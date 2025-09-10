Bệnh nhân bị bác sĩ nha khoa đánh đã xuất viện, tâm lý vẫn còn hoảng loạn

Chia sẻ với PV VietNamNet, chị Th. cho biết đã được xuất viện chiều 10/9 sau khi tình trạng sức khỏe có dấu hiệu tích cực. Tuy nhiên, tinh thần vẫn còn hoảng loạn khiến chị bị mất ngủ. "Bác sĩ cho tôi về nhà theo dõi để cải thiện tình trạng mất ngủ. Nếu có bất thường, tôi phải quay lại bệnh viện ngay lập tức", chị Th. thông tin.

Vẫn chưa nhận được lời xin lỗi từ người hành hung

Theo chị Th, trong thời gian nằm viện, anh A. - chồng của bác sĩ Chinh có đến xin lỗi và đưa ra phương án hòa giải. Tuy nhiên, chị không chấp nhận lời xin lỗi này.

"Anh ấy không phải là người đánh nên chúng tôi không chấp nhận lời xin lỗi và đã nói rõ. Bác sĩ Chinh là người hành hung chúng tôi và chúng tôi cần lời xin lỗi từ chính bác sĩ Chinh, nhưng đến nay vẫn chưa thấy đến xin lỗi", chị Th. chia sẻ.

Sức khỏe của chị Th. đã tạm ổn nhưng vẫn còn đau nhức và mất ngủ nghiêm trọng. Ảnh: NVCC

Nạn nhân cho biết sự việc đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, phát sinh nhiều chi phí điều trị. Chị Th. đề nghị cơ quan chức năng xem xét trách nhiệm hình sự đối với hành vi vi phạm y đức trong quá trình hành nghề, để không còn ai phải chịu hậu quả đáng tiếc như chị.

Mâu thuẫn dẫn đến bị hành hung

Năm 2021, chị Th. đến nha khoa Tuyết Chinh (số 45, đường Trần Thị Nghỉ, phường Hạnh Thông) để niềng răng theo lời giới thiệu của bạn bè.

Đến năm 2023, khi phát hiện răng có dấu hiệu nghiêng vào trong, chị Th. đã hỏi bác sĩ Chinh về vấn đề này. "Lúc đó bác sĩ Chinh nói không có gì đáng lo nên tôi vẫn tin tưởng", chị Th. kể.

Tháng 5/2024, do thấy tình trạng răng nghiêng vào trong nghiêm trọng hơn, chị Th. đã đi kiểm tra tại nha khoa khác. Bác sĩ tại đây chẩn đoán chị bị tiêu xương răng và cần tháo niềng sớm. Đến tháng 8/2024, chị Th. được nha khoa Tuyết Chinh tháo niềng, tuy nhiên hàm răng vẫn bị nghiêng vào trong và mất thẩm mỹ.

"Tôi đã nhiều lần liên hệ nhưng không gặp được bác sĩ Chinh. Mỗi lần đến chỉ có nhân viên khác thăm khám, nhắn tin thì bác sĩ chỉ thả tim, gần như không trao đổi. Tôi thấy răng hư một phần do bác sĩ không theo dõi sát sao", chị Th. chia sẻ.

Sở Y tế TPHCM đã quyết định tạm đình chỉ hoạt động phòng khám nha khoa Tuyết Chinh. Ảnh: L.A

Chị Th. cho biết bản thân đã thanh toán đầy đủ chi phí niềng răng và từ chối đề xuất cắt nướu miễn phí của bác sĩ Chinh. "Cái tôi cần là chị Chinh đưa phương án xử lý hàm răng của tôi như thế nào", chị Th. nói.

Theo lời kể, sau khi thực hiện cắt nướu theo lịch hẹn, chị Th. yêu cầu gặp bác sĩ Chinh để giải quyết vấn đề nhưng phải chờ đợi 2 giờ đồng hồ. Chị cũng thông báo rõ ràng sẽ thanh toán tiền cắt nướu và 3 tuýp tẩy trắng răng sau khi có phương án giải quyết từ bác sĩ.

"Nói chuyện rõ ràng như vậy, nhưng bác sĩ Chinh vẫn trốn tránh trách nhiệm và gán tội tôi là lừa đảo. Đến khi gặp trực tiếp vẫn bị chửi là lừa đảo, còn chồng bác sĩ này nói tôi không đủ tư cách nói chuyện khi chưa trả tiền", chị Th. bức xúc kể.

Đến khoảng 14h30 chiều 3/9, chị Th. cùng bạn P.U (33 tuổi) đến nha khoa Tuyết Chinh để gặp bác sĩ trao đổi về phương án điều trị.

"Tôi đang ngồi chờ thì bà Chinh bước ra tay cầm một cây gậy sắt loại dùng để tập xà đơn. Ngay sau đó bà tấn công, giằng tôi xuống đất, giật điện thoại ném vỡ, giật luôn kính mắt rồi đuổi tôi ra ngoài", chị Th. kể lại.

Chị Th. bị bác sĩ Chinh hành hung. Ảnh: Cắt từ clip

Theo chị Th, khi cầm điện thoại quay clip thì bất ngờ bị bà Chinh dùng gậy đe dọa, kéo ngã và giật điện thoại ném xuống sàn. Người bạn đi cùng lên tiếng can ngăn cũng bị tác động.

"Lúc đó, tôi hoảng sợ, không nghĩ một bác sĩ lại có hành động như vậy. Vụ việc khiến tôi bị đa chấn thương, phải vào bệnh viện điều trị. Ngoài ra, điện thoại và mắt kính của tôi cũng bị làm hỏng", chị Th. nói.

Chị P.U, người bạn đi cùng, cũng cho biết: "Tôi cũng bị tác động đến mức choáng váng, nôn mửa, sau đó cùng bạn vào bệnh viện cấp cứu".

Hiện UBND phường Hạnh Thông phối hợp với Sở Y tế, Công an TPHCM xác minh, điều tra làm rõ sự việc và xử lý theo quy định pháp luật.