Cả nước đã có hơn 136.000 ca mắc sốt xuất huyết, 45 người tử vong

Bộ Y tế cho biết, tích lũy từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 136.075 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 45 trường hợp tử vong tại TP.HCM (10), Bình Dương (9), Đồng Nai (5), Tây Ninh (4), Bình Phước (4), Đồng Tháp (2), Vĩnh Long (2), Bạc Liêu (2), BRVT (1), Bình Thuận (1), Đắk Lắk (1), Gia Lai (1), Hậu Giang (1), Sóc Trăng (1), Long An (1).

(Ảnh minh họa).

So với cùng kỳ 2021 (42.587/14) số mắc tăng 3,2 lần, tử vong tăng 31 trường hợp. Các địa phương ghi nhận số mắc hàng tuần và tích lũy tăng cao là: TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu, Đà Nẵng, Quảng Nam, An Giang, Long An, Đồng Tháp. Số mắc tập trung chủ yếu tại các tỉnh miền Nam và một số tỉnh miền Trung, Tây Nguyên.

Ngày 1/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) thông báo cập nhật tình hình dịch bệnh trên địa bàn, tính đến hết tuần 30 của năm 2022 (từ 22 đến 28-7).

Theo đó, tính từ đầu năm 2022 đến tuần 30, thành phố ghi nhận tổng cộng 35.125 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, tăng hơn 4 lần so với cùng kỳ năm 2021 là 8.171 ca. Trong đó, số ca sốt xuất huyết nặng là 568 ca. Tỷ lệ ca nặng trên tổng số ca mắc tính đến tuần 30 là 1,6%, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2021 là 0,5%.

Tính riêng trong tuần 30, thành phố ghi nhận 3.025 ca bệnh sốt xuất huyết, giảm 162 ca (5,1%) so với trung bình 4 tuần trước, số ca khám ngoại trú tăng 4,8% nhưng số ca nhập viện điều trị nội trú giảm 14%. Trong tuần ghi nhận 2 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết tại quận 7 và huyện Củ Chi.

Phác đồ hướng dẫn điều trị của Bộ Y tế, một số triệu chứng sau cần phải đưa người bệnh tới cơ sở y tế gồm:

1. Chảy máu (Các chấm hay đốm màu đỏ trên da; Chảy máu mũi, lợi; Nôn ra máu; Đi ngoài phân đen; Kinh nguyệt ra nhiều/chảy máu âm đạo);

2. Nôn liên tục;

3. Đau bụng dữ dội;

4. Lơ mơ, rối loạn ý thức hoặc co giật;

5. Xanh tím, tay và chân lạnh ẩm;

6. Khó thở.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/ca-nuoc-da-co-hon-136000-ca-mac-sot-xuat-huyet-45-nguoi-tu-vong-1383...Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/ca-nuoc-da-co-hon-136000-ca-mac-sot-xuat-huyet-45-nguoi-tu-vong-1383278.ngn