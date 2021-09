Bộ Y tế cho phép sử dụng kết hợp 2 loại vắc-xin phòng COVID-19 khác nhau

Thứ Tư, ngày 08/09/2021 19:14 PM (GMT+7)

Nếu tiêm mũi 1 vắc xin do Moderna sản xuất thì có thể tiêm mũi 2 bằng vắc xin do Pfizer sản xuất và ngược lại.

Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021 Xem thêm số liệu dịch COVID-19 > Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 20:37 08/09/2021 STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới

hôm nay Tổng Ca

nhiễm Ca tử

vong Ca tử vong

công bố hôm nay TỔNG +12.663 559.346 14.090 424 1 TP.HCM +7.308 273.154 11.075 268 2 Bình Dương +3.172 141.765 1.210 34 3 Đồng Nai +814 31.179 263 11 4 Long An +372 26.804 321 8 5 Tiền Giang +171 11.159 309 7 6 Cần Thơ +83 4.541 80 0 7 Đồng Tháp +62 7.650 170 2 8 Bình Phước +61 775 6 0 9 Quảng Bình +53 995 0 0 10 Tây Ninh +52 5.922 107 89 11 Khánh Hòa +48 7.062 86 1 12 An Giang +46 2.429 7 0 13 Kiên Giang +43 2.631 15 0 14 Bà Rịa - Vũng Tàu +42 3.780 35 0 15 Nghệ An +42 1.744 5 0 16 Hà Nội +40 3.893 52 0 17 Đà Nẵng +30 4.715 48 0 18 Đắk Nông +28 384 0 0 19 Bình Định +27 805 10 0 20 Bình Thuận +26 2.710 27 0 21 Đắk Lắk +24 1.295 7 0 22 Quảng Ngãi +19 857 0 0 23 Phú Yên +19 2.826 32 0 24 Bạc Liêu +18 207 0 0 25 Sóc Trăng +13 971 24 0 26 Trà Vinh +11 1.407 14 1 27 Thừa Thiên Huế +9 734 11 0 28 Bến Tre +6 1.800 65 1 29 Cà Mau +5 194 2 0 30 Bắc Ninh +5 1.886 14 0 31 Gia Lai +3 518 0 0 32 Quảng Nam +2 497 4 0 33 Sơn La +2 232 0 0 34 Ninh Thuận +2 741 7 0 35 Hậu Giang +1 460 2 0 36 Hà Tĩnh +1 445 3 0 37 Lạng Sơn +1 212 1 0 38 Thái Bình +1 76 0 0 39 Hưng Yên +1 279 1 0 40 Hà Giang 0 28 0 0 41 Thái Nguyên 0 15 0 0 42 Điện Biên 0 61 0 0 43 Phú Thọ 0 22 0 0 44 Hòa Bình 0 16 0 0 45 Quảng Ninh 0 8 0 0 46 Yên Bái 0 3 0 0 47 Nam Định 0 52 1 0 48 Bắc Kạn 0 5 0 0 49 Lai Châu 0 1 0 0 50 Tuyên Quang 0 2 0 0 51 Lào Cai 0 102 0 0 52 Lâm Đồng 0 259 0 0 53 Thanh Hóa 0 355 1 0 54 Quảng Trị 0 137 1 0 55 Vĩnh Long 0 2.114 56 2 56 Kon Tum 0 27 0 0 57 Bắc Giang 0 5.822 14 0 58 Hải Dương 0 167 1 0 59 Hà Nam 0 77 0 0 60 Vĩnh Phúc 0 233 3 0 61 Ninh Bình 0 79 0 0 62 Hải Phòng 0 27 0 0 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 08/09/2021 Số mũi đã tiêm toàn quốc 24.117.134 Số mũi tiêm hôm qua 922.971

Ảnh minh họa: Internet

Theo Bộ Y tế, để thực hiện Chiến lược vắc-xin phòng COVID-19, đến nay Việt Nam đã tiếp nhận nhiều loại vắc-xin được sản xuất theo các công nghệ khác nhau như công nghệ vector (do Astra Zeneca sản xuất, hoặc Sputnik V), công nghệ mRNA (do Pfizer, Moderna sản xuất), công nghệ bất hoạt (vắc xin do Sinopharm sản xuất). Đồng thời, hiện nay các nhà sản xuất cũng đang nghiên cứu phát triển một số loại vắc-xin bằng những công nghệ khác nhau.

Thời gian vừa qua, do tình hình khan hiếm vắc-xin nói chung nên nhiều quốc gia đã nghiên cứu và sử dụng các liệu trình tiêm kết hợp 2 loại vắc-xin cùng công nghệ hoặc khác công nghệ sản xuất, căn cứ theo loại vắc-xin sẵn có tại từng thời điểm, như tiêm vắc-xin véc tơ vi rút với vắc-xin mRNA, hoặc tiêm 2 loại vắc-xin mRNA của các nhà sản xuất khác nhau...

Xuất phát từ tình hình thực tế, nhu cầu sử dụng vắc-xin nhằm mục đích tăng độ bao phủ, tiêm sớm và đúng lịch để phòng chống dịch, ngày 08/9/2021, Hội đồng tư vấn chuyên môn về sử dụng vắc-xin của Bộ Y tế đã họp và đưa ra khuyến cáo: trong trường hợp bất khả kháng khi nguồn cung vắc-xin COVID-19 mũi 1 đã tiêm không đủ để tiêm mũi 2 thì có thể sử dụng vắc-xin khác để tiêm mũi 2 như sau: Nếu tiêm mũi 1 vắc-xin do AstraZeneca sản xuất thì có thể tiêm mũi 2 bằng vắc-xin do Pfizer hoặc Moderna sản xuất; Nếu tiêm mũi 1 vắc-xin do Moderna sản xuất thì có thể tiêm mũi 2 bằng vắc-xin do Pfizer sản xuất và ngược lại.

Nguồn: http://danviet.vn/bo-y-te-cho-phep-su-dung-ket-hop-2-loai-vac-xin-phong-covid-19-khac-nhau-50202...Nguồn: http://danviet.vn/bo-y-te-cho-phep-su-dung-ket-hop-2-loai-vac-xin-phong-covid-19-khac-nhau-5020218919152028.htm