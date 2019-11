Có 6 dấu hiệu này ở ngực, nguy cơ bạn mắc các bệnh nguy hiểm rất cao

Thứ Bảy, ngày 09/11/2019 01:00 AM (GMT+7)

Núm vú tiết ra dịch, đau ngực, ngực có đốm đỏ… là những dấu hiệu cho thấy có thể bạn đang gặp bệnh nguy hiểm.

1. Ngực có cục cứng

Các khối u vú hầu như không gây hại nhưng một số ít vẫn dẫn đến ung thư. Theo Cơ quan Y tế Quốc gia ở Anh, các cục cứng ở ngực có thể là do tăng trưởng mô không đồng đều hoặc do tích tụ chất lỏng.

Tuy nhiên, nếu có dấu hiệu này thì bạn nên đi khám càng sớm càng tốt để xác định xem nó có phải ung thư không nhằm có phương pháp điều trị sớm.

2. Đau ngực

Các mô ung thư hiếm khi gây đau vú. Tuy nhiên, nếu bị đau vòng một thì bạn vẫn nên đi khám vì một dạng ung thư vú hiếm gặp nhưng lại là u ác tính có tên là ung thư vú viêm (IBC) gây đau.

Ngoài việc gây đau đớn thì ung thư vú viêm còn có thêm một số triệu chứng khác nữa là sự xuất hiện của các chấm đỏ. Và nếu càng ngày ngực càng đau thì tốt nhất hãy đi bệnh viện sớm nhất có thể.

3. Tiết dịch ở núm vú

Ngay cả khi bạn không mang thai hoặc cho con bú thì thỉnh thoảng núm vú vẫn có thể tiết dịch. Thế nhưng, khi chất lỏng từ núm vú tiết ra thường xuyên hơn thì hãy đi khám vì đó có thể là dịch từ các mô ung thư.

4. Ngực thay đổi kích thước đột ngột

Ngực thường không đối xứng hoàn toàn về kích thước. Tuy vậy, nếu ngực bạn đột nhiên thay đổi kích thước một bên rõ rệt thì hãy đến bệnh viện ngay vì nó có thể là dấu hiệu của ung thư vú.

5. Ngực có các đốm đỏ

Các đốm đỏ trên ngực thường là phát ban hoặc tình trạng da tạm thời. Nhưng chúng cũng có thể là dấu hiệu của ung thư vú viêm (IBC). Dạng ung thư này hiếm gặp nhưng là ác tính. Chỉ có khoảng 2−4% trường hợp ung thư vú là IBC nhưng 7-10% trường hợp tử vong liên quan đến ung thư vú viêm.

Để tránh trường hợp này, bạn nên theo dõi da vùng ngực kỹ hơn. Nếu thấy các đốm đỏ và cũng cảm thấy đau ở ngực thì đừng chần chừ mà đi khám ngay lập tức.

6. Núm vú thụt vào trong

Núm vú có thể bị thụt vào trong vì nhiều lý do và hiện tượng này được gọi là co rút núm vú do viêm hoặc sẹo của các mô phía sau núm vú.

Trong trường hợp ung thư vú, khối u ung thư tấn công ống dẫn phía sau núm vú và khiến nó thụt vào trong. Do đó, nếu gặp hiện tượng này thì hãy đến gặp bác sĩ chuyên khoa càng sớm càng tốt.