“Cậu nhỏ” có dấu hiệu đỏ và ngứa bất thường, có thể quý ông đã mắc phải căn bệnh đáng sợ

Viêm bao quy đầu là gì?

Balanitis, còn được gọi là viêm bao quy đầu, đề cập đến tình trạng viêm da quy đầu do vi khuẩn gây bệnh. Bệnh này xảy ra ở nam giới chưa cắt bao quy đầu. Khoảng 10% nam giới đã từng bị viêm bao quy đầu và chúng có thể được chia thành ba loại sau:

- Viêm bao quy đầu do tế bào huyết tương (Zoon's balanitis): chủ yếu xảy ra ở nam giới trung niên và cao tuổi chưa cắt bao quy đầu và cũng là loại viêm bao quy đầu phổ biến nhất. Bệnh chủ yếu là do tế bào da chết, nước tiểu hạt xà phòng và vi khuẩn gây bệnh (như Candida ) kích thích quy đầu, do đó gây ra viêm bao quy đầu tế bào huyết tương.

- Viêm bao quy đầu: Bệnh nhân viêm khớp phản ứng rất dễ bị viêm bao quy đầu, người bệnh bị nhiễm khuẩn Salmonella, Chlamydia và các vi sinh vật khác, gây viêm và loét các bộ phận niêm mạc như miệng và quy đầu. Các triệu chứng điển hình của viêm bao quy đầu bao gồm mụn nước có thể vỡ trên quy đầu và vết loét nông, đau nhẹ.

- Viêm da sừng và mụn trứng cá do vi khuẩn (Pseudoepithelimatous keratotic và micaceous balanitis): Loại viêm da này khá hiếm gặp và nguyên nhân của nó không rõ. Hầu hết bệnh nhân là nam giới trên 60 tuổi. Một khi quy đầu bị nhiễm trùng, các tổn thương da đóng vảy.

Nguyên nhân dẫn đến viêm bao quy đầu

Thói quen vệ sinh kém: Không tắm hằng ngày, không mở bao quy đầu để rửa khi tắm sẽ làm tăng nguy cơ viêm nhiễm quy đầu.

Bệnh tiểu đường: Béo phì, chế độ ăn uống không hợp lý và lười vận động là những yếu tố nguy cơ cao dẫn đến bệnh tiểu đường. Khi bệnh nhân tiểu đường không cải thiện thói quen sinh hoạt thường ngày sẽ dễ dẫn đến tình trạng kiểm soát đường huyết kém, giảm sức đề kháng, khả năng lành vết thương kém, viêm nhiễm tái đi tái lại nhiều lần.

Bệnh lây qua đường tình dục (STDs): Vi khuẩn gây bệnh tình dục có thể gây viêm quy đầu, vì vậy nó là một trong những triệu chứng của STDs.

Bệnh ghẻ: Các u hạt giống cái ghẻ phát triển trên quy đầu, có thể gây kích ứng quy đầu và gây viêm nhiễm nặng.

Bị kích ứng bởi hóa chất: Sử dụng quá nhiều xà phòng hoặc sữa tắm để rửa quy đầu, hoặc giặt quần áo không kĩ, để lại bột giặt trong quần lót có thể kích thích biểu bì quy đầu và gây ra phản ứng viêm.

Các triệu chứng phổ biến của viêm bao quy đầu

6 triệu chứng sau đây có thể xảy ra với bệnh viêm bao quy đầu có thể là:

- Quy đầu sưng đỏ và đau

- Xuất hiện các mảng đỏ hoặc sưng trên dương vật

- Đau khi đi tiểu

- Tiết dịch trắng có mùi hôi ở dưới bao quy đầu

- Quy đầu dễ ngứa

- Dương vật sẽ xuất hiện các lớp biểu bì màu trắng hoặc bóng

Nam giới có thể áp dụng 3 bước vệ sinh đơn giản sau đây để vệ sinh “cậu nhỏ” hàng ngày, không chỉ giúp giảm mùi hôi còn sót lại mà còn giúp ngăn ngừa viêm bao quy đầu:

Bước 1: Lật ngược bao quy đầu lên trên.

Bước 2: Vệ sinh cẩn thận bao quy đầu và quy đầu bằng nước hoặc chất tẩy rửa trung tính, nhớ không dùng quá nhiều xà phòng để vệ sinh quy đầu để không gây kích ứng quy đầu, gây sưng tấy đỏ và đau.

Bước 3: Sau khi rửa sạch bao quy đầu, bạn hãy dùng khăn lau khô lớp trong của bao quy đầu, giữ khô và lộn bao quy đầu về vị trí ban đầu để tránh trường hợp bao quy đầu bị sưng tấy hoặc không thể lộn trở lại được.

Nguồn: https://baogiaothong.vn/cau-nho-co-dau-hieu-do-va-ngua-bat-thuong-co-the-quy-ong-da-mac-phai-can...Nguồn: https://baogiaothong.vn/cau-nho-co-dau-hieu-do-va-ngua-bat-thuong-co-the-quy-ong-da-mac-phai-can-benh-dang-so-d563122.html