Hề Mộng Dao đãi tiệc cưới với gan vịt Pháp, tôm hùm Na Uy

Lễ cưới của Hề Mộng Dao - Hà Du Quân được tổ chức tại lâu đài Mont-Saint-Michel, trước sự chứng kiến của hàng trăm quan khách, hôm 1/6 (giờ địa phương). Đơn vị wedding planner đứng sau ngày trọng đại của siêu mẫu Victoria's Secret cho biết đây là đám cưới đầu tiên được tổ chức tại tu viện cổ của vùng Normandy trong hơn 1.000 năm.

Hề Mộng Dao và Hà Du Quân có 9 năm bên nhau trước khi bước vào lễ đường Mont-Saint-Michel để trao lời thề nguyện.

Sau lễ cưới cổ tích, gia đình họ Hà mở tiệc chiêu đãi khách tại tu viện Les Franciscaines ở Deauville vào tối cùng ngày. Les Franciscaines trước kia cũng là một tu viện cổ, đến năm 2021 được cải tạo lại thành bảo tàng nghệ thuật, khu triển lãm, tổ chức sự kiện. Bữa tiệc được chăm chút tỉ mỉ, tinh tế trong từng chi tiết nhỏ từ những cánh hoa trang trí đến menu giới thiệu món ăn.

Bàn tiệc được trang trí với tone trắng ngà và hồng pastel, tạo cảm giác lãng mạn, nhẹ nhàng nhưng không kém phần sang trọng.

Thực đơn tiệc cưới của Hề Mộng Dao mang đậm dấu ấn ẩm thực Pháp cao cấp, được thực hiện bởi đội ngũ catering danh tiếng Potel et Chabot. Bữa tiệc khai vị với salad cà chua, olive... kèm phô mai Stracciatella. Tiếp đến là món tôm càng langoustine phục vụ kèm nước dùng Tom Kha kiểu Thái và hoa bí ngòi.

Tôm Langoustine (tôm hùm Na Uy) nổi tiếng là loại hải sản xa xỉ, hiếm và đắt đỏ được phục vụ kèm nước dùng Tom Kha Broth, hoa bí ngòi.

Món chính thực khách có thể chọn giữa cá vược sea bass ăn kèm rau quả theo mùa và nước dùng kiểu Á hoặc món gan vịt foie gras béo ngậy ăn kèm cồi điệp, khoai tây nghiền. Kết thúc tiệc cưới, khách được tráng miệng với bánh chocolate, kem vani, hạt macca và sữa chocolate nóng.

Món cá sea bass được trang trí với hoa Dahlia nổi bật, sử dụng nước dùng kiểu Á cùng mì gnocchetti.

Dù lấy cảm hứng chủ đạo từ ẩm thực châu Âu, thực đơn tiệc cưới của Hề Mộng Dao vẫn khéo léo lồng ghép một số hương vị Á Đông của quê nhà, tạo nên sự giao thoa hài hòa giữa nét sang trọng của ẩm thực phương Tây và bản sắc quê hương.

Hề Mộng Dao (Ming Xi) hơn Du Quân 6 tuổi, sinh tại Thượng Hải, học ngành thiết kế thời trang tại quê nhà, tốt nghiệp năm 2017. Cô là một trong những người mẫu Trung Quốc hàng đầu thế giới, từng là gương mặt của nhiều thương hiệu cao cấp Alexander Wang, Balmain, Burberry, Dior, Lanvin, Louis Vuitton, là người mẫu chính thức của Victoria's Secret... Cô có hàng triệu người theo dõi trên Instagram.

Hề Mộng Dao và Hà Du Quân trong tiệc cưới.

Hà Du Quân là con trai của tỷ phú sòng bài Hong Kong, Hà Hồng Sân (Stanley Ho) và bà Lương An Kỳ - doanh nhân giàu thứ 24 Hong Kong với khối tài sản 4,2 tỷ USD, theo Forbes. Hiện tại anh điều hành doanh nghiệp riêng, làm ăn phát đạt.

Năm 2017, Hề Mộng Dao, Hà Du Quân gặp nhau khi tham gia showLove Actually. Sau hai năm tìm hiểu, tháng 5/2019, thiếu gia họ Hà biến ba tầng trung tâm thương mại L'Avenue, Thượng Hải thành không gian cầu hôn với 99.999 bông hồng. Hề Mộng Dao đăng ký kết hôn với người thừa kế gia tộc họ Hà từ cách đây 7 năm, có một trai một gái, song đám cưới bị trì hoãn đến ngày nay mới tổ chức.