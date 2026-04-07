Cô gái hai lần chiến đấu với ung thư đại trực tràng ở tuổi đôi mươi

Charlotte Rutherford, hiện 32 tuổi, là quản lý cộng đồng của tổ chức từ thiện về ung thư Mission Remission ở Anh, từng có ba năm sống tại Australia trước khi phải nhập viện cấp cứu vào năm 2020 ở tuổi 26, do các triệu chứng trước đó chỉ xuất hiện rải rác - như đau bụng và nôn ói - trở nên dồn dập, kéo dài. Cô không thể ăn uống, liên tục nôn suốt ba giờ sau mỗi bữa và "tụt cân đáng kể", đồng thời nhận thấy sự thay đổi trong thói quen đại tiện - những dấu hiệu đã âm ỉ trong khoảng 18 tháng.

"Tại thời điểm nhập viện, tôi bị táo bón rất nặng. Nhưng điều tôi nhớ rõ nhất là cảm giác buồn nôn dữ dội, bởi thực chất tôi bị tắc nghẽn trong thời gian dài, giống như cơ thể đang bị 'ngộ độc'", Charlotte kể. Kết quả chụp CT sau đó cho thấy cô bị tắc ruột và cần phẫu thuật khẩn cấp.

Sau khi xem kết quả chụp CT, các bác sĩ hỏi Charlotte về tiền sử gia đình có mắc ung thư đại trực tràng hay không. Ngày 11/12/2020 - chưa đầy 24 giờ sau khi nhập viện - cô được đưa vào phòng mổ để loại bỏ khối tắc nghẽn và làm sinh thiết. 6 ngày sau, Charlotte nhận kết luận mắc ung thư đại trực tràng giai đoạn tiến triển, với ước tính khối u đã hình thành trong khoảng 3-5 năm.

"Tôi không có thời gian để suy nghĩ. Khi đó tôi ở Australia, lại đúng thời điểm Covid nên chỉ có một mình trong bệnh viện. Thành thật mà nói, với tình trạng sức khỏe lúc ấy, tôi đã nghĩ mình sẽ khó qua khỏi", Charlotte kể, cho hay thời điểm đó, ung thư đang ở giai đoạn 3B, đã lan tới các hạch bạch huyết.

Charlotte trong thời gian hóa trị vào năm 2021. Ảnh: PA

Dù các bác sĩ phẫu thuật đã loại bỏ thành công khối u lớn cùng các hạch bạch huyết bị ảnh hưởng, Charlotte vẫn phải trải qua 12 tuần hóa trị dự phòng nhằm tiêu diệt những tế bào ung thư còn sót lại. Ngày 6/4/2021, sau khi hoàn tất 4 đợt hóa trị, cô được thông báo đã bệnh đã thuyên giảm.

Charlotte chuyển về Anh vào tháng 4/2021 và tiếp tục được theo dõi định kỳ bằng chụp chiếu và xét nghiệm máu mỗi 6 tháng. Đến năm 2023, ở tuổi 29 tuổi, cô không có dấu hiệu ung thư tái phát. Khi tham gia đợt kiểm tra định kỳ vào tháng 2/2023, Charlotte cho biết cô "cảm thấy rất khỏe mạnh và tràn đầy sức sống".

Bi kịch xảy ra chỉ 9 ngày sau đó, khi Charlotte được yêu cầu quay lại bệnh viện và tại buổi khám, cô hay tin ung thư đã tái phát ở phổi. Bệnh được xác định ở giai đoạn 4 do đã di căn khỏi vị trí ban đầu ở đại trực tràng.

Charlotte kể: "Chúng tôi đã trao đổi về các phương án điều trị. Thông thường, NHS sẽ khuyến nghị những người bị tái phát phải tiếp tục hóa trị. Nhưng lúc đó tôi mới 29 tuổi, nên vấn đề sinh sản là yếu tố rất lớn. Tôi buộc phải cân nhắc giữa việc không hóa trị để bảo toàn khả năng sinh con, hay tiếp tục hóa trị để giảm nguy cơ ung thư quay trở lại".

Nhờ khối u có kích thước nhỏ, Charlotte được phẫu thuật nội soi cắt bỏ vào tháng 4/2023. Cô dành hai tuần nghỉ ngơi hồi phục, và đến tháng 8/2023, cô nhận kết quả bệnh một lần nữa thuyên giảm.

Quá trình hồi phục thể chất diễn ra đầy gian nan, đặc biệt là tình trạng "khó thở - tôi gần như không thể đi đâu mà không bị hụt hơi... phải mất rất lâu mới lấy lại được thể lực", cô cho biết.

Việc ung thư tái phát cũng là một cú sốc lớn với Charlotte. "Có thể tôi đã quá ngây thơ, nhưng tôi thực sự không nghĩ mình sẽ tái phát trong thời gian thuyên giảm. Nó thực sự là cú sốc, vì lúc đó tôi cảm thấy mình hoàn toàn khỏe mạnh", Charlotte nói.

Charlotte hiện 32 tuổi, nỗ lực hoạt động để nâng cao nhận thức về ung thư đại trực tràng ở người trẻ. Ảnh: PA

Hai lần chống chọi với ung thư khi mới ngoài 20 tuổi có tác động lớn đến tâm lý của Charlotte. Cô cho biết: "Ở độ tuổi còn rất trẻ, khi nhiều người xung quanh đang tiến những bước quan trọng trong cuộc sống như mua nhà, phát triển sự nghiệp, tôi lại cảm thấy mình bị chững lại, vì một điều hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát".

Nhân tháng nâng cao nhận thức về ung thư đại trực tràng ở Anh, Charlotte hiện kêu gọi người trẻ cũng như nhân viên y tế cảnh giác với các dấu hiệu cảnh báo của bệnh.

Theo NHS, những triệu chứng chính của ung thư đại trực tràng gồm thay đổi thói quen đại tiện, có máu trong phân (khiến phân có màu đen hoặc đỏ), đau bụng, sụt cân không rõ nguyên nhân và đầy hơi. Số liệu từ tổ chức Bowel Cancer UK cho thấy mỗi năm có hơn 2.500 người dưới 50 tuổi tại Anh được chẩn đoán mắc ung thư đại trực tràng.