Đẩy lùi nguy cơ tiểu đường nhờ 1 quả xoài

Một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Foods cho thấy người bị tiền tiểu đường sẽ đạt được lợi ích lớn nếu ăn 1 quả xoài mỗi ngày.

Theo Sci-News, công trình mới dẫn đầu bởi tiến sĩ Raedeh Basiri từ Đại học George Mason (Mỹ) cho thấy việc ăn xoài hàng ngày có thể giúp tình trạng tiền tiểu đường khó tiến triển thành bệnh tiểu đường type 2.

Xoài có thể giúp đẩy lùi nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2 - Ảnh: HEALTHLINE

Đây là một phát hiện gây ngạc nhiên, bởi xoài là một trong những loại trái cây có hàm lượng đường cao.

Các nhà khoa học đã thực hiện thí nghiệm kéo dài 24 tuần trên 2 nhóm tình nguyện viên bị tiền tiểu đường. Tuy chưa thành bệnh nhưng mức đường huyết tương đối cao của họ khiến nguy cơ chính thức mắc bệnh tiểu đường type 2 cận kề.

Một nhóm ăn một quả xoài tươi mỗi ngày, chứa trung bình 32 g đường; nhóm còn lại ăn một thanh granola (một loại thực phẩm ăn sáng, ăn kiêng, thường gồm yến mạch, các loại hạt, trái cây sấy, chất tạo ngọt và phụ gia khác), chứa 11 g đường.

Kết quả công bố trên tạp chí Foods cho thấy nhóm ăn xoài hàng ngày cải thiện khả năng kiểm soát đường huyết, độ nhạy insulin tăng lên và lượng mỡ trong cơ thể giảm sau thời gian can thiệp.