Hố sụt sâu hơn 5 m xuất hiện giữa cánh đồng ở Cao Bằng

Theo người dân xóm Bản Hong, xã Trường Hà, cách đây hai ngày (3/6), trong lúc điều khiển máy bừa trên ruộng, một người bất ngờ bị sụt chân xuống hố. May mắn phần thân được máy kéo đi nên không rơi xuống.

Miệng hố sụt chỉ rộng khoảng 50 cm nhưng bên dưới mở rộng với đường kính hơn 9 m. Người dân dùng cây gậy dài khoảng 5 m thả xuống vẫn chưa chạm đáy hố. Vị trí sụt cách khu dân cư hơn 200 m, hai bên là núi.

Nước trên mặt ruộng liên tục bị hút xuống lòng hố, các hoạt động cấy cày tại khu vực phải tạm dừng để đảm bảo an toàn.

Hố sụt xuất hiện tại Cao Bằng. Ảnh: Hà Cương

UBND xã Trường Hà đã khuyến cáo người dân không tiếp cận khu vực hố sụt trong thời gian chờ cơ quan chuyên môn khảo sát, xác định nguyên nhân.

Trường Hà nằm trong vùng công viên địa chất toàn cầu Non nước Cao Bằng, khu vực nổi tiếng với hệ thống núi đá vôi, hồ nước và dòng chảy ngầm hình thành qua hàng trăm triệu năm tiến hóa địa chất.

Theo các nghiên cứu địa chất, đá vôi ở Đông Bắc Việt Nam bị hòa tan mạnh dưới tác động của nước mưa và nước ngầm, tạo nên mạng lưới hang động, khe nứt và các khoang rỗng dưới bề mặt. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để xuất hiện các hiện tượng sụt lún hoặc hố sụt cục bộ khi lớp phủ phía trên mất ổn định.

Cao Bằng hiện là một trong những vùng karst tiêu biểu nhất cả nước, với nhiều di sản địa chất nổi tiếng như hệ thống hồ Thăng Hen, động Ngườm Ngao, thác Bản Giốc và các thung lũng, hang ngầm phát triển trong khối đá vôi cổ.