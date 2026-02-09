Bưởi rất tốt, nhưng kết hợp với thứ này chẳng khác nào độc dược tàn phá gan

Theo lương y Bùi Đắc Sáng, Hội Đông y Hà Nội, bưởi là loại quả quen thuộc mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Trong Đông y, bưởi được dùng làm thuốc với tác dụng trừ phong, hóa đờm, giảm ho, hỗ trợ tiêu hóa và phòng ngừa say tàu xe.

Về mặt dinh dưỡng, bưởi giàu vitamin C, chất xơ, khoáng chất và các hợp chất chống oxy hóa, góp phần tăng cường miễn dịch và bảo vệ tim mạch. Tuy nhiên, việc sử dụng bưởi cần đúng thời điểm và đúng đối tượng.

Ăn bưởi có thể giải rượu?

Nhiều người cho rằng, bưởi nhiều nước, giàu vitamin nên có thể “giải rượu”. Theo các chuyên gia, đây là quan niệm sai lầm.

Thực tế, bưởi chứa hợp chất furanocoumarin - chất có khả năng ức chế men chuyển hóa tại ruột và gan. Khi kết hợp với rượu bia, hợp chất này có thể làm tăng độc tính của ethanol trong cơ thể, khiến gan phải chịu gánh nặng lớn hơn.

Lương y Bùi Đắc Sáng khuyến cáo, sau khi uống rượu bia, người dân nên chờ khoảng 48 giờ mới ăn bưởi để tránh nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Người đang dùng thuốc cần thận trọng

Không chỉ với rượu bia, bưởi còn có thể tương tác với nhiều loại thuốc. Một số nghiên cứu y học hiện đại cho thấy, bưởi có thể làm thay đổi nồng độ thuốc trong máu, khiến thuốc giảm hiệu quả hoặc tăng nguy cơ tác dụng phụ.

Đặc biệt, người đang sử dụng một số thuốc điều trị ung thư, tim mạch hoặc thuốc chuyển hóa qua gan cần tham vấn bác sĩ trước khi ăn bưởi. Trong khi đó, với bệnh nhân tiểu đường, bưởi lại là loại quả có lợi nếu dùng đúng cách và đúng lượng.

Vỏ bưởi - vị thuốc dân gian quen thuộc

Không chỉ phần múi, vỏ bưởi từ lâu được sử dụng trong y học cổ truyền. Theo Đông y, vỏ bưởi có vị đắng, cay, mùi thơm, tính bình, tác dụng trừ phong, hóa đờm, giảm phù thũng và đau bụng.

Ngày nay, vỏ bưởi thường được dùng để nấu nước gội đầu giúp tóc chắc khỏe, giảm rụng tóc. Tinh dầu trong vỏ bưởi còn hỗ trợ cải thiện chứng ăn uống kém, buồn nôn ở phụ nữ mang thai.

Ngoài ra, vỏ bưởi khô nấu nước súc miệng với muối được dân gian sử dụng để giảm hôi miệng. Nhiều gia đình còn nấu nước xông vỏ bưởi kết hợp các loại lá thơm để giải cảm.

Hoạt chất quý trong vỏ bưởi

Theo các tài liệu y học, vỏ bưởi chứa nhiều flavonoid, naringin, hesperidin cùng vitamin A, C. Những hoạt chất này giúp bảo vệ thành mạch, hỗ trợ hạ huyết áp, giảm nguy cơ tai biến mạch máu não.

Nhờ đặc tính chống oxy hóa, vỏ bưởi còn được ứng dụng trong chăm sóc da, giúp làm chậm quá trình lão hóa, giảm nếp nhăn và tàn nhang.

Cùi bưởi giúp giảm mỡ máu, bảo vệ dạ dày

Trong Đông y, cùi bưởi có vị cay, ngọt, hơi đắng, tính ấm. Thành phần pectin trong cùi bưởi giúp hạn chế hấp thu chất béo, hỗ trợ giảm mỡ máu.

Pectin còn tạo lớp màng bảo vệ niêm mạc dạ dày, giúp giảm đau và kích ứng. Cùi bưởi sấy khô có thể nấu nước uống thay trà hoặc hầm lấy nước pha mật ong để hỗ trợ giảm ho.

Trong đời sống hàng ngày, cùi bưởi được dùng làm chè, gỏi, nem chay - vừa đa dạng bữa ăn, vừa giúp kiểm soát rối loạn mỡ máu.

Những lưu ý khi sử dụng vỏ và cùi bưởi

Các chuyên gia khuyến cáo, không nên ăn vỏ hoặc cùi bưởi khi đói vì có thể gây cồn cào, khó chịu đường tiêu hóa. Ngoài ra, vỏ bưởi có nguy cơ tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, cần được rửa sạch và chế biến đúng cách trước khi sử dụng.

Với người đang điều trị bệnh, đặc biệt là bệnh mạn tính hoặc ung thư, việc dùng bưởi, vỏ và cùi bưởi nên có tư vấn của bác sĩ để tránh tương tác bất lợi.