Thường xuyên bị cảm lạnh và các bệnh truyền nhiễm

Việc hắt hơi, sổ mũi 2-3 lần mỗi năm là phản ứng bình thường của cơ thể khi chuyển mùa. Tuy nhiên, nếu bạn thấy mình "hở ra là ốm" hoặc bị cảm lạnh liên tục, đó là hồi chuông cảnh báo hệ miễn dịch đang bị quá tải. Ở người có sức đề kháng tốt, cơ thể chỉ mất khoảng 3-5 ngày để sản sinh kháng thể và đẩy lùi virus. Nhưng khi hệ miễn dịch suy yếu, quá trình này diễn ra chậm chạp, khiến các triệu chứng kéo dài dai dẳng, thậm chí vừa khỏi đợt này đã lây ngay đợt khác do hàng rào bảo vệ bề mặt (niêm mạc mũi, họng) không còn khả năng ngăn chặn tác nhân gây bệnh.

Các vết thương hở mất nhiều thời gian để chữa lành

Quá trình lành vết thương là một sự phối hợp phức tạp giữa các tế bào máu và tế bào miễn dịch. Khi bạn bị đứt tay hoặc trầy xước, cơ thể sẽ gửi máu giàu chất dinh dưỡng và các tế bào bạch cầu đến vị trí đó để bảo vệ và tái tạo mô mới. Nếu hệ miễn dịch kém, tốc độ phản ứng của các tế bào này sẽ chậm lại, khiến vết thương dễ bị nhiễm trùng, sưng tấy lâu ngày và không thể đóng vảy đúng hạn. Điều này không chỉ gây đau đớn mà còn làm tăng nguy cơ bị sẹo sâu hoặc nhiễm trùng máu.

6 dấu hiệu cảnh báo hệ miễn dịch đang suy yếu lại dễ bị ngó lơ. (Ảnh minh họa: VTC News)

Hệ tiêu hóa hoạt động kém ổn định

Có một sự thật ít người biết: khoảng 70% đến 80% tế bào miễn dịch nằm ở đường ruột. Hệ vi sinh vật tại đây đóng vai trò như một đội quân tiền tuyến, giúp ngăn chặn vi khuẩn có hại xâm nhập vào dòng máu. Khi hệ miễn dịch suy giảm, sự cân bằng giữa lợi khuẩn và hại khuẩn bị phá vỡ, dẫn đến các vấn đề mãn tính như đầy hơi, tiêu chảy, táo bón hoặc hội chứng ruột kích thích. Nếu bạn thường xuyên gặp rắc rối với bụng dạ dù ăn uống khá sạch sẽ, hãy xem xét lại sức mạnh tổng thể của hệ thống miễn dịch.

Luôn cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức kéo dài

Năng lượng của cơ thể là có hạn. Khi hệ miễn dịch nhận thấy có mối đe dọa (vi khuẩn, virus ẩn náu), nó sẽ "trưng dụng" toàn bộ năng lượng dự trữ để tập trung cho việc sản xuất bạch cầu và kháng thể. Điều này khiến bạn rơi vào trạng thái mệt mỏi triền miên dù không làm việc nặng hay đã ngủ đủ giấc. Cảm giác uể oải này thực chất là cách cơ thể "ép" bạn nghỉ ngơi để nó có đủ nguồn lực thực hiện công việc sửa chữa bên trong.

Mức độ stress cao và khó kiểm soát cảm xúc

Stress và hệ miễn dịch có mối quan hệ tương hỗ chặt chẽ. Khi bạn căng thẳng kéo dài, não bộ kích thích tiết ra hormone cortisol. Ở mức độ vừa phải, cortisol giúp giảm viêm, nhưng nếu nồng độ này duy trì quá cao trong thời gian dài, nó sẽ gây tác dụng ngược: làm tê liệt khả năng chiến đấu của các tế bào lympho (tế bào then chốt tiêu diệt virus). Do đó, những người thường xuyên áp lực trong công việc thường dễ mắc bệnh hơn và khi đã bệnh thì triệu chứng thường nặng hơn người bình thường.

Các phản ứng dị ứng và vấn đề về da bộc phát

Làn da là cơ quan lớn nhất và cũng là lớp bảo vệ đầu tiên của hệ miễn dịch. Khi hệ miễn dịch bị rối loạn hoặc suy yếu, nó có thể trở nên nhạy cảm quá mức (phản ứng sai lệch) với các tác nhân bình thường từ môi trường như bụi mịn, phấn hoa hoặc thức ăn. Kết quả là bạn thường xuyên đối mặt với tình trạng phát ban, mẩn ngứa, khô da hoặc các bệnh lý như chàm (eczema) và vảy nến bùng phát mạnh mẽ. Đây chính là cách cơ thể biểu đạt rằng "bộ máy điều hành" bên trong đang bị mất phương hướng.