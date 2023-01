Chảy máu cam thường lành tính, nhưng nếu xuất hiện dấu hiệu này cần đi khám sớm

Khoang trong của mũi có chứa nhiều mạch máu nhỏ. Thông thường, nếu khu vực này bị khô hoặc bị kích thích bởi các tác nhân từ bên ngoài sẽ dẫn tới hiện tượng chảy máu cam, hay còn gọi là chảy máu mũi.

Các triệu chứng của chảy máu mũi bao gồm xuất hiện máu chảy ra từ một hoặc hai bên mũi, cũng có thể chảy xuống thành sau họng, dẫn đến ho, khạc hoặc nôn dịch có lẫn máu. Sau khi mất đi một lượng khá nhiều máu từ mũi, khi đi ngoài bệnh nhân có thể quan sát thấy phân có lẫn màu đen hoặc màu hắc ín, điều này có nghĩa là người bệnh đã nuốt vào một lượng lớn máu thông qua đường tiêu hóa.

Đa số trường hợp bị chảy máu cam đều lành tính và có thể tự khỏi mà không cần điều trị.

Dưới đây là một số nguyên nhân dẫn đến chảy máu cam thường gặp:

Khí hậu khô

Điều này thường gặp ở những bệnh nhân lệch vách ngăn vì luồng không khí khô "đi" qua một diện tích hẹp trong mũi sẽ nhanh hơn và làm cho mũi khô hơn, gây ra sự kích thích, dẫn đến hắt hơi và bị chảy máu cam.

Viêm mũi dị ứng

Do phản ứng của cơ thể khi bị dị ứng mà các mô dọc theo mũi bị sưng lên. Lúc này, các mao mạch giãn ra và đôi khi bị vỡ gây chảy máu cam. Máu có thể chảy ra thành những vệt nhỏ bất cứ khi nào bạn xì mũi hoặc hắt hơi.

Ngoáy mũi, hắt hơi

Ngoáy mũi là một thói quen phổ biến của mỗi người tưởng như vô hại nhưng thực tế lại có thể làm rụng lông mũi, tổn thương niêm mạc, vỡ mạch máu và gây chảy máu. Ngoài ra, ngoáy mũi nhiều cũng dễ làm nhiễm khuẩn mũi, làm suy yếu chức năng bảo vệ khoang mũi, gây chảy máu mũi nhiều hơn. Bên cạnh đó, dù không phải là thói quen nhưng hắt hơi nhiều cũng là nguyên nhân gây loét các lớp lót của vách ngăn (phân vùng trung tâm giữa hai lỗ mũi), gây chảy máu.

Nhiễm khuẩn xoang hoặc có khối u

Ở người lớn, trường hợp chảy máu mũi mà máu có màu thẫm hoặc mùi hôi thì rất có thể đó là biểu hiện một nhiễm khuẩn xoang hoặc khối u trong mũi. Nhiễm trùng xoang hoặc khối u trong mũi nếu không được điều trị có thể dẫn đến ung thư mũi xoang rất nguy hiểm.

Tăng huyết áp

Tăng huyết áp là nguyên nhân thường xuyên gây chảy máu cam ở người lớn tuổi. Vì khi huyết áp tăng dẫn đến áp lực thành mạch tăng, có thể nứt vỡ thành mạch dẫn đến những biến chứng nguy hiểm như chảy máu mũi, xuất huyết não, xuất huyết đáy...

Thiếu hụt vitamin

Vì vitamin C là một trong những chất chống oxy hóa, có tác dụng làm tăng sức đề kháng, bảo vệ thành mạch và hỗ trợ hấp thu sắt canxi nên khi thiếu vitamin C, da sẽ bị khô, dễ bị xuất huyết dưới da (da dễ bị bầm tím khi va chạm nhẹ), chảy máu cam. Vì vậy, khi bạn đột ngột bị chảy máu cam thì điều đó có thể "báo hiệu" cơ thể tbạn đang thiếu hụt vitamin c trầm trọng.

Thay đổi sinh lý

Trường hợp thay đổi sinh lý dẫn đến chảy máu mũi thường gặp ở phụ nữ mang thai, nhất là người bị tăng huyết áp khi mang thai. Trong trường hợp này, thai phụ cần khám bác sĩ sản khoa để được theo dõi và điều trị tích cực.

U xơ vòm mũi họng

Đây là một căn bệnh khá phổ biến ở lứa tuổi dậy thì nhưng thường gặp ở nam nhiều hơn nữ. Chảy máu cam là một trong những biểu hiện của bệnh đi kèm với các dấu hiệu như: bị chảy nước mũi liên tục, ngạt tắc mũi một bên ngày càng tăng, ù tai và nghe kém do khối u chèn ép vùng loa vòi tai, người gầy xanh, mệt mỏi.

Bệnh về máu

Những người mắc các bệnh về máu thường bị chảy máu mũi, nếu có biểu hiện này bạn cần khám xét nghiệm máu và điều trị tại chuyên khoa huyết học.

Ngoài ra còn một số nguyên nhân khác gây chảy máu cam bạn cần chú ý như cúm, sởi nặng, sốt xuất huyết, sốt rét, có kinh nguyệt hoặc dùng corticoide xịt mũi kéo dài không đúng chỉ định, dùng thuốc chống đông; do thay đổi áp lực của khí quyển, thay đổi thời tiết… Còn lại khoảng 5% không tìm được nguyên nhân, thường gặp ở tuổi thanh thiếu niên, chảy máu tự nhiên số lượng ít, tái diễn nhiều lần và hay gặp khi làm việc gắng sức hoặc đi ngoài nắng quá lâu.

Xử lý đúng cách khi bị chảy máu cam

- Ngồi thẳng lưng và nghiêng người về phía trước để ngăn máu chảy xuống cổ họng làm nghẹt thở hoặc nôn mửa ra máu.

- Không cầm máu quá mạnh mà dùng khăn giấy hoặc khăn ẩm để thấm máu một cách nhẹ nhàng khi máu chảy ra từ mũi.

- Bóp mũi: Bóp nhẹ phần thịt mềm của mũi dưới xương mũi trong khoảng 10 phút có thể giúp nén các mạch máu và cầm máu.

- Chườm lạnh: Chườm túi đá bằng vải lên mũi có thể giúp co các mạch máu đồng thời làm giảm sưng nề, giảm viêm nếu gặp chấn thương. Lưu ý không để túi đá quá 10 phút để tránh làm tổn thương da.

5 dấu hiệu bị chảy máu mũi cần đi khám càng sớm càng tốt - Chảy máu mũi kéo dài sau khi bị chấn thương vùng đầu hoặc mặt. - Máu mũi chảy kéo dài trên 20 phút và không thể cầm máu. - Chảy máu mũi liên tục, xảy ra nhiều lần trong thời gian ngắn không rõ nguyên nhân. - Chảy máu mũi kèm theo đau đầu, choáng váng, nôn nao. - Chảy máu cam đi kèm với cơ thể xuất hiện nhiều vết bầm bất thường.

