Cảnh giác với cơn đau tim khi xem trực tiếp bóng đá như trận U23 VN - U23 Syria

Thứ Hai, ngày 27/08/2018 21:58 PM (GMT+7)

Sống khỏe Sự kiện:

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam vừa trải qua giây phút sung sướng tột độ khi Văn Toàn sút tung lưới U23 Syria, giúp U23 Việt Nam lọt vào bán kết bóng đá nam ASIAD 2018. Không ít khán giả cảm giác "đau tim", "ngộp thở" trước chiến thắng của các học trò ông Park Hang-seo.

Các nhà nghiên cứu đã đưa ra cảnh báo với người hâm mộ thể thao, đặc biệt là bóng đá về sự nguy hiểm có thể đối mặt do những cảm xúc phấn khích, hồi hộp quá độ trong khi theo dõi trận thi đấu trực tiếp. Nghiên cứu đã chứng minh rằng, cảm xúc căng thẳng quá độ khi chứng kiến những giây phút đặc biệt quan trọng có tính chất quyết định của trận đấu có thể kích hoạt 1 cơn đau tim hoặc đột quỵ.

Nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Canadian Journal of Cardiology (Tạp chí Sức khỏe Tim mạch Canada) đã chỉ ra, cơn đau tim thường xảy ra nhiều nhất vào thời điểm đội bóng có cơ hội ghi bàn hoặc những bàn thắng được ghi vào những phút bù giờ cuối cùng của trận đấu.

Sự gia tăng cảm xúc hưng phấn và hồi hộp cực độ được ước tính: nhịp tim tăng 75% khi chứng kiến trận đấu qua TV và có thể tăng tới 110% khi xem trực tiếp tại sân vận động.

Văn Toàn ăn mừng bàn thắng giúp U23 Việt Nam lọt vào bán kết bóng đá nam ASIAD 2018.

Trong lịch sử y học đã ghi lại nhiều trường hợp cổ động viên bóng đá tử vong do những cơn đau tim, đột quỵ xuất hiện khi chứng kiến đội bóng mình hâm mộ thi đấu. Năm 1996, khi đội tuyển Hà Lan bị thua cuộc trước đội tuyển Pháp và bị loại khỏi vòng chung kết Euro sau loạt đấu luân lưu, số ca tử vong ở nam giới do các cơn đau tim và đột quỵ nước này tăng tới 50%. Con số này được ghi nhận do nghiên cứu của Giáo sư Diederick Grobbee và các cộng sự: có khoảng 60% dân số Hà Lan khi đó theo dõi trận đấu (khoảng 9.8 triệu/15.5 triệu dân). Sau trận đấu, số ca tử vong do đau tim hoặc đột quỵ tăng 50% với bình quân 5 ngày trước và sau trận đấu đó.

Giáo sư Diederick Grobbee và các cộng sự của mình cho rằng, nguyên nhân dẫn đến trường hợp này là bên cạnh sự căng thẳng, hồi hộp quá độ, những người xem đã uống rượu và ăn uống quá nhiều khi theo dõi trận đấu.

Trong tạp chí Y khoa Anh quốc, các chuyên gia y tế cho rằng, những người có tiền sử bệnh tim hoặc tâm lý yếu nên uống thuốc aspirin hay thuốc trợ tim trước khi theo dõi 1 trận đấu quan trọng được dự đoán có tính chất đặc biệt căng thẳng và hồi hộp.

Các nhà khoa học đã kết luận rằng: “Những sự kiện thể thao quan trọng có thể tạo ra mức độ căng thẳng, hồi hộp đủ lớn để gây ra 1 cơn đau tim. Tâm lý căng thẳng, hồi hộp kết hợp với việc sử dụng rượu bia là 2 yếu tố dễ khiến xảy ra cơn đau tim, đột quỵ”. Vì vậy, các nhà nghiên cứu khuyến cáo, người hâm mộ nên hạn chế ăn uống quá nhiều, uống rượu bia khi theo dõi những trận đấu đỉnh cao.

Đặc biệt, những bệnh nhân có tiền sử bệnh tim cần chuẩn bị tốt tâm lý trước khi xem trận đấu cũng như sẵn sàng nhận sự giúp đỡ của nhân viên chăm sóc y tế khi xuất hiện các triệu chứng của cơn đau tim, đột quỵ.