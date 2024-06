Ca sĩ đồng quê nổi tiếng người Mỹ những năm 1970 từng mắc bệnh đa xơ cứng

Donna Fargo nổi tiếng trong giới âm nhạc vào những năm 1970. Cô là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ đồng quê người Mỹ, được biết đến với một loạt Top 10 bản hit đồng quê trong những năm 1970. Chúng bao gồm " The Happiest Girl In The Whole U.S.A." và "Funny Face", cả hai đều được phát hành vào năm 1972.

Donna Fargo xuất hiện những triệu chứng kỳ lạ - tê nửa người bên trái, đau lưng dữ dội và căng cơ chân. Cô được chẩn đoán mắc bệnh đa xơ cứng. Cách điều trị phổ biến nhất vào thời điểm đó là nghỉ ngơi, và vì vậy, Fargo dần học cách giảm thiểu các hoạt động thể chất. Tuy nhiên, cô tiếp tục viết và biểu diễn, phát hành đĩa đơn.

Đa xơ cứng (MS) là một tình trạng mãn tính liên quan đến hệ thống thần kinh trung ương (CNS) của bạn. Với MS, hệ thống miễn dịch của bạn tấn công myelin, là lớp bảo vệ xung quanh các sợi thần kinh.

MS gây viêm và các tổn thương tạm thời. Nó cũng có thể dẫn đến các tổn thương lâu dài do mô sẹo gây ra, khiến não bộ khó gửi tín hiệu đến phần còn lại của cơ thể.

Các triệu chứng của MS là gì?

Những người bị MS trải qua một loạt các triệu chứng. Do tính chất của bệnh, các triệu chứng có thể khác nhau ở mỗi người. Chúng cũng thay đổi mức độ nghiêm trọng theo thời gian mắc bệnh.

Dưới đây là một số triệu chứng phổ biến nhất liên quan đến MS

Mệt mỏi

Theo Hiệp hội Đa xơ cứng Quốc gia (NMSS), khoảng 80% những người bị MS cho biết họ bị mệt mỏi. Mệt mỏi có thể khiến bạn khó thực hiện các công việc hằng ngày của mình.

Đi lại khó khăn

Khó khăn khi đi lại có thể xảy ra do:

- Tê chân hoặc bàn chân

- Khó giữ thăng bằng

- Yếu cơ

- Co cứng cơ

- Tầm nhìn thu hẹp

Các vấn đề về thị lực

Các vấn đề về thị lực thường là một trong những triệu chứng đầu tiên đối với nhiều người bị MS. Các vấn đề về thị lực có thể ảnh hưởng đến một hoặc cả hai mắt. Những vấn đề này có thể biến mất hoặc trở nên tồi tệ hơn theo thời gian.

Một số vấn đề về thị lực phổ biến liên quan đến MS bao gồm:

- Viêm dây thần kinh thị giác, gây đau hoặc nhìn mờ ở một mắt

- Nhìn đôi

- Rung giật nhãn cầu, hoặc cử động không tự chủ

- Mù lòa

Các vấn đề về lời nói

MS gây ra các tổn thương trong não có thể ảnh hưởng đến lời nói. Các triệu chứng có thể bao gồm:

- Nói lắp

- Giọng không liên tục, xuất hiện những khoảng dừng dài giữa các từ hoặc âm tiết

- Thay đổi về âm lượng lời nói

Các triệu chứng khác

Các triệu chứng phổ biến khác của MS bao gồm:

- Đau cấp tính hoặc mãn tính

- Các vấn đề nhận thức liên quan đến sự tập trung, trí nhớ và từ ngữ

- Khó nhai và nuốt

- Vấn đề về giấc ngủ

- Vấn đề với kiểm soát bàng quang

MS được chẩn đoán như thế nào?

Một chuyên gia chăm sóc sức khỏe, thường là bác sĩ thần kinh, sẽ cần thực hiện một cuộc kiểm tra thần kinh. Họ cũng sẽ nói chuyện về tiền sử lâm sàng của bạn và yêu cầu một loạt các xét nghiệm khác để xác định xem bạn có bị MS hay không.

Việc chẩn đoán có thể bao gồm các xét nghiệm sau:

- Quét MRI: Sử dụng thuốc cản quang với MRI cho phép bác sĩ phát hiện các tổn thương hoạt động và không hoạt động trên khắp não và tủy sống của bạn.

- Chụp cắt lớp kết hợp quang học (OCT): Trong bài kiểm tra này, một bức ảnh được chụp về các lớp thần kinh ở phía sau mắt của bạn để kiểm tra xem có màng xung quanh dây thần kinh thị giác hay không.

- Vòi cột sống (chọc dò thắt lưng): Bác sĩ có thể yêu cầu chọc dò tủy sống để tìm những bất thường trong dịch tủy sống của bạn. Thử nghiệm này có thể giúp loại trừ các bệnh truyền nhiễm. Nó cũng có thể được sử dụng để tìm các dải đơn bội (OCB), có thể được sử dụng để chẩn đoán MS.

- Xét nghiệm máu: Các bác sĩ yêu cầu xét nghiệm máu để giúp loại trừ khả năng mắc các bệnh khác có các triệu chứng tương tự.

- Kiểm tra tiềm năng gợi mở trực quan (VEP): Thử nghiệm này yêu cầu kích thích các đường dẫn thần kinh để phân tích hoạt động điện trong não của bạn. Trước đây, các xét nghiệm tiềm năng kích thích thính giác và cảm giác thân não cũng được sử dụng để chẩn đoán MS.

- Chẩn đoán MS cần có bằng chứng về sự khử men xảy ra vào những thời điểm khác nhau ở nhiều vùng não, tủy sống hoặc dây thần kinh thị giác của bạn.

- Chẩn đoán cũng yêu cầu loại trừ các tình trạng khác có các triệu chứng tương tự, như bệnh Lyme, lupus và bệnh Sjögren.

