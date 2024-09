Cậu bé 14 tuổi đột quỵ vì cha mẹ bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo

Đó là trường hợp bé trai L.N.T. (14 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang). Theo bệnh sử trước khi nhập viện, trẻ thường bị đau đầu âm ỉ, mỗi cơn đau đầu kéo dài vài chục phút. Gần đây, bệnh nhi bị đau đầu với tần suất nhiều hơn kèm triệu chứng đau bụng, nôn ói.

Nhờ được can thiệp kịp thời, bệnh nhi đã qua được nguy kịch

Cha mẹ bệnh nhi không nhận ra dấu hiệu bất thường con đang phải đối mặt mà cho rằng trẻ chỉ bị cảm cúm thông thường nên không đưa tới bệnh viện mà chỉ lấy thuốc ở trạm y tế về cho uống. Đến ngày thứ 3, bệnh đột ngột trở nặng khiến trẻ rơi vào hôn mê phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Qua thăm khám, kiểm tra hình ảnh, bác sĩ chẩn đoán trẻ bị đột quỵ xuất huyết não (do tắc tĩnh mạch Galen). Tình trạng đột quỵ khiến bệnh nhi bị phù não vùng đồi thị. BS Lê Minh Thắng – Đơn vị Can thiệp mạch DSA, Bệnh viện Đa khoa S.I.S Cần Thơ cho biết, đây là trường hợp khá hiếm gặp, bệnh rất nặng khiến trẻ đối mặt với nguy cơ tử vong. Bệnh nhi đã được chỉ định can thiệp sớm để khai thông tĩnh mạch bị tắc nghẽn.

“Chúng tôi đã tiến hành can thiệp, lấy ra rất nhiều cục máu đông trong tĩnh mạch Galen và xoang thẳng, khai thông được tĩnh mạch bị tắc nghẽn. Sau can thiệp, trẻ được hồi sức tích cực, duy trì kháng đông đường uống dự phòng máu đông. Hiện, tri giác và sức cơ của bệnh nhi đã cải thiện có thể tự đi lại, hết đau đầu” – BS Thắng nói.

Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo các bậc phụ huynh khi phát hiện trẻ có triệu chứng đau đầu âm ỉ kéo dài, co giật, yếu nửa người, nôn ói, lơ mơ... cần phải đưa đến bệnh viện chuyên khoa để bác sĩ chẩn đoán và điều trị kịp thời. Nếu nhập viện trễ sẽ bỏ lỡ cơ hội điều trị, ảnh hưởng đến sinh mạng hoặc quá trình hồi phục và phát triển toàn diện trong suốt đời của trẻ.

Bệnh nhi L.N.T. là trường hợp gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Để giúp cha mẹ của trẻ có điều kiện chăm sóc cho con, Quỹ từ thiện bệnh nhân nghèo đột quỵ Khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long đã phối hợp với Hội Chữa lành trái tim hỗ trợ gia đình 30 triệu đồng.

