sĩ.

Những hành vi thiếu lý trí này không những không giúp kiểm soát bệnh mà còn có thể làm bệnh nặng thêm. Do đó, bệnh nhân nên duy trì trao đổi với bác sĩ và tuân thủ phác đồ điều trị khoa học, hợp lý.

Điều trị bệnh đái tháo đường

Theo ThS.BS Vũ Thị Duyên - Bác sĩ Thận - Nội tiết - Khoa Khám bệnh & Nội khoa - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hải Phòng: Bệnh đái tháo đường (tiểu đường) có thể được điều trị bằng nhiều phương pháp. Điều chỉnh chế độ ăn uống, hoạt động thể chất và theo dõi tình trạng bệnh thường xuyên là rất quan trọng nếu bạn bị tiểu đường, bất kể bạn mắc bệnh tiểu đường loại nào.

Nếu bạn bị đái tháo đường typ1 bạn sẽ điều trị bắt buộc dùng insulin trong suốt quãng đời còn lại, vì do cơ thể của bạn không tự sản xuất insulin.Nếu bạn bị đái tháo đường typ2, nếu có thể kiểm soát tình trạng của bạn bằng thay đổi lối sống, chẳng hạn như chế độ ăn uống và tập thể dục. Bạn cũng có thể cần dùng thuốc uống hoặc thuốc tiêm, bao gồm insulin hoặc metformin, để kiểm soát lượng đường trong máu.

Khi bạn bị đái tháo đường bạn sẽ cần theo dõi nghiêm túc chế độ ăn uống của mình để ngăn chặn lượng đường trong máu tăng quá cao. Điều này thường có nghĩa là theo dõi lượng carbohydrate cũng như hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, ít chất xơ. Bác sĩ sẽ đưa cho bạn một phác đồ điều trị để giúp bạn kiểm soát lượng đường trong máu.

Có một lời khuyên vô cùng quan trọng rằng nếu bạn nghi ngờ bạn có những triệu chứng của bệnh tiểu đường thì đừng ngần ngại hãy đến gặp bác sĩ.

ThS.BS Vũ Thị Duyên khuyến cáo: Khi bệnh được điều trị sớm thì việc kiểm soát bệnh sẽ hiệu quả hơn, đây cũng là chìa khóa để kiểm soát các triệu chứng và ngăn ngừa các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn.