Nam sinh lớp 11 tử vong ở hồ Linh Đàm (Hà Nội)

Ngày 5/6, trao đổi với PV, lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt (TP Hà Nội) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến một nam sinh tử vong.

Khu vực xảy ra vụ đuối nước. Ảnh: Cẩm Tú

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h cùng ngày, người dân phát hiện một thiếu niên gặp nạn tại khu vực hồ Linh Đàm và nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, chính quyền địa phương đã phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương cử lực lượng đến hiện trường, tổ chức tìm kiếm và cứu nạn.

Đến khoảng 10h30, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân. Qua xác minh ban đầu, nạn nhân là nam sinh đang học lớp 11.

Lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt cho biết nguyên nhân vụ việc và danh tính nạn nhân đang được cơ quan công an tiếp tục xác minh, làm rõ.