Bệnh nhân HIV biến chứng nặng vì nâng ngực bằng silicon

Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật đặc biệt cho một phụ nữ gần 50 tuổi, nhiễm HIV, bị biến chứng nặng sau nhiều năm tiêm silicon lỏng vào ngực tại cơ sở thẩm mỹ “chui”.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau nhói, khó chịu vùng ngực, sờ thấy nhiều cục lổn nhổn. Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ xác định bệnh nhân bị u hạt silicon hai bên ngực (siliconoma), lan rộng đến mô tuyến vú, mỡ dưới da và sát cơ ngực lớn.

Bác sĩ phẫu thuật cứu sống bệnh nhân.

Trước đó khoảng 16 năm, bệnh nhân được bạn bè giới thiệu đến một cơ sở thẩm mỹ tại Hà Nội và được tiêm chất lỏng không rõ nguồn gốc với lời hứa “tiêm mỡ làm đầy vòng một”. Sau tiêm, ngực có cải thiện kích thước nhưng theo thời gian xuất hiện nhiều khối bất thường gây đau và biến dạng.

Không chỉ vùng ngực, bệnh nhân còn từng tiêm silicon ở má và đùi, cũng đã xuất hiện các khối siliconoma. Tuy nhiên, ở ngực, các tổn thương tiến triển nhanh, tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng và hoại tử nếu không phẫu thuật kịp thời.

Ca phẫu thuật kéo dài hơn 7 giờ đồng hồ, với sự tham gia của nhiều bác sĩ, nhằm lấy toàn bộ khối silicon ra khỏi ngực và tiến hành tạo hình lại vòng một. Trên nền bệnh HIV kéo dài, ca mổ càng phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng và trình độ chuyên môn cao của ekip. Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân ổn định, ngực được tái tạo đảm bảo cả về hình dáng và chức năng thẩm mỹ.

Bác sĩ Hoàng Hồng, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, BV Đại học Y Hà Nội cho biết: “Silicon lỏng đã bị Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) cấm từ năm 1991, và Bộ Y tế Việt Nam cũng cấm tiêm từ năm 1995. Tuy nhiên, hiện nay vẫn có những cơ sở thẩm mỹ chui lén lút thực hiện, gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm”.

BS Hà khuyến cáo: Người dân khi có nhu cầu thẩm mỹ cần tìm đến các bệnh viện uy tín, được trang bị đầy đủ máy móc và đội ngũ bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật tạo hình. Việc tiêm silicon lỏng tại các cơ sở không phép không chỉ hủy hoại sức khỏe mà còn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng.

“Trường hợp này còn rất nguy hiểm ở chỗ bệnh nhân nhiễm HIV và tiêm silicon lỏng ở một cơ sở chui. Nếu việc xử lý dụng cụ của nhân viên cơ sở thẩm mỹ này không đúng, không xử lý vô khuẩn theo y khoa mà lại dùng những dụng cụ này tiêm vào người khác thì nguy cơ lây nhiễm rất cao”, bác sĩ Hồng thông tin.